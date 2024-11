El doloroso mensaje de la hija de Lia Crucet ante el delicado cuadro de salud de su madre: “Esperame”

Lía Crucet está grave de salud (Video: América TV/Intrusos)

Karina, la hija de Lía Crucet le confirmó a Teleshow el difícil presente que atraviesa la icónica cantante de cumbia. Desde hace semanas, la artista se encuentra internada en un hospital de Mar del Plata, donde un equipo médico monitorea su delicado estado, esperando una leve mejoría en su cuadro. “Está grave”, confirmó la cantante a este medio.

Además, al aire de Intrusos, (América), Karina Iavícoli dio más detalles del cuadro clínico de la artista de cumbia. “La salud de Lía se viene resquebrajando hace mucho. Tiene un cáncer broncopulmonar, lo que le dijeron los médicos es que ya en el estadío en el que está no es un diagnóstico para tratar y que tiene que esperar”, especificó la periodista. El diagnóstico que recibió la mujer de 72 años no dejó margen para tratamientos efectivos, lo que despertó la preocupación tanto en su entorno familiar como en sus admiradores, quienes la recuerdan como una de las grandes figuras de la movida tropical.

La panelista del programa de América, destacó que la artista atravesó múltiples conflictos familiares y económicos a lo largo de su trayectoria. “Estuvo rodeada de problemas personales, con el dinero y con los hijos”, señaló.

La actual internación de Crucet no es su primer enfrentamiento con graves problemas de salud. Todo comenzó en 2021, cuando sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura de cadera. Este episodio marcó el inicio de un largo período de complicaciones médicas que incluyeron una neumonía severa, la pérdida de más de 60 kilos y la caída de gran parte de su cabello.

Estas afecciones la dejaron físicamente debilitada y forzaron su traslado a un geriátrico en Mar del Plata, donde recibió atención profesional durante los últimos años. Sin embargo, este crítico momento sirvió para acercar a familiares de los que había estado distanciada. Según fuentes cercanas, el reencuentro se dio con la intención de acompañar a Crucet en esta etapa tan difícil, dejando atrás viejos conflictos.

Tal es así que su hija Karina partió rumbo a la ciudad de Mar del Plata para reencontrarse con su madre. “Espérame”, escribió la joven junto a un emoji cargado de emoción en una fotografía abrazando a la cantante de cumbia, a la que subió en sus redes sociales y en su estado de Whatsapp. Por otro lado, compartió un corto video de la ruta 2, vía que se utiliza para llegar a la ciudad costera, mostrando la rapidez y la urgencia de su traslado.

El emotivo mensaje de Karina, la hija de Lia Crucet para su mamá: "Esperame" (Instagram)

Preocupación por la salud de Lía Crucet: su hija Karina viajó a Mar del Plata a verla (Instagram)

En esta misma línea, compartió en su estado un versículo de la Biblia. Se trata de Isaías 41:10-13: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo”.

A pesar de los escándalos y los problemas de salud, Lía Crucet sigue siendo un ícono del género tropical. Su voz y carisma marcaron una época en la música popular argentina, consolidándose como una figura amada por el público. Aunque hace años decidió alejarse de los medios, su legado permanece intacto entre quienes siguieron su carrera desde sus inicios.

En tanto, sus admiradores expresaron mensajes de apoyo en redes sociales, recordando éxitos que hicieron historia en la movida tropical. Crucet, que siempre brilló por su estilo inconfundible, sigue siendo motivo de cariño y admiración para generaciones que crecieron con su música.