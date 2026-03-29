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El recorrido de Carla Pereyra y Cholo Simeone por las Cataratas: fotos, familia y reflexiones sobre la naturaleza

La pareja se encuentra en el país y aprovecharon para ir a Misiones para conocer una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo

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Un hombre y una mujer sonrientes posan en una plataforma metálica frente a grandes cascadas. Él lleva gorra y ropa oscura; ella, camisa marrón y shorts blancos
Carla Pereyra y Cholo Simeone aprovecharon su paso por la Argentina para visitar las Cataratas del Iguazú (Instagram)

La visita de Carla Pereyra y Diego Cholo Simeone junto a sus hijas a las Cataratas del Iguazú se transformó en una experiencia familiar y espiritual documentada en imágenes y palabras. Aprovechando su paso por Argentina, la pareja eligió el emblemático destino para que la española y las dos niñas que tienen en común vivieran uno de los paisajes más imponentes del país.

Durante el recorrido, las postales reflejaron la conexión del grupo con la naturaleza. En una de las fotos, el entrenador observa en silencio la caída de agua desde una pasarela, rodeado del verdor y la fuerza del parque. En otra imagen sonríe apoyado en la baranda, con el telón de fondo de los saltos de agua y un cielo gris cargado de nubes, resaltando la imponencia del lugar. La contemplación es protagonista: Carla extiende los brazos hacia la luz del sol, de pie ante el vapor y el estruendo de las cataratas, y también aparece posando relajada en la pasarela, mientras un arcoíris y la bandera argentina enmarcan la escena. Las instantáneas capturan la atmósfera de asombro, calma y disfrute en cada paso.

La familia compartió momentos juntos frente a la Garganta del Diablo, uno de los puntos más impactantes del parque nacional. Se los ve sonrientes, las niñas de la mano de su madre, y a los adultos disfrutando del paisaje. En otra escena, la modelo posa en soledad rodeada por la bruma, mientras el técnico celebra frente a la bandera nacional y el arcoíris. La sucesión de imágenes alterna entre fotografías a color y en blanco y negro, sumando diferentes matices a la experiencia: abrazos, risas y hasta un beso sobre la pasarela, con el agua como telón de fondo.

Carla Pereyra, de pie en una pasarela metálica, sonríe con gafas de sol y el pelo recogido, con la niebla de las Cataratas del Iguazú detrás
Carla eligió un look compuesto por musculosa, pantalón y sandalias, todo en distintos tonos de marrón
Cholo Simeone, de pie en pasarela metálica, brazos en alto, con camiseta negra mojada y shorts blancos. Al fondo, un arcoíris y bandera argentina
Completamente empapado, Cholo posó con la bandera detrás
Imagen en blanco y negro de Carla Pereyra y Cholo Simeone besándose. El sol brillante crea destellos sobre las Cataratas del Iguazú y una barandilla metálica
Con las cataratas de fondo y el sol, la pareja compartió un beso en la pasarela
Selfie en blanco y negro de Carla Pereyra, con gafas de sol, y Cholo Simeone, ambos sonriendo en una pasarela metálica. Al fondo se ve la neblina de las Cataratas del Iguazú y vegetación
La felicidad y la emoción por estar en las Cataratas no frenó a pesar de estar mojados

El viaje, sin embargo, trascendió el plano turístico. En el pie de foto de una de sus publicaciones, Carla compartió una reflexión sobre lo vivido: “Hay lugares donde la naturaleza deja de ser paisaje… y se vuelve mensaje. Las Cataratas no solo se miran, se sienten. Son la magnificencia de Dios expresándose en cada caída, en cada gota, en cada sonido que parece infinito. Y siguió: “Aquí, Dios habla. Habla en la fuerza del agua, en su constancia, en su entrega sin resistencia. Nos recuerda que hay algo mucho más grande sosteniéndolo todo… incluso cuando no lo entendemos.

“Cuando callamos la mente, el corazón se aquieta. Y en ese silencio aparece lo verdadero. La conexión real no viene de afuera, ni del ruido, ni de lo superficial. Nace en lo profundo. En ese espacio donde el alma reconoce lo esencial. Porque en la naturaleza no hay máscaras. Y tal vez por eso… ahí es donde más cerca estamos de Dios", cerró a empresaria el pie de foto que escribió en la publicación.

Esta mirada interior y espiritual quedó plasmada no solo en sus palabras, sino también en la manera de recorrer el parque. El grupo disfrutó de cada rincón, deteniéndose a contemplar el espectáculo del agua y la vegetación, y dejando espacio para el silencio y la observación. La presencia de las hijas sumó ternura y espontaneidad a la travesía, con escenas de curiosidad y asombro ante la inmensidad del entorno.

Carla Pereyra sonríe con gafas de sol sobre una pasarela metálica. Detrás, una densa neblina de las Cataratas del Iguazú bajo un cielo azul con nubes
Carla disfruta de un impresionante día en las majestuosas Cataratas del Iguazú
Una familia de seis personas, incluidos Carla Pereyra y Cholo Simeone, posa sonriente en una pasarela metálica frente a grandes cascadas en un atardecer nublado
El grupo completo posó con el sol cayendo detrás de las imponentes cataratas
Persona en silueta sobre una pasarela metálica con los brazos extendidos hacia el sol brillante. Grandes cascadas y neblina de agua se ven al fondo
La imponente belleza natural de las una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo
Hombre con gorra y ropa deportiva en una pasarela metálica, mirando las grandes cascadas de las Cataratas del Iguazú rodeadas de vegetación frondosa
Diego "Cholo" Simeone, vestido casualmente, se detiene en una pasarela para observar el paisaje

El álbum familiar resultante muestra tanto la dimensión afectiva como la admiración por el entorno natural. Cada fotografía refuerza la idea de que el viaje no solo fue un paseo turístico, sino una oportunidad para conectarse con lo esencial, compartir en familia y dejarse sorprender por la fuerza y la belleza de uno de los paisajes más impactantes de Sudamérica.

El paso del grupo por las Cataratas del Iguazú quedó plasmado en una serie de registros que dieron cuenta de la emoción, la contemplación y la búsqueda de sentido en la naturaleza.

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