La sombra de una organización terrorista relacionada a Irán detrás de una cumbre que se inicia en Brasil

Varias personas participan en una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza, en medio del conflicto entre Israel y Hamas, durante la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. 18 de noviembre de 2024. REUTERS/Aline Massuca

Brasil acoge, hoy y mañana, la Conferencia de Masar Badil y para la ocasión participarán Charlotte Kates y su esposo Khaled Barakat, desde hace tiempo en el punto de mira de las autoridades internacionales por su vínculo con la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y con Irán. Masar Badil, conocido también como Movimiento Revolucionario Palestino del Camino Alternativo (Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement en inglés), es una organización transnacional creada en 2021 caracterizada por una fuerte ideología antisionista radical. El grupo se distingue por una serie de actividades políticas y mediáticas contra el Estado de Israel, que incluyen la organización de eventos públicos, manifestaciones y campañas conjuntas con otras organizaciones afines, en particular Samidoun, también conocida por posiciones extremas. Entre las actividades más relevantes de Masar Badil está la difusión de declaraciones consideradas incendiarias, en las que se exaltan acciones violentas contra Israel. Además, el movimiento organiza seminarios web y encuentros en línea en los que aparecen miembros o representantes de organizaciones clasificadas por muchos países como grupos terroristas, entre ellos Hamás y Ansar Allah, es decir, el movimiento yemení hutí.

Masar Badil tiene vínculos estrechos con Samidoun, con la que comparte parte del liderazgo y de las estructuras organizativas. Samidoun fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y Canadá, que la definieron como una “falsa organización benéfica” implicada en la recaudación internacional de fondos a favor del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Según un informe de 2024 de Jennifer Baker del Programa sobre Extremismo de la George Washington University, el FPLP ha evolucionado también como brazo armado del régimen iraní y, como tal, recibe recursos financieros, entrenamiento y armas. Abu Jamal, portavoz de las Brigadas Abu Ali Mustafa del FPLP, ha subrayado en varias ocasiones la relación del grupo con Irán y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), destacando el apoyo mutuo en la lucha contra Israel. Jamal ha descrito la relación como la de “hermanos de sangre” y “compañeros” que comparten el objetivo común de derrotar a Israel. En 2021, el Frente Popular para la Liberación de Palestina organizó un desfile militar en el que los miembros exhibieron imágenes de Qasem Soleimani, el general comandante de los Guardianes de la Revolución iraní asesinado por un dron estadounidense en enero de 2020.

Una figura central tanto en Masar Badil como en Samidoun es Khaled Barakat, que participa como principal invitado en la conferencia de San Pablo. Considerado uno de los líderes más influyentes, Barakat fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos como Nacional Especialmente Designado (Specially Designated National-SDN en inglés) por haber actuado, directa o indirectamente, en nombre del FPLP. Su visibilidad mediática incluye apariciones en Press TV, emisora estatal iraní también sujeta a sanciones estadounidenses. Además de Barakat, el comité ejecutivo de Masar Badil incluye a otras figuras relevantes vinculadas a Samidoun, como Jaldia Abubakra, activa en España, y Mohammed Khatib, coordinador europeo con base en Bélgica. Este último fue descrito en abril de 2024 por un alto funcionario belga como un “predicador extremista del odio”.

Un cartel promocional anuncia la participación de Khaled Barakat en la Conferencia Masar Badil de 2026, vinculada a la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina.

Un papel igualmente relevante lo desempeña la esposa de Barakat, Charlotte Kates, que participa junto a su marido en la conferencia de San Pablo y es coordinadora internacional de Samidoun. Kates, estadounidense residente en Canadá, está estrechamente integrada en las actividades de Masar Badil, de cuya página de donaciones se encargó hasta 2024, según la Anti-Defamation League (ADL), una organización estadounidense fundada en 1913 que lucha contra el antisemitismo, el odio y todas las formas de discriminación. En el contexto de las actividades de Masar Badil y Samidoun, han surgido episodios en los que Barakat, Kates y sus colaboradores han promovido o acogido contenidos extremadamente radicales. Durante conferencias e intervenciones públicas, Barakat ha expresado apoyo explícito a varias facciones armadas palestinas, citando y elogiando a grupos como Hamas, la Yihad Islámica Palestina y el FPLP, presentándolos como parte de la “resistencia” necesaria para lograr la liberación. En un evento en la Columbia University de Nueva York en 2024, Kates defendió a grupos considerados terroristas en varios países, empezando por Estados Unidos: “Hamas no es una organización terrorista. La Yihad Islámica no es una organización terrorista. El Frente Popular para la Liberación de Palestina no es una organización terrorista. Hezbolá no es una organización terrorista. Son combatientes de la resistencia. Son nuestros héroes. Son quienes se sacrifican para que podamos vivir, hablar, luchar y combatir. Son las personas cuya sangre se derrama para defender a la humanidad y al mundo”, dijo. Aún más controvertidos son los contenidos difundidos en los seminarios web organizados o copatrocinados por Kates. En estas ocasiones han sido invitados y entrevistados destacados representantes de Hamás, entre ellos Basem Naim, Sami Abu Zuhri y Osama Hamdan. Durante estos eventos, algunos participantes describieron el ataque del 7 de octubre de 2023 como un “día sagrado”, mientras que otras intervenciones elogiaron abiertamente la violencia e invitaron a intensificar la movilización global. En un seminario web de 2024 conducido también por Kates, exponentes de Hamas definieron a Masar Badil como “amigos” y aliados, agradeciéndoles el apoyo y el activismo internacional. Como señala el informe de la George Washington University, Kates es también cofundadora del Comité de Antiimperialistas en Solidaridad con Irán (CASI). El CASI se opone a Israel, apoya la abolición de las fuerzas militares, policiales y de inmigración de Estados Unidos, y respalda movimientos contra el colonialismo y la supremacía blanca. Durante un evento, Kates elogió el ataque de Hamás del 7 de octubre, criticó los cargos de la Corte Penal Internacional contra los líderes de Hamas e instó a apoyar la resistencia global y los movimientos antiimperialistas. En agosto de 2024, Kates viajó a Irán para recibir un premio de derechos humanos. Entre los galardonados durante la ceremonia figuraba también un líder de Hamas posteriormente asesinado.

En cuanto a Samidoun, cuya coordinadora en Brasil es Rawa Alsagheer, también presente en la conferencia de San Pablo de hoy, fue fundado en 2011 y designado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos y Canadá. Alemania prohibió sus actividades en 2023. Brasil es el único país de América Latina en el que Samidoun está presente. Entre sus fundadores figura Khaled Barakat. Según el informe de la George Washington University, aunque el grupo declara apoyar a los prisioneros palestinos, las autoridades israelíes consideran que actúa como cobertura para las actividades del FPLP, contribuyendo a la creación de células militantes, a la promoción de acciones terroristas en Cisjordania y a nivel internacional. Además, Samidoun lleva a cabo actividades de propaganda antiisraelí, recaudación de fondos y reclutamiento, en línea con la lucha armada del FPLP. La propaganda del FPLP está a menudo presente en los eventos organizados por Samidoun.

Samidoun Brasil ha relanzado el comunicado de prensa de la conferencia de San Pablo en el que se afirma que el evento representa un “salto cualitativo hacia una confrontación política abierta” y se propone transformar la diáspora en una “línea del frente activa”. El texto incluye expresiones contra Israel y a favor de su destrucción como “viva el 7 de octubre”, “viva la resistencia armada”, “del río al mar”. En la misma página se defiende el “derecho a la lucha armada” como “un derecho fundamental” y se incita a la “revuelta popular”. El texto considera las sanciones y restricciones impuestas en otros países como una prueba de legitimidad. “La intensidad de la reacción demuestra que Masar Badil está alterando los flujos financieros, el control de la narrativa y la pasividad de la diáspora de maneras que realmente amenazan el proyecto sionista y a sus partidarios”, se lee en el comunicado de presentación de la conferencia.

La bandera de Palestina.

La conferencia de Masar Badil en San Pablo llega en un momento muy delicado en el que el temor a atentados organizados por Irán es alto. Como informa el sitio estadounidense Homeland Security Today, tanto Samidoun como Masar Badil el pasado 27 de febrero lanzaron un llamamiento a una “movilización global de rabia” contra Estados Unidos e Israel, en respuesta a los ataques contra Irán, sosteniendo que de este modo se está atacando también a Palestina, Líbano, Yemen, Irak y a toda la humanidad. El grupo ha invitado a protestas globales, acciones directas, boicots y a “detener la máquina de guerra”. El riesgo, por tanto, es que Brasil pueda ser utilizado también como plataforma logística para acciones violentas que tengan como mandantes a Irán, no solo en el país, sino también hacia Estados Unidos o países vecinos, como ya ocurrió en 1994 con el atentado contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, llevado a cabo en Buenos Aires por un comando de Hezbolá, pero que tuvo como autor intelectual a Irán.

Precisamente Taleb Hossein al Khazraji, uno de los clérigos citados por el fiscal argentino que investigó el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, como “un prominente operativo iraní vinculado a altos rangos en Irán como Ali Akbar Velayati, uno de los autores intelectuales de la AMIA”, aparece en un video del pasado 13 de marzo grabado en la Asamblea Legislativa del estado de San Pablo junto a Thiago Ávila, el joven brasileño coordinador de la Coalición de la Flotilla de la Libertad de Gaza y recientemente retenido por las autoridades de Panamá en el aeropuerto mientras regresaba de Cuba, donde había integrado la Flotilla de Solidaridad en ese país. “El mundo debe estar agradecido a la República Islámica de Irán. El mundo debe estar agradecido a este pueblo que ha ofrecido tantas vidas en defensa de la causa más importante del mundo, que es detener el imperialismo y el sionismo y sus planes de dominio”, dijo Ávila en el evento de San Pablo que conmemoraba el día de Al-Quds, el evento antiestadounidense que celebra la revolución iraní de 1979.

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, habló por teléfono con el canciller de Irán, Abbas Araghchi, para discutir la escalada del conflicto en Oriente Medio. Según informaron varios medios de comunicación iraníes, durante la llamada Vieira expresó sus condolencias “por el martirio del Líder Supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Jamenei”. En cuanto a la conferencia de Masar Badil prevista para hoy, la concejala municipal del Ayuntamiento de San Pablo, Cris Monteiro, del Partido Novo, a finales de febrero envió una nota al Ministerio Público estadual solicitando que se investiguen posibles irregularidades y se evalúen eventuales riesgos para el orden público y la seguridad de la comunidad judía de la metrópoli brasileña. Como advierte el informe de la George Washington University, “aunque se presenta como una organización comprometida con la liberación de los prisioneros palestinos, los profundos vínculos de Samidoun con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y su alineamiento con Irán suscitan serias preocupaciones. Líderes como Barakat y Kates apoyan activamente la violencia y celebran actos terroristas disfrazándolos de resistencia. Estas asociaciones con grupos violentos, junto con la glorificación y legitimación de actividades terroristas por parte de Samidoun, demuestran una clara preferencia por la resistencia militante frente a las campañas pacíficas por los derechos humanos”.