Isabel Macedo sufrió un accidente durante las grabaciones de Margarita: “Me angustié, me asusté”

Isabel Macedo explicó el accidente que sufrió durante la grabación y mostró cómo le quedó el rostro

Isabel Macedo transita un momento de plenitud tanto en el plano personal como en el profesional. Por un lado, disfruta de la familia que formó con el dirigente político Juan Manuel Urtubey, con quien tuvo a sus hijas Belita y Julia. Y desde hace unas semanas, volvió a darle vida a su icónico personaje de Delfina en Margarita, el spin-off de Floricienta, la disparatada villana que marcó a una generación y retornó en esta nueva línea temporal.

En este panorama, la actriz comparte diferentes aspectos de esta cotidianeidad con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Y en las últimas horas, causó preocupación por un accidente que sufrió durante las grabaciones de la serie. Para poner fin a los rumores, registró un video en modo selfie en el que mostró las consecuencias del impacto y explicó lo que había sucedido.

“Leí que están todos preocupados porque me golpeé en los ensayos. Es verdad, pero no me rompí la nariz, sí me la lastimé”, aclaró Macedo en el audiovisual que subió a sus historias de Instagram. Para dar más precisiones, acercó la cámara para mostrar un primer plano de su rostro hinchado para exhibir las heridas: un moretón en el ojo izquierdo y un pequeño corte en la nariz.

“Ahora está bajando el golpe. Me duele, aunque puedo abrir el ojo y puedo ver. No me rompí la nariz, solo estoy muy hinchada, dolorida, pero vamos”, dijo Isabel, dándose ánimo. En otro clip, Macedo mostró una toma más alejada de su rostro y puso en palabras lo que había sentido en este tiempo: Sí, lloré un poco. Me angustié, me asusté. Pero por dentro todo el tiempo agradezco que no haya sido nada más grave”, escribió al pie, antes de mostrar parte de su tratamiento para desinflamar el ojo lastimado.

Hace apenas unos días, Macedo también había alarmado a sus seguidores al publicar una foto de su pierna inflamada y enrojecida. “Miren lo que es esto… ¡El tamaño!”, comentó en el video donde mostró el estado de su piel, donde se podía apreciar la zona rojiza en el centro, que correspondía al área de una picadura de un insecto.

El mal momento de Isabel Macedo tras ser picada por una araña venenosa

Inicialmente, la artista pensó que se trataba de una reacción leve; sin embargo, el médico le ofreció más información de la situación y, en un breve video, explicó la verdadera dimensión del incidente. “Les actualizo sobre la picadura. Era mucho más grave de lo que pensaba. Fue una araña de rincón o rinconera, como quieran llamarla, que va siempre de a dos. Me cambiaron todos los medicamentos. Gracias por los miles de mensajes que me mandaron, ¡son lo más! Y gracias a mi doctor, un genio, que me dijo todo, y ahora estoy mejor. Creo que destrabé mi primera fobia”, explicó, en un intento de restarle importancia a lo ocurrido.

Vale recordar que a comienzos de 2023, la actriz tuvo que ser atendida de urgencia luego de una caída mientras asistía a su hija mayor. “Y así terminé la noche, bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, compartió en sus redes, donde se mostró agradecida por la rápida ayuda de su familia.

Macedo fue trasladada a una clínica en Salta y desde allí mostró fotos de las heridas, incluyendo una lastimadura inflamada y con un poco de sangre. Afortunadamente, la actriz pudo asegurar a sus seguidores que no había sido nada grave, demostrando nuevamente su transparencia y empatía al compartir estos momentos personales.