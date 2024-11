La tajante respuesta de Nicole Neumann sobre la posibilidad de compartir una reunión familiar con Mica Viciconte

Nicole Neumann habló de la posibilidad de compartir un almuerzo familiar con Mica Viciconte (Video: Intrusos, América)

Las diferencias entre Nicole Neumann y Mica Viciconte se remontan a años atrás. Si bien en el último tiempo parecía reinar la paz entre la modelo y la exCombate, lo cierto es que la primera dejó claro que esto no es así. Este jueves por la tarde, el equipo de Intrusos (América) dio a conocer una entrevista que le realizaron en la que se mostró filosa contra la actual pareja de su exmarido y padre de sus hijas, Fabián Cubero, y causó revuelo en la pantalla chica.

La nota tuvo lugar a raíz de un proyecto laboral que involucró a otras dos figuras en la misma sesión de fotos, Flor Vigna y Sabrina Rojas, quienes vivían una tensa relación por haber salido con Luciano Castro. En ese marco, el notero del ciclo, Alejandro Guatti, se acercó a Nicole e indagó: “¿Vos compartirías una tapa con Mica?”. Lejos de referirse a su situación con la pareja del exfutbolista, se dirigió a las otras figuras: “Sí, puede ser, si se llevan bien… Me parece bárbaro que lo hagan”.

Al no obtener la respuesta que ansiaba, otra de las cronistas presentes en el lugar, lanzó: “Ella mencionó en una nota que ni siquiera tendría la posibilidad o las ganas de juntarse en una reunión familiar”. Lejos de dar a conocer su postura con detalles, Neumann expresó: “No tengo ni idea”. Ante sus palabras, Guatti le comentó acerca de la postura de Viciconte sobre un posible encuentro. “Es que hay muchos títulos fuertes que dicen…”, expresó el periodista, quien fue rápidamente interrumpido por la modelo. “Es que me importa cero. Ni idea, no voy a contestar ni me interesa escuchar ni leer nada”, agregó, tajante, en un intento de subirse a su auto.

Acto seguido, volvieron a contarle que la pareja de su exmarido había dicho que no compartiría una reunión familiar con ella. En ese instante, Nicole, visiblemente cansada, contestó irónica, con un tono que denotaba su hartazgo: “Me parece bárbaro”. Entonces, le redoblaron la pregunta: “¿Vos la compartirías?” y otra vez, la modelo fue contundente. “Un almuerzo familiar no tendría problemas si me lo piden mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna). Toda la gente que sabe quién soy me ama y eso es lo único que me importa”, sentenció con una sonrisa, y cerró finalmente la puerta de su automóvil.

Ante los dichos de la pareja de Fabián Cubero, Nicole no dudó en contar su postura ante un posible encuentro familiar

Cabe mencionar que no es la primera vez que sus dichos provocan un enfrentamiento entre ambas. Si bien Neumann se abstuvo de realizar comentarios en los últimos meses, lo cierto es que la pareja de Cubero no dudó en lanzar indirectas contra ella en junio pasado para Socios del Espectáculo (El Trece). A poco tiempo del nacimiento del hijo menor de la modelo, Cruz Urcera, ella opinó sobre la producción que realizó previo a recibir el alta médica. “En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papas”, aseguró respecto a su propia experiencia como mamá primeriza.

A poco tiempo del parto de Nicole Neumann, Mica Viciconte plantó su postura sobre su producción en la clínica (Video: Socios del Espéctaculo - El Trece)

De inmediato, agregó: “En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad. ¡Qué me importa lo que digan… si estaba con ojeras, bolsas... ¡Yo estaba feliz!”. Y destacó: “Yo estaba feliz, había tenido parto vaginal, como se dice, y estaba dolorida. Lo que menos quería era que viniera alguien al sanatorio a arreglarme, a retocarme. Soy diferente en ese sentido”.

A su vez, se refirió a su vínculo con la madre de las hijas de Cubero. “Yo sigo mi vida, si fue todo perfecto, mis cosas perfectas”, explicó sin filtro y, además, dejó en claro su apatía ante la reciente maternidad de la modelo en ese entonces.