Lenny Kravitz vuelve a Buenos Aires: cómo serán los shows que dará en su 4° visita al país

Lenny Kravitz - Honey

Este miércoles 27 desde las 21 Lenny Kravitz hará sonar su hitera mixtura de rock, pop, soul y funk en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Así comenzará a tomar forma la cuarta visita a la Argentina del músico estadounidense, quien tiene pautada otra función para el jueves 28 en el mismo lugar. Las entradas para ambos recitales están totalmente agotadas desde hace algunos meses.

Kravitz vuelve al país en el marco de su gira mundial Blue Electric Light, mismo título de su doceavo álbum de estudio, el cual editó en mayo de este año. Además de varios de sus temas nuevos, su repertorio en vivo contará con los hits más aclamados por su público, que viene cosechando desde principios de los años 90: “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Fly Away”, “Always on The Run” y “Let Love Rule”, entre otros.

Lenny empezó esta gira en junio pasado en Alemania, recorrió buena parte de Europa, pasó por Estados Unidos y llega a la Argentina después de haberse presentado en Brasil. Esta es la cuarta visita del reconocido músico al país, ya que sus últimos shows en Buenos Aires fueron en marzo del 2005 en La Bombonera, en 2011 en el Club GEBA -como apertura del Personal Fest- y en 2019 como uno de los cabezas de cartel de Lollapalooza Argentina.

Lenny Kravitz - It Ain't Over 'Til It's Over

Antes de los recitales de Lenny Kravitz en el Movistar Arena habrá tiempo y espacio para un importante crédito local. Marilina Bertoldi es la artista elegida para ser el show de apertura, actuando a partir de las 20 en ambas fechas. Nacida en 1988 en la ciudad santafesina de Sunchales, cuenta en su haber con un interesante recorrido en el underground con su extinto proyecto Marilina Connor Questa (luego acortado a Connor Questa). En paralelo, fue desarrollando un camino en solitario que ya cuenta con cuatro álbumes de estudio y un ep.

En el 2019 se alzó con el premio Gardel de Oro por su disco Prender un fuego (2018). “La única mujer que ganó este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años. Hoy lo gana una lesbiana”, dijo al ganar la más preciada estatuilla de la industria musical argentina. En lo personal, Marilina es hermana de otra reconocida artista de esta era, como lo es Lula Bertoldi, cantante y guitarrista del grupo Eruca Sativa.

Marilina Bertoldi será telonera de Lenny Kravitz en sus shows en el Movistar Arena (Gentileza Prensa)

El recuerdo “xeneize” de Lenny Kravitz y su primera vez en la Argentina

Los dos shows que Lenny Kravitz hizo en marzo de 2005, en lo que fue su primera visita a la Argentina, cerraron con una misma canción: el clásico acelerado “Are You Gonna Go My Way”. Pero para digitar su indeleble riff, en ambas noches el estadounidense sacó a relucir una guitarra modelo Stratocaster con los colores y el escudo de Boca Juniors haciendo juego con el lugar en el que estaba parado: la mismísima Bombonera.

En una de las pocas entrevistas que Lenny dio en los últimos meses con un medio argentino, le preguntaron por aquel detalle y él habló al respecto. “El abuelo del muchacho que me dio esa guitarra creo que fue uno de los que construyó el estadio. Así que me dieron ese instrumento para tocar en los bises”, dijo en diálogo con el programa Generación F (ESPN). Luego le apuntaron que la guitarra estaba exhibida en el museo de Boca. “¿Sí? No lo sabía, no lo sabía”, se sorprendió Kravitz.

Lenny Kravitz y la guitarra de Boca

“Fui varias veces a la Argentina, tuve experiencias realmente muy lindas. Toqué dos noches seguidas en la cancha de Boca. Compartiendo con gente, saliendo en una ciudad hermosa. Fue increíble. ¡Voy a estar por ahí no bien pueda!”, vaticinó en aquel entonces. Así, el momento esperado tanto por él como por su público argentino, finalmente está por llegar.