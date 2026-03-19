Panamá concreta alianza con Costa Rica para desarrollar red ferroviaria

El corredor ferroviario proyectado por Panamá contempla un trazado preliminar de 475 kilómetros entre la ciudad de Panamá y Paso Canoas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma de un Memorando de Entendimiento entre Panamá y Costa Rica marca un paso concreto hacia la integración logística regional mediante el desarrollo de un corredor ferroviario que conectaría ambos países.

Con este acuerdo, la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles establecen una de cooperación para avanzar en una iniciativa que busca transformar la movilidad, el comercio y la estructura productiva del istmo, en un momento en que la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia logística.

El documento fue suscrito por Henry Faarup, secretario de la SNDF, y Álvaro Bermúdez, presidente del INCOFER, en un acto encabezado por el canciller Javier Martínez Acha, quien destacó el potencial del proyecto para redefinir la geografía económica de Panamá.

La iniciativa no se plantea como un sistema aislado, sino como parte de un corredor logístico ferroviario centroamericano, capaz de articular cadenas de suministro, reducir costos de transporte y generar nuevas oportunidades de inversión.

El alcance del proyecto se refleja en su trazado preliminar, que contempla aproximadamente 475 kilómetros desde la ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica.

El canciller Javier Martínez Acha encabezó el acto en el que Henry Faarup, a la izquierda, y Álvaro Bermúdez, a la derecha, suscribieron el memorando que formaliza la cooperación entre Panamá y Costa Rica para impulsar el corredor logístico ferroviario. Tomada de Presidencia de Panamá

A lo largo de esta ruta se proyectan 14 estaciones, distribuidas en puntos estratégicos como Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas, lo que convierte al ferrocarril en una columna vertebral para el desarrollo económico del país y su conexión con la región.

De acuerdo con la planificación inicial, el sistema ferroviario contempla trenes de pasajeros que podrían alcanzar velocidades de hasta 177 kilómetros por hora, mientras que los trenes de carga operarían en torno a los 100 kilómetros por hora.

Bajo este esquema, el recorrido entre Panamá y David podría realizarse en aproximadamente tres horas, lo que representaría una reducción significativa frente a los tiempos actuales por carretera y un cambio estructural en la movilidad interna.

El proyecto también incorpora un enfoque dual que combina transporte de personas y mercancías, con el objetivo de fortalecer la logística nacional y regional.

La visión oficial apunta a que el ferrocarril permita reducir costos logísticos, mejorar la conectividad entre provincias y facilitar el traslado de productos agrícolas, industriales y comerciales, en línea con la estrategia de posicionar a Panamá como un hub logístico más eficiente y competitivo.

En términos de avance, el Faarup explicó que el plan maestro del proyecto inició en enero de 2025 y que en enero de 2026 el Gabinete aprobó la contratación de AECOM USA, Inc. para desarrollar el estudio de factibilidad.

La ruta ferroviaria incluye 14 estaciones proyectadas, concebidas como nodos para impulsar comercio, servicios, empleo y turismo. Cortesía

Este contrato, valorado en más de 4 millones de dólares, forma parte de la fase de preinversión que busca definir los aspectos técnicos, económicos y operativos de una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas del país.

Como parte de este proceso, ya se han iniciado el censo socioeconómico, los estudios de impacto ambiental y el diseño conceptual del puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, considerado uno de los mayores retos de ingeniería del proyecto.

Además, se desarrollan estudios de mercado, análisis de demanda, evaluaciones geotécnicas y revisiones financieras que permitirán determinar la viabilidad integral de una obra cuyo costo podría oscilar entre 4,000 y 5,000 millones de dólares.

Por su parte, Bermúdez destacó la firma como un tema de importancia para ambas naciones que les permitirá desarrollar iniciativas conjuntas de mayor impacto económico y social logrando mejores actividades logísticas, turismo y movilizar la economía de manera distinta.

“Mantengamos esta interacción, creo que hoy existe muchísima tecnología que podemos implementar y tomemos todo eso como una oportunidad para nuestros países, para desarrollar los sistemas, tener naciones que puedan pensar fuera de la caja y desarrollar diferente”, destacó el funcionario costarricense.

El diseño preliminar del sistema plantea que el recorrido entre Panamá y David pueda realizarse en cerca de tres horas. Archivo

El acuerdo con Costa Rica amplía el alcance del proyecto hacia una dimensión regional, al posicionarlo como el primer paso en la construcción de un Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano.

En este contexto, Costa Rica se convierte en el primer socio estratégico, con la posibilidad de extender la conexión hacia Nicaragua y otros países, lo que abriría la puerta a una integración física sin precedentes en la historia reciente de la región.

Más allá del transporte ferroviario, la propuesta ha sido redefinida como una plataforma de desarrollo territorial que integraría componentes como fibra óptica, transmisión eléctrica, agua, puertos secos y zonas francas. Este enfoque multipropósito busca convertir cada estación en un nodo de actividad económica, capaz de impulsar empleo, comercio, servicios y turismo, especialmente en el interior del país.

El interés generado por el proyecto también se ha reflejado en la respuesta ciudadana. La Secretaría reportó recientemente una alta demanda de profesionales interesados en participar en la iniciativa, lo que incluso provocó la saturación temporal de sus sistemas de recepción de hojas de vida. Este fenómeno evidencia el nivel de expectativa que ha despertado el ferrocarril, incluso antes de que inicie su fase de construcción.

La Secretaría del Ferrocarril avanza en el censo socioeconómico, los estudios de impacto ambiental y el diseño conceptual del puente ferroviario sobre el Canal de Panamá. (Foto: Shutterstock)

Con la firma de este memorando, Panamá y Costa Rica avanzan en la construcción de una visión compartida que apuesta por la integración logística, la competitividad regional y el desarrollo económico. Aunque el proyecto aún enfrenta desafíos técnicos, ambientales y financieros, el acuerdo establece un punto de partida formal para una iniciativa que podría transformar la conectividad y el modelo productivo de Centroamérica en las próximas décadas.

En la actividad estuvieron presentes miembros del cuerpo diplomático acreditado, teniendo en cuenta que el Reino Unido, la Unión Europea, la CAF y el BCIE han mantenido conversaciones activas con la Secretaría sobre el financiamiento que requerirá el proyecto.