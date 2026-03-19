América Latina

Santiago Peña promulgó la ley que reforma el sistema de pensiones públicas en Paraguay

El presidente valoró que la normativa “permite dar sostenibilidad al sistema, ordenar las cuentas públicas y garantizar que cada trabajador reciba lo que le corresponde”

Guardar
Santiago Peña firma la ley
Santiago Peña firma la ley de reforma del sistema de pensiones públicas (Santiago Peña X)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley que modifica el sistema de pensiones del sector público nacional. La nueva normativa eleva las contribuciones tanto de los trabajadores como del Estado. Peña defendió la medida como una decisión “responsable y necesaria para proteger la jubilación de miles de paraguayos”.

A través de su cuenta de X, Peña afirmó: “Esta reforma permite dar sostenibilidad al sistema, ordenar las cuentas públicas y garantizar que cada trabajador reciba lo que le corresponde”. Además, agradeció a los diputados y senadores por el “debate democrático” que, según él, “permitió enriquecer” la ley.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido como la "caja fiscal“. El texto había sido modificado por el Senado tras una primera aprobación de los diputados en febrero, en un contexto de protestas de gremios docentes. El proyecto original establecía la edad mínima de jubilación en 57 años.

La versión definitiva, aprobada por los diputados, aumenta el aporte de los afiliados del 16% al19 % y la contribución estatal del 5% al 10%. Los maestros solicitaban un 14% de aporte estatal.

El mensaje de Santiago Peña
El mensaje de Santiago Peña en X

Para el magisterio nacional, los docentes universitarios y los magistrados judiciales, la edad mínima de jubilación se fija en 53 años con 25 años de aportes, un requisito que no estaba estipulado en la legislación anterior.

Los docentes, además del 19% de aporte a la “caja fiscal”, deberán sumar un 5,5% adicional para el seguro social.

En el caso de las Fuerzas Públicas, la edad jubilatoria será de 55 años con 25 años de aportes.

Durante la sesión legislativa, numerosos maestros se congregaron en las inmediaciones del Congreso en Asunción para pedir la aprobación del proyecto enviado por el Senado, al que calificaron como “un mal menor” frente a otras propuestas que elevaban la edad mínima de jubilación extraordinaria a 57 años y la ordinaria a 62 años.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, comunicó que Paraguay aplicará una “economía de guerra” en materia fiscal y solicitó “ajustarse los cinturones” en el gasto público, debido a una baja en la recaudación tributaria y en los ingresos de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la depreciación del dólar.

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguaypensiones públicasÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Trabajos de pavimentación en calle rural de Ahuachapán alcanza el 40% de avance, indica FOVIAL

La intervención, que ya supera los dos kilómetros terminados, integra mano de obra local y responde a necesidades históricas de acceso, potenciando el desarrollo agrícola y comercial de la zona occidental de El Salvador

Trabajos de pavimentación en calle

Panamá concreta alianza con Costa Rica para desarrollar red ferroviaria

El memorando fija una hoja de ruta técnica para conectar ambos países mediante un corredor logístico de alto impacto económico

Panamá concreta alianza con Costa

Panamá intercepta cargamentos de drogas que cruzaban el istmo hacia otros continentes

Inspecciones detectan irregularidades en sellos y estructuras internas de contenedores

Panamá intercepta cargamentos de drogas

Brasil anunció el envío de medicamentos y 20.000 toneladas de arroz a Cuba para paliar la crisis

El cargamento contempla también 150 toneladas de frijol negro y 500 toneladas de leche en polvo

Brasil anunció el envío de

Arsenal fantasma y criptomonedas: cayó en Brasil la red de Zé Carioca, el rostro global de las armas 3D

El joven estudiante de ingeniería fue arrestado en Rio das Pedras, en el estado de San Pablo. Los detalles de su captura

Arsenal fantasma y criptomonedas: cayó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
CNDH señala caso de muerte

CNDH señala caso de muerte fetal por violencia obstétrica en hospital del IMSS en CDMX, pide reparación del daño

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Esta es la cantidad de minutos que debes caminar para perder peso si tienes más de 60 años

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de marzo: sigue cerrado Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente

Seis señales de que tus vínculos sociales son dañinos, según una psicóloga

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

ONU documenta violencia "persistente y estructural" contra defensores de DDHH en Colombia

VÍDEO: El Pentágono defiende que está cumpliendo sus planes militares en Irán pero rechaza poner plazos a su ofensiva

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 feb (11.00 GMT)

Un F-35 de EEUU aterriza de emergencia en una base en Oriente Próximo tras "una misión de combate" en Irán

Juez federal niega el asilo a la familia de Liam Conejo, que aguarda por la apelación

ENTRETENIMIENTO

Chuck Norris fue hospitalizado tras

Chuck Norris fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica en Hawái

Cuándo sale la película “Peaky Blinders: El hombre inmortal”: horarios, tráiler y todo sobre el esperado estreno de Netflix

La sorprendente confesión de Jason Earles sobre su papel en ‘Hannah Montana’: “Gracias por mentirnos”

Bruce Willis celebra su 71° cumpleaños, lejos de Hollywood y rodeado de afecto familiar

Kevin Spacey evita el juicio en Londres y llega a un acuerdo con sus tres denunciantes por agresión sexual