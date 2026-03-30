Economía

Bono para empleados de comercio: de cuánto es la suma fija que cobrarán a partir de abril

El nuevo esquema anunciado la semana pasada incorpora un monto adicional al ingreso mensual del sector y redefine la composición del salario. Regirá hasta junio inclusive

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo acuerdo paritario sumó, en caracter no remunerativo, $20.000 adicionales a los $100.000 ya vigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo paritario firmado en los últimos días para los empleados de comercio introdujo cambios en la estructura salarial del sector, con modificaciones tanto en la composición del ingreso como en los montos adicionales que perciben los trabajadores. En ese marco, el esquema de sumas fijas volvió a ocupar un lugar central dentro de la negociación.

En concreto, los empleados de comercio cobrarán con el sueldo de abril (que se percibirá hacia fines de ese mes o principios de mayo) una suma fija total de $120.000, luego de la incorporación de un nuevo adicional definido en la última negociación. Este monto surge de la suma de los $100.000 que ya se venían abonando y un nuevo tramo de $20.000.

Hasta el último acuerdo, los trabajadores percibieron una suma fija de $100.000, compuesta por dos conceptos no remunerativos: un pago de $40.000 y otro de $60.000. Ese monto formó parte del ingreso mensual durante los meses previos.

Con la firma del nuevo entendimiento paritario, se agregó un adicional de $20.000, que elevó el total del monto fijo mensual a $120.000. Este incremento se aplicó sobre el esquema vigente y alcanzó a todas las categorías del convenio colectivo.

El monto fijo, tanto en su versión anterior como con la nueva incorporación, se suma al salario básico correspondiente a cada categoría. De esta manera, el ingreso mensual de los trabajadores se compone del básico de convenio más estos adicionales definidos en la negociación.

El alcance del nuevo monto incluye a todos los trabajadores del sector, sin distinción de categoría. Sin embargo, el salario final varía según la posición laboral —como maestranza, administrativos, cajeros o vendedores— y la antigüedad, que determinan el nivel del básico.

Uno de los aspectos centrales del esquema radica en el carácter no remunerativo de estas sumas. Tanto los $100.000 originales como el nuevo adicional de $20.000 se liquidan bajo esa modalidad, lo que implica que no se incorporan al salario básico durante su vigencia.

Este punto define la forma en que se estructura el ingreso, ya que los montos se abonan como conceptos separados dentro del recibo de sueldo. De este modo, no inciden sobre otros componentes salariales que se calculan en base al básico. La combinación entre el básico de convenio y las sumas fijas permite que los salarios brutos superen el millón de pesos en todas las categorías.

Cuál fue el aumento total acordado

En paralelo a la incorporación de la nueva suma fija, el acuerdo paritario también definió un incremento del 5% que se paga en forma de asignación remunerativa y no acumulativa. Este aumento se distribuye en tres tramos, según lo establecido entre las partes: un 2% a partir de abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% final en el mes de junio. A eso se le sumarán los $20.000 no remunerativos adicionales.

Hombre con gafas y delantal azul escaneando productos en una caja de supermercado. Se ven huevos, lácteos y otros artículos en el mostrador
A partir del nuevo acuerdo paritario, los cajeros cobrarán en abril un salario cercano a los $1.215.513 (Freepik)

La negociación involucró a las principales entidades del sector: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El acuerdo mantuvo la vigencia de las escalas salariales por categoría, que determinan el básico de cada trabajador según su función dentro del convenio colectivo. Sobre esa base se aplican tanto los incrementos como los adicionales definidos en la paritaria. El sector de empleados de comercio cuenta con seis categorías: administrativo, auxiliar, cajero, maestranza, personal auxiliar y vendedor. Cada una de ellas, a su vez, tiene varias subcategorías, dependiendo de las tareas específicas que realice el empleado.

Los trabajadores de menor salario son los que pertenecen a la categoría de maestranza. Según las planillas publicadas por el sindicato, en marzo los trabajadores percibirán (a pagar en los primeros días de abril), un total de $1.155.795. Ese valor está compuesto por el básico de $1.055.795 y dos sumas no remunerativas, que suman otros $100.000 adicionales.

¿Qué pasará en abril? En el cuarto mes del año, se aplicará un aumento del 2% y se sumará un nuevo bono de $20.000. De esta forma, los empleados de maestranza pasarán a cobrar un total de $1.198.911.

Tomando en cuenta los mismos parámetros, se puede deducir el salario inicial del resto de las categorías. En abril, los administrativos cobrarán $1.210.613; los auxiliares especializados percibirán $1.223.879 y los cajeros, $1.215.513. Por su parte, tanto el personal auxiliar como los vendedores cobrarán a partir de $1.214.513.

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