Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y terminó en una clínica: “Me duele todo”

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico

Isabel Macedo vivió un episodio que podría haber terminado en una tragedia, pero por suerte fue solo un susto. La actriz tuvo un accidente doméstico: se cayó en el baño mientras bañaba a su hija Isabelita. Como consecuencia debió ser atendida de urgencia en una clínica de Salta, donde vive con Belita, la bebé Julia y su marido, Juan Manuel Urtubey.

En su cuenta oficial de Instagram, la artista dio detalles de este accidente y mostró una imagen en la que se la ve recostada en la cama de un centro médico. En otra foto, ella aparece con el raspón que se hizo en uno de sus brazos.

“Y así terminé la noche, bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, escribió Isabel en la red social. Luego, agregó: “Solo fue un golpe gracias a Dios. Gracias Meri por quedarse con mis hijas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos segundos a la clínica”.

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico

Por otra parte, Isabel fue noticia cuando recibió críticas por unas fotos que publicó de la pequeña Julia, con su papá mientras estaba de vacaciones en Punta del Este. De manera inmediata recibió comentarios de todo tipo, desde “me encantan esos michelines que tiene de piernitas”, hasta “me parece que tiene que adelgazar”, o críticas del tipo “no la dejen engordar más”.

En ese contexto, la actriz no hizo oídos sordos a las críticas que recibió su posteo y volvió a publicar una foto de su hija, también en malla, pero con ella tomándola en sus brazos. Y escribió, hablándole solamente a la niña: “Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”. Y a continuación agregó un corazón rojo, para expresar que “los quiere”.

La pequeña Julia

Luego, Macedo brindó una entrevista en el ciclo radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi, y se refirió al tema. “Son mis hijas. Las amo con toda mi alma. No entra en mi manera de criarlas que sea importante el aspecto físico de nadie para ser querido o no. A mí también me educaron de esa manera y obviamente cuando sos chico puede ser que cometas un error y digas cualquier pavada, pero cuando sos adulto la conciencia es mucho más grande”, comenzó explicando.

Asimismo, la actriz manifestó la importancia de no hablar sobre los cuerpos de los demás. “Hay tantos adolescentes, tantos preadolescentes que escuchan todo y están en una etapa en la que su personalidad está en formación y con la sensibilidad a flor de piel. Entonces, las palabras duelen. Dicen que las palabras dichas nunca vuelven al silencio. Y que si no tenés algo lindo para decir, no digas nada”, destacó. Y agregó: “Podría haber respondido de la misma manera, pero elijo ser de otra forma. Elijo no ser como ellos. Tampoco es que fueron tantos, fueron muy pocos, y los mismos seguidores estaban indignados y salieron a defender la situación. Yo solo quise calmar las aguas para detener la violencia. Podría haber contestado cualquier cosa, pero a veces hay que pensar incluso antes de pensar. Mucha gente dice: ‘Bueno, son conocidos... ¿Para qué la muestra?’. Yo muestro lo que quiero. ¡Es mi familia! Ahora mucha gente me pregunta si no las voy a mostrar más. ¡Obvio que sí! ¡Estoy orgullosa de ellas”.

Seguir leyendo: