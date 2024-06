Mica Viciconte se diferenció de Nicole Neumann tras su sesión de maquillaje postparto: “Yo soy más relajada”

Mica Viciconte se diferenció de Nicole Neumann y su maquillaje postparto

Hace ocho días, Nicole Neumann dio a luz a su hijo Cruz, producto de su relación con Manu Urcera. En medio de la emoción postparto, la modelo fue duramente criticada porque se maquilló para salir de la clínica con su bebé. “No tienen ni idea cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí, al pie del cañón para criticar, para tirar mala onda”, se quejó la modelo. Cuando parecía que el tema estaba cerrado, a la polémica se sumó Mica Viciconte, actual del ex de Neumann, y con quien posee un largo historial de enfrentamientos.

Sucedió este miércoles. La pareja de Fabián Cubero fue interceptada por un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), quien le consultó al respecto. “La criticaron mucho a Nicole porque mostró una producción después del parto en el hospital para compartir la llegada de su hijo, ¿lo ves bien o mal? ¿Está bien que una mujer se quiera poner linda en las redes?”. Fiel a su estilo, Viciconte no se guardó nada. “En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa”, dijo sobre cuando se convirtió en mamá, Luca.

“No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada”, señaló al referirse a su propia experiencia. Además, sostuvo: “No sé, yo por seis meses no me puse perfume. La gente decía: ‘Che...’. Pero bueno, no todos somos iguales. Es como que imponemos algo que no está bueno”, explayó Mica.

La sesión de maquillaje de Neumann causó una catarata de críticas por parte de los usuarios (Instagram)

Viciconte siguió con su relato: “En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad. ¡Qué me importa lo que digan… si estaba con ojeras, bolsas! ¡Yo estaba feliz!”, se diferenció de Neumann. Y destacó: “Yo estaba feliz, había tenido parto vaginal, como se dice, y estaba dolorida. Lo que menos quería es que veniera alguien al sanatorio a arreglarme, a retocarme. Soy diferente en ese sentido”.

Minutos antes, el enviado del ciclo le consultó sobre su situación con la expareja de Cubero y madre de sus hijas, a lo que ella se mostró desinteresada. “Yo sigo mi vida, sigue todo perfecto, mis cosas perfecto”. Ante su comentario, el notero le consultó si “las chicas, ¿te contaron algo del hermanito?”. Una vez más se mostró apatía sobre el nuevo acontecimiento en la vida de Nicole y respondió sin filtro: “En mi casa no pregunto, no hablo directamente. Todo lo que pueda decir puede ser tomado en mi contra, por lo que es mejor no poner en una situación incómoda a nadie. Yo me acuesto en mi almohada supertranquila, es lo más importante”.

Nicole y las críticas

Tras la repercusión que generó su sesión de makeup en redes sociales, donde varios la cuestionaron por generar estereotipos respecto a la imagen de las mujeres durante la maternidad, Nicole fue contundente. “Vamos a charlar un poquito. Hace mucho que no aparezco por razones obvias, pero estuve leyendo cosas”, comenzó a través de su cuenta de Instagram.

Cansada del revuelo en las redes, Nicole salió a responder las críticas por maquillarse tras su parto (Video: Instagram)

“Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea cuál es la realidad, la situación del otro, pero están ahí, al pie del cañón, para criticar, para tirar mala onda, para decir un comentario desagradable sobre algo que ni saben cómo pasó o cuál es la interna”, siguió.

“A ver, veníamos hablando con mi amiga Luli, que es maquilladora, de que siempre veía salir a todas las mujeres espléndidas de las clínicas: peinadas, maquilladas. Y yo nunca pasé así el alta de mis hijas. Entonces, un día estábamos charlando y me dijo: ‘Che, quiero ir a conocer a Cruz’. Le contesté: ‘Dale, venite, y de paso, traete unas cositas, y ya que estamos hacemos lo que dijimos para salir de la clínica divina’”, explicó respecto a cómo se dio la producción, a lo cual sumó que “me arregló un poquito. Me divertía, después de estar tres días encerrada”.

La modelo fue maquillada por su clínica tras recibir el alta médica (Instagram)

En referencia a la llegada de su bebé por parto programado, Neumann explicó: “Obviamente, tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz, y todo eso… Pero, ¿voy a mostrar eso? No. Son intimidades mías, de mi marido, y de mi bebé, en el peor de los casos. Y muestro lo que tengo ganas”. Tajante, le dejó en claro a quienes la criticaron que “si no te parezco real, o no te gusta mi realidad, no me sigas. O sea, yo no le pago a nadie para que me siga, podés no mirarme, podés mirar otros perfiles”.

“Soy muy feliz, cuidando a mi bebé, con esta familia tan linda. Sean felices. Vean un poco sus vidas. Y no juzguen que no tienen ni idea, no conocen, desconocen por completo y van a hacer más felices”, sentenció la flamante mamá.