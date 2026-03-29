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El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

La actriz fue abordada por el periodista Juan Fossaroli en Japón durante la carrera en la que participó Franco Colapinto. Su respuesta en español desató una catarata de reacciones entre sus fans

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En medio del Gran Premio de Japón, el periodista Juan Fossaroli compartió un breve intercambio con la actriz Anya Taylor-Joy (X)

El Gran Premio de Japón, celebrado este domingo en el icónico circuito de Suzuka por la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde corrió Franco Colapinto, no solo coronó a Kimi Antonelli como ganador para Mercedes, sino que también fue escenario de un momento que se volvió viral y llenó de orgullo a los argentinos. En medio de la jornada, todos los reflectores se posaron sobre Anya Taylor-Joy, quien protagonizó un breve pero encantador encuentro con el periodista Juan Fossaroli.

La secuencia, que fue registrada y rápidamente compartida en redes sociales, mostró cómo el cronista de ESPN se acercó a la actriz para una pequeña charla. “Anya, una palabra sola”, le pidió Fossaroli, a lo que ella respondió con su característico “¡Hola!”. El periodista, que ya la había cruzado en Mónaco, le preguntó si se estaba divirtiendo en el evento, “Un montón”, contestó la actriz, mientras el público alrededor la reconocía y la saludaba.

El intercambio continuó con una pregunta sobre su acento, que tanto fascina a los fanáticos: “Me encanta tu acento. ¿Cómo lo mantenés?”, dijo Fossaroli. “Igualmente”, contestó ella, entre risas, antes de que el periodista indagara sobre su relación con nuestro país: “¿Disfrutaste tu tiempo en Argentina o no?”. “Sí, me encanta. Perdón, amor, estoy tratando de agarrar todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten”, respondió Anya, mientras buscaba a su grupo para seguir recorriendo el paddock.

Anya Taylor Joy junto al piloto automovilístico Lewis Hamilton (REUTERS/Jakub Porzycki)
Anya Taylor Joy junto al piloto automovilístico Lewis Hamilton (REUTERS/Jakub Porzycki)

El “Perdón, amor” de la actriz fue suficiente para que la interacción se viralizara y se convirtiera en tendencia en plataformas digitales. Los fanáticos de la actriz y de la Fórmula 1 llenaron X y otras redes de reacciones, celebrando el costado argentino de Taylor-Joy. “Princesa de la Nación”; “Es más argentina que el dulce de leche”; “Un gustazo le tira. La amo”; “Te amo, Anya, casate conmigo”; “Me encanta cuando se le nota lo argentina que es”; “Más argentina que el mate”; “Me llega a decir ‘amor’ a mí y me mato en ese instante jamás permitiría que exista la posibilidad de un momento mejor en mi vida”; “Anya me dice ‘perdón, amor’ y le pregunto qué somos”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en las redes.

El vínculo de Anya con la Argentina no es nuevo y va mucho más allá de una simple simpatía ocasional. Nacida el 16 de abril de 1996 en Miami, Anya-Josephine Marie Taylor-Joy es la menor de seis hijos en una familia de raíces diversas. Su padre, banquero y corredor de lanchas, nació y creció en Buenos Aires y es de ascendencia inglesa y escocesa. Su madre, psicóloga, nació en Zambia, hija de un diplomático inglés y una española de Barcelona. “Nací en Miami, pero nos mudamos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años”, contó la actriz en más de una oportunidad.

Durante su infancia en Buenos Aires, Anya fue al Northlands School, la misma institución que educó a Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda. A los seis años, su familia se mudó a Londres, donde comenzó una nueva etapa en el Hill House y Queen’s Gate School. “Nos mudamos a Inglaterra, y aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto. Venía de un lugar donde todo era verde y había animales en todas partes y, de repente, vine aquí (Inglaterra), y dije ‘¿qué diablos está pasando?’”, relató al Evening Standard. El cambio no fue fácil, y durante mucho tiempo Anya extrañó el calor y la libertad de su vida porteña.

La actriz volvió a causar furor con su aparición en el Gran Premio de Japón (REUTERS/Jakub Porzycki)
La actriz volvió a causar furor con su aparición en el Gran Premio de Japón (REUTERS/Jakub Porzycki)

Con el tiempo, la actriz supo agradecer ese giro obligado de su historia y la oportunidad que sus padres le dieron al buscar un futuro mejor fuera de la convulsionada Argentina de los años 90. “Mi papá es escocés-argentino y mi mamá afro-española, y la situación política en Argentina se estaba volviendo tan grave que querían que sus hijos crecieran en un ambiente sin miedo. Todos estábamos realmente resentidos con ellos por eso y ahora que miramos hacia atrás, les agradecemos mucho porque nos dieron una gran oportunidad en la vida”.

Aunque el tiempo y la distancia hicieron que su carrera despegara en Hollywood y luego en Europa, el corazón de Anya Taylor-Joy nunca dejó de latir con ritmo argentino. “Vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidez y mi forma de ver la vida son de Argentina. Estoy muy agradecida por esa parte de mi historia. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina”, expresó. Su amor por las costumbres nacionales queda claro en cada entrevista: “Los churros con dulce de leche, el pan con provolone y las empanadas” están entre sus comidas favoritas.

Así, en pleno circuito de Suzuka, entre motores, celebrities y la adrenalina de la Fórmula 1, Anya Taylor-Joy volvió a reconfirmar su sintonía con la Argentina. Entre saludos familiares, respuestas en español y ese “Perdón, amor” que conquistó a todos, la actriz demostró que, más allá del éxito internacional, el orgullo y la calidez porteña la siguen acompañando donde vaya. Un momento viral, una muestra de argentinidad y otro capítulo entrañable en la historia de una estrella que nunca olvida de dónde viene.

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