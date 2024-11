La Bomba Tucumana y Brian Lanzelotta se cruzaron en Cantando 2024 y reavivaron su antiguo conflicto

Brian Lanzelotta cruzó a la Bomba Tucumana en Cantando 2024

Este viernes, la pista del Cantando 2024 (América) fue escenario de un tenso intercambio entre Brian Lanzelotta y Gladys la Bomba Tucumana, quienes volvieron a revivir un antiguo conflicto. Todo su surgió cuando el músico debía recibir la devolución de la cantante, lo que provocó que saliera a la luz su mala relación y las heridas del pasado.

Todo comenzó con un comentario del jurado Marcelo Polino, quien deslizó: “¿Cómo está la relación con Tyago? Me cuentan los expedientes que los habían puesto en el mismo camarín y vos decidiste irte a otro”. A esto se sumó desde el streaming Mariano De La Canal, quien recordó el origen del conflicto: “Esta pelea viene de hace rato, porque Tyago, Brian y La Bomba tuvieron un cruce en el último Bailando. No es de ahora. Hay que ver si está todo bien entre Brian y La Bomba”.

Visiblemente incómoda por la situación, Gladys tomó la palabra y detalló el buen gesto que había tenido con el joven tiempo atrás: “Lo que hice una vez, es que tuve una gentileza con Brian, porque era un colega. Lo querían linchar en mi provincia porque había hecho una broma, yo lo entendí y puse la cara por él, lo defendí y eso me unió a él. Un vínculo bonito”. Sin embargo, la artista no tardó en añadir: “Después un día tuvimos un cruce que la verdad fue violento y bastante feo. Hace ocho años. Todo cambia, todo pasa, las personas cambiamos y evolucionamos, en mi caso, para bien. No sé si él se habrá quedado con esas cosas porque el otro día de la nada votó a Tyago…”.

Brian Lanzelotta y Gladys la Bomba Tucumana volvieron a discutir en la pista

Por su parte, Brian Lanzelotta respondió con firmeza: “Si vamos a contar las cosas, yo tampoco voy a hablar mal, pero vamos a decir las cosas claras. Yo no te había pedido que vos hagas eso y a mí no me echaron de Tucumán. Así y todo, se lo agradecí y yo no me burlé de nadie, fue un músico mío. Yo me tuve que comer un garrón, como siempre, que no pasa nada, pero vamos a decir las cosas como son”.

La tensión creció cuando Brian recordó otro episodio: “El enojo es porque en una pelea que ella tenía con Marcela Baños, a mí me preguntaron a quién prefería y yo dije que tenía vínculo con Marcela y que a ella la había visto una sola vez que tuvo la atención conmigo. De ahí ella llamó en vivo al programa y se enojó conmigo porque dijo que yo era un desagradecido. Fue eso, y después escaló a la violencia, que están los videos, y yo dije acá no retomo ningún vínculo”.

Finalmente, al referirse a su voto hacia Tyago Griffo, hijo de Gladys, Brian justificó: “Todos votaban por estrategia, que no se entendía cuál era, y yo lo voté porque no tenemos vínculo. Entonces yo voy a votar por afinidad, si no hay afinidad, lo voto”.

Gladys la Bomba Tucumana apuntó contra el participante

El origen del conflicto

El origen del conflicto entre Brian Lanzelotta y Gladys La Bomba Tucumana se remonta al año 2017, durante su participación en el popular programa Bailando por un sueño, donde un polémico episodio marcó la relación entre ambos. Según relató Gladys en aquella oportunidad, todo comenzó cuando Brian hizo comentarios considerados ofensivos hacia la provincia de Tucumán, de donde es oriunda la artista.

La cantante explicó en ese momento que decidió salir a defender a Brian ante las críticas recibidas: “A Brian lo conozco después de que salí a defenderlo por las redes sociales, porque él había publicado un video en el que hablaba mal de la gente de Tucumán. Yo, por ser la artista más representativa del lugar, salí a hacerle el aguante”. Sin embargo, este gesto no logró cimentar una relación positiva, ya que los enfrentamientos continuaron y escalaron con el tiempo.

Durante uno de los programas, Gladys acusó a Brian de haberla agredido físicamente tras un intercambio tenso en los pasillos del estudio. “Recién el chico casi me golpea ahí afuera porque lo miré y, como tengo sangre y temperamento, me acuerdo de eso. Es súper violento”, afirmó Gladys, visiblemente alterada. Por su parte, Nara Ferragut, una de las panelistas, añadió detalles del incidente, señalando que Brian había lanzado críticas hacia Tyago Griffo, hijo de Gladys, acusándolo de “hacer playback” y de “no haber salido de la pollera de su mamá”.

El conflicto culminó con un episodio especialmente caótico: mientras Gladys compartía un café con su pareja, Brian y el novio de la cantante se enfrentaron verbalmente, lo que obligó a la producción del programa a intervenir para calmar los ánimos. La situación se tornó tan tensa que figuras clave de la producción, como El Chato Prada, tuvieron que mediar para evitar que la situación se saliera de control.