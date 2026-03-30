Qué función tendrá el microsatélite argentino ATENEA que participa de la misión Artemis II de la NASA

El satélite Atenea, un CubeSat de clase 12U concebido en el país, será parte de la misión Artemis II de la NASA ( Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

La Argentina, a través del microsatélite ATENEA, se prepara para participar en la misión Artemis II de la NASA, que despegará este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos.

El evento, que congregará a las principales agencias espaciales del mundo en un vuelo tripulado hacia el entorno lunar, representa la inclusión de Argentina en un programa internacional histórico.

La participación argentina en esta misión, que llevará por primera vez en medio siglo una tripulación al entorno lunar, representa un avance sin precedentes para la ciencia y la tecnología nacional, según indicó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

La misión Artemis II prevé su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy (Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos) en una ventana que va desde el próximo miércoles 1 de abril hasta el lunes 6 de abril ( Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

El desarrollo de ATENEA estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en articulación con universidades y organismos del sistema científico tecnológico. ATENEA es un microsatélite tipo CubeSat 12U, cuenta con dimensiones aproximadas de 30 por 20 por 20 centímetros.

ATENEA va a operar a una distancia de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que constituye un récord para la industria espacial argentina.

La función principal del satélite argentino ATENEA durante la misión Artemis II será obtener datos de radiación y comunicaciones a 70.000 kilómetros de la Tierra, validar tecnologías nacionales en el espacio profundo y evaluar el comportamiento de sistemas electrónicos y sensores en condiciones extremas, según lo detallado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la NASA.

Microsatélite ATENEA, el único satélite latinoamericano que participa de la misión Artemis II de la NASA ( Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

“Nos llena de orgullo que Argentina haya sido el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en esta misión, y uno de los cuatro países seleccionados a nivel global junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur”, afirmó Dario Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

“Cada proyecto de ingeniería fortalece nuestras capacidades tecnológicas, forma recursos altamente calificados y nos vuelve un proveedor confiable para la nueva economía espacial”, subrayó Genua.

Características técnicas y desarrollo de ATENEA

El objetivo central de Atenea es validar tecnologías críticas que permitan el desarrollo de futuras misiones espaciales de alto nivel ( Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

El lanzamiento está programado para este miércoles a las 19:24 (hora de Argentina), aunque la fecha podría variar dependiendo de condiciones técnicas, operativas o meteorológicas, según detalló la CONAE.

Tras su despliegue, ATENEA realizará una secuencia autónoma de activación y verificación de subsistemas antes de estabilizar su orientación y comenzar la transmisión de datos de telemetría hacia las estaciones terrestres ubicadas en Tolhuin (Tierra del Fuego) y Córdoba.

Estas operaciones pondrán a prueba la capacidad nacional para el seguimiento y procesamiento de datos a distancias nunca antes alcanzadas por un satélite argentino, informó Infobae.

Entre los objetivos técnicos principales, ATENEA evaluará los niveles de radiación desde la órbita baja hasta el espacio profundo, analizará el funcionamiento de componentes electrónicos en un entorno extremo, y estudiará señales de navegación GNSS (GPS, GLONASS y Galileo) fuera de sus constelaciones habituales.

También buscará validar enlaces de comunicación de largo alcance y probar sensores aptos para muy baja luminosidad, además de ensayar sistemas de medición de radiación orientados a futuras misiones fuera de la órbita terrestre baja.

El satélite argentino Atenea fue integrado a la misión Artemis II de la NASA, que permitirá el regreso de astronautas a la Luna después de 53 años (CONAE)

El desarrollo de ATENEA es resultado del trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de varias instituciones referentes del sistema científico-tecnológico nacional: la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), centro académico reconocido por su liderazgo científico; la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), referente en investigación interdisciplinaria; la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), una de las principales escuelas de ingeniería del país; el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), destacado por su trabajo en astrofísica experimental; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que lidera proyectos de tecnología nuclear; y la empresa VENG S.A., especializada en desarrollos aeroespaciales avanzados.