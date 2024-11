Un cruce increíble en la noche porteña: los detalles del encuentro entre Wanda Nara, La China Suárez, Mauro Icardi y L-Gante

El encuentro de Wanda Nara, La China Suárez, L-Gante y Mauro Icardi (Videos: EjércitoDeLam / YaniLatorre/ PilarTelechea)

La escena parecía sacada de un guion de culebrón nocturno. Era una noche calurosa en la Costanera de Buenos Aires, el aire cargado con los rumores de siempre y los flashes listos para capturar cualquier chispa. En uno de los restaurantes más exclusivos de la zona, el destino quiso reunir a cuatro protagonistas de una novela mediática interminable: Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez. La casualidad –o tal vez algo más– los llevó a coincidir bajo el mismo techo.

La noche de este jueves en Gardiner, cada uno ocupaba su mesa: Wanda con su pareja, el futbolista rodeado de amigos y una misteriosa mujer, y la actriz con su grupo. El restaurante, conocido por su exclusividad, se transformó en una arena donde los ojos de los comensales eran testigos privilegiados del enfrentamiento. Fue entonces que varias cuentas en las redes sociales se ocuparon de graficar la situación con instantáneas sacadas a lo lejos, de improviso.

Wanda fue una de las personalidades que se mostró en la noche porteña (IG YaniLatorre)

En una mesa cercana se encontraba Mauro Icardi junto con amigos y una misteriosa mujer

La hora cero de esta historia se remonta a octubre de 2021, cuando la China Suárez fue señalada como “la tercera en discordia” en el matrimonio de Wanda y Mauro. Según trascendió, ese episodio detonó en la empresaria la idea de separarse y viajar a Buenos Aires, donde lanzó su línea de cosméticos. Poco después, su camino se unió con L-Gante, en un contacto que marcó el inicio de una relación entre ambos.

De hecho, respecto de ese momento, Yanina Latorre aseguró que Wanda misma le confesó el romance. “Lo conoció en Europa, pero acá, en Buenos Aires, todo comenzó a arder”, comentó con su característico tono punzante. Mientras tanto, intentó recomponer su vínculo con el futbolista, pero sin éxito, y por estos días atraviesan un escandaloso divorcio a la vista de todos.

Para sumar actores a esta novela, la China Suárez también se hizo presente en el lugar

El Ejercito de LAM, cuenta oficial del programa de América, fue una de las primeras en registrar lo ocurrido en las últimas horas: “En Gardiner están Wanda con L-Gante, en otra mesa Icardi con una chica y amigos, y en otra está la China... ampliaremos”, publicaron, para luego añadir un comentario mordaz: “Son de manual”.

Pero la noche no terminó ahí. Según información revelada por Ángel de Brito, tanto Mauro Icardi como la China Suárez decidieron seguir la velada en Tequila, un boliche de la zona. Por su parte, Wanda y L-Gante también se dirigieron al lugar, lo que prometía un encuentro explosivo.

Los mensajes compartidos por Ángel de Brito respecto de lo sucedido en la noche del jueves (X @AngeldebritoOk)

De Brito compartió en redes la captura de un chat de un informante que reveló un momento de alta tensión entre Wanda y la China. “Tengo data hermosa: Wanda se quiso pegar con la China Suárez. La China se acercó a saludar a L-Gante y Wanda empezó a grabarla. La China le dijo: ‘¿Por qué me grabás? Sos una mujer grande, estás de novia’. Y ahí se enojó Wanda”. Hasta el momento, es todo lo que trascendió de este capítulo en modo comedia de enredos, aunque no sería sorprendente que en las próximas horas empiece a circular más material.

En la previa a este complejo panorama, la empresaria buscó apoyo en su flamante novio L-Gante, y le dedicó un romántico mensaje en las redes sociales. En medio de su dura situación personal, compartió en sus historias de Instagram una foto junto a su pareja. “E, te extraño”, escribió, acompañada de un emoji de corazón, aludiendo al verdadero nombre del compositor, Elián Valenzuela. En la imagen, ambos aparecen juntos, con el músico formando un corazón con las manos, en el interior de un auto.

Desde el interior de un auto, Wanda y L-Gante posaron ante la cámara en una tierna foto (Instagram)

Entre el rechazo de un compromiso laboral a Tailandia, el breve paso de su hijo de 15 años por el Sanatorio Otamendi y su batalla legal con el delantero del Galatasaray, Nara se apoyó en su noviazgo con el intérprete de “El último romántico”. En paralelo, este no dudó en defenderla en los días previos ante las cámaras. En una charla con DDM (América) antes de viajar a Uruguay para llevar a cabo una serie de shows, el cantante de cumbia comentó: “A Wanda la veo bien. La acompaño a todo lo que sea estar en bienestar. No me meto en sus problemas, pero sabe que acá cuenta con una gran persona”.