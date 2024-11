La noche de fiesta de la China Suárez mientras Franco Colapinto corría en Las Vegas: música, party-bus y amigos

Mientras Franco Colapinto aceleraba en la pista del GP de Las Vegas, Eugenia La China Suárez celebraba en Buenos Aires el final del rodaje de la segunda temporada de En el barro, el spin-off de El Marginal. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes de una noche que incluyó un party bus con amigos, música en un boliche de Palermo y una ambientación temática inspirada en la serie.

La fiesta, pensada hasta en los mínimos detalles, ofreció a los asistentes un espacio decorado como una cárcel, con banderas, inscripciones en las paredes y un stand para realizar tatuajes en vivo. Entre las postales que Suárez publicó, destacó una imagen que mostraba una estampita de su rostro caracterizado como “Santa China”, en alusión a su personaje. La noche, según sus historias de Instagram, marcó un cierre festivo tras semanas de grabaciones bajo la dirección de Sebastián Ortega.

Mientras tanto, en Las Vegas, Colapinto competía en la Fórmula 1 tras haber sufrido un accidente de 50G en las rondas de clasificación. Partiendo último desde los pits, el joven piloto argentino de 21 años logró avanzar seis posiciones y terminar en el puesto 14. Aunque ambos fueron noticia esa noche, las prioridades de la actriz y el piloto parecían estar en universos distintos.

La China Suárez salió a divertirse en la noche porteña mientras Franco Colapinto corría en Las Vegas (Instagram)

Los rumores sobre una posible relación entre Suárez y Colapinto comenzaron días antes, cuando ambos fueron vistos en Madrid saliendo juntos de un restaurante y paseando por la Gran Vía. Las imágenes despertaron especulaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios, aunque ninguno de los dos habló públicamente al respecto. Suárez, de regreso en Argentina, evitó hacer declaraciones sobre el tema, enfocándose en su vida personal y en sus compromisos profesionales.

La actriz enfrentó el acoso mediático poco después de aterrizar en Buenos Aires. Un cronista de Intrusos la interceptó cerca de su domicilio tras una sesión de entrenamiento. Aunque al principio se mostró tranquila, Suárez expresó su malestar al ser cuestionada sobre Colapinto. “Estoy hablando por teléfono”, respondió al reportero, quien insistió con las preguntas. Finalmente, visiblemente molesta, la actriz pidió: “Por favor, no me sigan más”. La breve interacción cerró con un contundente “Chau, chicos” al llegar a su casa.

Junto a la actriz Lola Berthet, la China Suárez se divirtió en el festejo del final de En El Barro (Instagram)

Hace unos días, Eugenia volvió a ser el centro de atención tras publicar un mensaje que generó debate en sus redes sociales, días después de las críticas recibidas por sus salidas con el piloto Franco Colapinto en Madrid. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de seis millones y medio de personas, la actriz compartió imágenes promocionando su nueva cápsula de ropa deportiva, pero uno de los detalles en sus fotos acaparó los comentarios de sus seguidores.

En una de las fotografías, Suárez posó junto a un cartel que decía en inglés: “Warning. No stupid people beyond this point”, cuya traducción es: “Advertencia. No hay gente estúpida más allá de este punto”. La frase fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta a las críticas que recibió en los últimos días por su presunto vínculo con el joven piloto de automovilismo, de quien no ha querido hablar públicamente.

La China Suárez compartió una estampita que decía "Santa China" y despertó comentarios entre sus fanáticos (Instagram)

El posteo recibió miles de “me gusta” en pocas horas y desató una ola de reacciones entre sus seguidores. Entre los comentarios más destacados, se leyeron mensajes de apoyo como “La que puede puede”, “Tan hermosa que les duele” y “Diosa del Olimpo, oídos sordos a palabras necias”. Aunque Suárez no hizo referencia explícita a los rumores ni a las críticas, el mensaje del cartel fue suficiente para que sus fanáticos lo interpretaran como una declaración de principios frente al revuelo mediático.