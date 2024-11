Soledad Aquino mostró su indignación por las multas de tránsito que recibió: “Esto es joda total”

Soledad Aquino es la madre de las dos hijas mayores de Marcelo Tinelli, Micaela y Candelaria Tinelli

Soledad Aquino, la madre de Candelaria y Micaela Tinelli, no escondió su enojo y, en un descargo a través de sus redes sociales, expuso un problema que afecta a numerosos ciudadanos: la acumulación de multas. Con tono directo y sin rodeos, reveló que las sanciones por supuestas infracciones de tránsito le generaron una deuda de miles de pesos. “Esto es joda total”, fue una de las frases que resonó en su perfil de Instagram, donde se animó a cuestionar el sistema vial, y no solo eso, sino también la eficiencia de las instituciones públicas de la Provincia de Buenos Aires.

El conflicto surgió cuando, molesta y en busca de respuestas, decidió compartir en sus redes sociales imágenes de las multas que le fueron notificadas en las últimas semanas. Algunas de ellas se debían a presuntos excesos de velocidad; otras, a faltas con respecto a los semáforos y cruces peatonales. Sin embargo, Aquino aseguró que ninguna de estas sanciones es justa. “No entiendo nada, de verdad, nada. Los semáforos viven rotos, manejo a uno, soy súper responsable, veo bien… ¿funcionará mal el sistema vial?”, expresó con visible incredulidad. Su declaración apuntó a un mal funcionamiento de la infraestructura urbana, cuestionando si los semáforos defectuosos y los controles viales podrían generar estas infracciones de forma errónea.

Las palabras de la exmujer de Marcelo Tinelli no tardaron en despertar reacciones en redes sociales. Algunos de sus seguidores le preguntaron directamente si los problemas que enfrentaba se producían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia. A una de esas consultas, la madre de las hijas de Marcelo Tinelli respondió sin rodeos: “Provincia. Re pueblo y con todo roto, ¿qué pena no?”.

La escena no se detuvo allí. En el mar de comentarios y mensajes de apoyo, una de sus seguidoras decidió advertirle sobre un tema de seguridad personal. “Que alguien le explique que no debe andar publicando datos personales”, escribió, preocupada de que la información expuesta en redes pudiera traerle consecuencias. Sin embargo, Cande Tinelli, fiel a su estilo y siempre al lado de su madre, no tardó en salir a su defensa. “Hace y hará lo que quiera, siempre”, respondió con firmeza, dejando en claro que tanto ella como su madre no están dispuestas a callar sus críticas. La intervención de Cande, breve pero categórica, fue vista por muchos como un gesto de apoyo incondicional y una reafirmación de la libertad de expresión de su madre.

Las críticas de Aquino no se limitaron a esas expresiones, ya que en una publicación posterior, al sumar las imágenes de otra multa por exceso de velocidad, aclaró que “esta también es mentira, porque es una calle que tenés que ir a 20km. Tengo 2 millones de multas”.

Pero no todo quedó allí, ya que aprovechó para poner en cuestión la situación general de los servicios públicos en la Provincia de Buenos Aires. “Fui a sacar el registro y no había turnos. Fui a sacar el DNI y no tenían computadoras. De todo tengo testimonio, el país que no miramos y soportamos. Nos están haciendo mie...”, dijo, al apuntar directamente a la falta de eficiencia en las oficinas gubernamentales. Para ella, la situación refleja una burocracia “desbordada” que termina complicando trámites simples para la ciudadanía.

Más allá de los problemas personales, el descargo de Aquino pareció tocar un tema que trasciende su situación particular y apunta a un problema sistémico en la provincia. La falta de mantenimiento en la infraestructura vial y la sobrecarga de las oficinas públicas no solo generan malestar, sino que podrían estar contribuyendo a un clima general de descontento y desconfianza. “Nos están haciendo mierda”, dijo, con una dureza que no deja lugar a dudas sobre el malestar profundo que siente, y que probablemente comparten quienes deben enfrentar situaciones similares.

Mientras su historia sigue sumando reacciones y apoyos en redes sociales, no deja de ser una muestra de la creciente distancia entre las necesidades de los ciudadanos y la capacidad de respuesta de las instituciones. Sus palabras, respaldadas por el apoyo incondicional de su hija, resuenan como un eco de frustración que muchos, en silencio o en redes, parecen comprender.

Cuánto cuestan las infracciones más comunes en Provincia

A partir de noviembre, rige un aumento en los costos de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. Según lo publicado en el Boletín Oficial provincial el pasado 30 de octubre, el nuevo ajuste es parte de una actualización bimestral y estará en vigor para noviembre y diciembre. Este incremento del 2,8% hace que algunas de las infracciones más comunes tengan un nuevo costo: alcanzando 1.336.000 pesos por exceso de velocidad o 668.000 pesos por llevar más ocupantes de los permitidos en el vehículo.

Conducir con exceso de velocidad : desde 200.400 pesos a 1.336.000 pesos.

Cruzar en rojo : desde 133.600 pesos a 400.800 pesos.

No usar el cinturón de seguridad : desde 133.600 pesos a 400.800 pesos.

Circular con una licencia suspendida por ineptitud: desde 200.400 pesos a 683.000 pesos.