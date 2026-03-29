Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

El sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi (Video: Instagram)

El nuevo look de Dolores Fonzi no pasó inadvertido. La actriz argentina renovó su imagen con un peinado de inspiración retro que resalta su estilo personal, alejándose de tendencias minimalistas para apostar por la sofisticación. Su cabello, ahora corto y con capas definidas, logra un volumen distintivo y un movimiento natural que enmarca su rostro de modo elegante. El flequillo, peinado hacia un lado, se integra con ondas pronunciadas que aportan dinamismo y acentúan la estructura del corte. El acabado es pulido y brillante, con una textura estructurada que subraya la calidad técnica del peinado.

Este estilo, de aire clásico, se distancia de líneas rectas y cortes simples. Fonzi eligió un tono castaño que revela reflejos sutiles bajo la luz natural, logrando una apariencia sofisticada y cálida a la vez. El peinado se complementa con pendientes dorados de aro, que aportan luminosidad y refuerzan la atención sobre el rostro y el trabajo capilar. El maquillaje acompaña este cambio con una propuesta suave, pensada para resaltar el nuevo corte y no competir con él por protagonismo. La combinación de estos elementos genera una imagen armónica, cuidada en cada detalle, que pone en primer plano la personalidad y el carácter de la actriz.

El resultado es una propuesta que se aleja por completo de los estilos más vistos en las últimas temporadas. Dolores se desmarca de la moda de los cortes rectos o los largos uniformes, eligiendo un look con identidad propia. El movimiento de las capas y la definición de las ondas suman un guiño vintage, actualizando referencias del pasado con un acabado contemporáneo. El brillo y la estructura del cabello hacen que el peinado luzca impecable desde todos los ángulos, demostrando el trabajo de estilismo detrás de la propuesta.

Dolores Fonzi apostó a un nuevo look con el cabello más corto, ondas definidas y flequillo para el costado (Instagram)

La actriz evidencia que un cambio de look puede transformar la percepción pública sin perder coherencia con su trayectoria. La sofisticación de su peinado marca una evolución estética, pero al mismo tiempo conserva la esencia creativa y arriesgada que la caracteriza. El aire clásico del corte se funde con detalles modernos, logrando un equilibrio entre lo atemporal y lo actual. Fonzi demuestra que la elegancia radica en los matices y en la capacidad de reinterpretar estilos de otras épocas con personalidad.

Elegante y sofisticado, así es el nuevo estilo de peinado de Dolores Fonzi (Instagram)

El contraste con sus estilos anteriores resulta notorio. Durante un tiempo, Dolores Fonzi optó por un flequillo tupido y recto, acompañado de rulos sueltos que caían de manera irregular sobre su frente y el marco de la cara. Esos rizos, con un aire más casual y desestructurado, formaron parte de una etapa en la que el desorden aparente y la naturalidad eran los protagonistas. El flequillo denso sumaba un toque juvenil y desenfadado, mientras que los rulos irregulares evocaban una imagen fresca, sin demasiada producción.

Con el nuevo look, Fonzi deja atrás esa impronta. El flequillo se aligera y se peina lateralmente, mientras que las ondas marcadas reemplazan los rizos caóticos. La transición de un estilo casual y espontáneo hacia una imagen más pulida y trabajada responde a una búsqueda de renovación, pero también a la necesidad de expresar una etapa diferente en lo personal y profesional. El cambio de peinado no solo altera la apariencia, sino que también redefine el lugar de Fonzi en la escena pública, mostrando una versión más madura y segura de sí misma.

Hace un mes, la actriz y Juan Minujín captaron la atención en la alfombra roja de los Premios Goya, celebrados en Barcelona. La llegada de los representantes argentinos a la ceremonia transformó el Edificio Forum en un espacio de moda y cine con sello nacional. Fonzi, nominada como directora de Belén en la categoría de mejor película iberoamericana, y Minujín, candidato a mejor actor de reparto por Los domingos, presentaron estilos radicalmente distintos. Mientras él apostó por la elegancia clásica, ella se inclinó por la vanguardia, integrando elementos conceptuales y una fuerte identidad nacional en su imagen.

Dolores Fonzi dejó sus rulos naturales por un peinado más sofisticado y corto (Instagram)

La elección de Fonzi para la gala fue un vestido de tafetán de seda tornasolado en tonos violetas, fucsias y azulados. La estructura rígida y casi escultórica de la tela se intervino con costuras externas y bordes deshilachados, en sintonía con la estética de prenda inacabada característica de su diseñador. La silueta columna, de cuello alto y mangas largas, transmitió formalidad, pero el volumen rígido en la nuca, a modo de lazo XL, aportó un giro vanguardista.

El foco del vestido se ubicó en la espalda, donde una abertura asimétrica parecía rasgar la seda y revelaba una capa interna de red con pedrería sutil. El contraste entre la rigidez exterior y la transparencia interior añadió profundidad al conjunto. La transparencia no solo sumó un elemento de diseño, sino que también permitió mostrar el tatuaje de la actriz, integrando su identidad personal al relato visual del vestido. El estilismo se completó con el cabello recogido alto, rulos naturales y flequillo libre, buscando un equilibrio con las proporciones del diseño.

El maquillaje se enfocó en la mirada, con un delineado negro intenso y labios nude, acentuando la actitud moderna de Fonzi. Las argollas plateadas de gran tamaño iluminaron el rostro sin competir con el vestido. La apuesta estética de la actriz priorizó el diseño argentino contemporáneo y la narrativa visual, alejándose de la búsqueda tradicional de aprobación en la alfombra roja.