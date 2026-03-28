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Evangelina Anderson vio el show de AC/DC desde su balcón y enfrentó las críticas por su look: “No estoy desnuda”

La modelo disfrutó del grupo de Angus Young en su departamento con vista al Monumental y no dejó pasar los comentarios de sus seguidoras

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Evangelina Anderson le respondió a sus seguidoras: “No estoy desnuda”

Desde su balcón en un edificio sobre Avenida del Libertador, Evangelina Anderson tiene una vista privilegiada de la cancha de River. Y lo refleja permanentemente en sus redes sociales. A veces, lo que muestra son los partidos del club de sus amores, donde su exmarido Martín Demichelis fue jugador y técnico y donde actualmente su hijo mayor, Bastian, forma parte de las divisiones inferiores. En otras, las postales reflejan los conciertos o espectáculos que se llevan a cabo en el Más Monumental.

Así lo había hecho semanas atrás con los recordados shows de Bad Bunny, cuando espió la prueba de sonido en ropa interior desde el balcón. Ahora, llegó el turno de AC/DC y su serie de conciertos en la Argentina, y la modelo tampoco se lo quiso perder.

El viernes por la noche, el grupo británico/australiano dio el segundo de sus tres shows en Buenos Aires como parte del Power Up Tour. Los capitaneados por Angus Young hicieron delirar a una multitud que soportó estoica la persistente lluvia que no hizo más que aportar más épica a la jornada, como si esofuera necesario. Himnos del hard rock y toda la parafernalia del rock de estadios puestos al servicio de un encuentro de generaciones.

El plan de viernes de Evangelina Anderson: escuchar el show de AC/DC desde el balcón

“Mi plan de viernes”, escribió la rubia junto al emoji de una media luna filmándose con el Monumental de fondo y la inconfundible voz de Brian Johnson. Pero fue su look el que se llevó todas las miradas y al parecer los comentarios. Anderson se mostró cubierta por una frazada blanca, lo que dio lugar a las observaciones de sus seguidoras.

En una historia posterior, la modelo dejó un mensaje explicando la situación: “Quiero decirles, porque las estoy leyendo, chicas, que no estoy desnuda. No se enojen ni me digan barbaridades”, expresó, antes de mostrar su outfit de entrecasa de top y pantalón deportivo. “No estoy desnuda. Estoy vestidísima”, aclaró y explicó los motivos de su atuendo: “Tengo un poco de frío y me puse esta manta”, sentenció, dispuesta a acallar las voces y disfrutar del show a su manera.

Con los cañonazos habituales de “For Those About to Rock (We Salute You)” el grupo de Angus puso fin a su concierto y fue el turno de los fuegos artificiales de rigor. Y allí también estaba la modelo para filmarlos. Como casi todo lo que ocurre en el estadio del club de sus amores, ese que tiene el privilegio de observar desde su balcón y compartirlo a su manera.

Evangelina Anderson sonríe a la cámara, envuelta en una tela blanca, con su cabello rubio suelto. Al fondo, se ve un paisaje urbano nocturno iluminado
Evangelina Anderson y su look de noche para ver a AC/DC desde su balcón

Lo dicho, algo parecido había ocurrido con motivo de los shows de Bad Bunny. El puertorrqueño visitó Argentina en febrero de este año, luego de su histórico show de medio tiempo en el Súper Bowl, y la modelo en aquella oportunidad lanzó una pregunta desde sus redes sociales. “¿Lo vemos desde el balcón o vamos?”, indagó sugerente en la víspera a la seguidilla de tres conciertos.

Al compartir una fotografía nocturna desde su balcón, la modelo dejó ver la pantalla del estadio Monumental con las pruebas de imágenes y sonido en la previa del show. En otra de sus publicaciones, escribió:“Miren quien está ensayando...”, mientras enfocaba la pantalla y se escuchaba la emoción en su voz.

Al igual que su vecina Wanda Nara, Evangelina Anderson aprovecha la vista privilegiada que le ofrece el Chateau Libertador para espiar lo que pasa en la cancha de River. Y de esta manera, encontró una forma más de interactuar con sus más de cuatro millones de seguidores quienes suelen estar atentos a cada uno de sus pasos. Y también, claro está, a su vestimenta.

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Evangelina AndersonAC/DC

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