El sugerente posteo de la China Suárez tras sus salidas con Franco Colapinto en Madrid: “Gente estúpida”

El contundente mensaje de la China Suárez en medio de las especulaciones sobre su vida amorosa: “Gente estúpida“

Durante los últimos días, dos videos de la China Suárez y el piloto Franco Colapinto hicieron eco en la farándula local e internacional. A raíz de esto, los medios fueron a buscar la palabra de Eugenia quien no quiso dar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, este miércoles compartió una publicación en su cuenta de Instagram con un mensaje muy particular que llamó la atención de sus fanáticos. Para sus más de seis millones y medio de seguidores, la actriz compartió cuatro fotos luciendo su nueva cápsula de ropa deportiva que lanzó junto a una marca, pero hubo una muy particular.

El particular mensaje que publicó la China Suárez en sus redes (Instagram)

En una de las imágenes, se puede ver a la actriz parada de costado, junto a un cartel colgado en la puerta con una especial frase en inglés: “Warning. No stupid people beyond this point”, lo que se traduce a: “Advertencia. No hay gente estúpida más allá de este punto”.

A solo dos horas de haberla publicado, sus seguidores le regalaron miles de me gusta y cientos de comentarios entre los que se destacó: “La que puede puede“, “Tan hermosa que les duele”, “Diosa del Olimpo, oídos sordos a palabras necias. Seguí viviendo con tanto amor, te amamos”.

La palabra de la China después de las repercusiones con Franco Colapinto

A las pocas horas de esta publicación, la actriz de Casi Ángeles fue interceptada por un móvil de Intrusos (América TV) a la salida del gimnasio, y nuevamente, se negó a hablar acerca de los videos que se viralizaron con el corredor de Fórmula 1. Sin embargo, a diferencia de su encuentro con el móvil de DDM en Ezeiza, en esta ocasión aprovechó para hacer un pedido y dejó en claro su postura ante las preguntas.

Eugenia estuvo en todo momento hablando por teléfono mientras regresaba a su hogar tras entrenar y decidió no frenar para el cronista que se presentó, pero lo saludó con educación. “Estoy hablando por teléfono”, fue la respuesta que le dio a Alejandro Guatti cuando le pidió unos segundos para charlar sobre su relación con Colapinto. “Acá está, la China Suárez, que habla por teléfono, saliendo del gimnasio. Nos pidió unos segundos porque está hablando y vamos a esperar si da algún tipo de declaración”, relató el cronista mientras Suárez caminaba un par de pasos adelante.

La reacción de la China Suárez ante la consulta de Intrusos (Video: América TV)

Luego de unos minutos se dio vuelta y enfrentó al cronista de Intrusos: “¿Me van a seguir hasta mi casa? No voy a hablar, ya me conocen. No tengo nada para decir, no me sigan más, por favor. Quiero llegar a mi casa tranquila y no quiero que lo graben. Te lo pido, no me sigan. No tengo nada para decir”. Cabe destacar que no es la primera vez que habla del tema, ya que la China respondió a las críticas de una manera directa y despreocupada. Su reacción quedó evidenciada gracias a una publicación del periodista y amigo íntimo de la actriz, Luis Corbacho, quien compartió en sus redes sociales un diálogo que tuvo con ella tras la viralización de su video con el automovilista de Fórmula 1.

En un mensaje de apoyo hacia su amiga, Corbacho escribió: “Te amo. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado deberían replantearse su vida. Ah reee”. Este comentario, cargado de humor y defensa, fue recibido con una respuesta de la propia actriz: “Ja, ja, ja. Yo soy feliz y no jodo a nadie”. Con esta frase, la China dejó en claro su postura frente a las críticas: prioriza su felicidad personal y no permite que los comentarios negativos afecten su vida. Su mensaje sintetiza una filosofía de vida que ha adoptado en varias ocasiones, enfrentando con aparente serenidad el escrutinio público que acompaña su carrera.