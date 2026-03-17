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La China Suárez en modo turista en Estambul: paseos por la ciudad con su peluquero antes del regreso a Argentina

La actriz aprovecha los días de sol en Turquía para recorrer lugares emblemáticos mientras prepara las maletas para su vuelta al país

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La China Suárez y Juanma
La China Suárez y Juanma Cativa gozan de sus últimos días en Turquía (Instagram)

La China Suárez transita una etapa especial viviendo a medio tiempo en Estambul debido a su relación con Mauro Icardi, delantero estrella del Galatasaray. Esta dinámica la lleva a dividir el tiempo entre Turquía y la Argentina: cada determinada cantidad de semanas, la actriz regresa al país para que sus tres hijos —Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña— puedan reencontrarse con sus respectivos padres. En medio de este equilibrio y con el regreso a Buenos Aires ya en agenda, la China y su amigo y peluquero Juanma Cativa aprovecharon los últimos días en la ciudad para recorrer juntos los rincones más pintorescos y tradicionales.

Las imágenes que compartieron en redes reflejan la diversidad y el pulso único de la ciudad. Hay postales de la próxima llegada de la primavera en Turquía: ramos de tulipanes rosados en primer plano, pétalos abiertos y vibrantes, símbolo de la estación que se avecina y de la tradición floral de Estambul. En otra foto, el clásico tranvía rojo avanza por la avenida Istiklal bajo un cielo azul impecable, con los cables, los edificios antiguos y la luz de mediodía componiendo una postal urbana y nostálgica.

El recorrido también incluyó guiños a la cultura local y los pequeños placeres diarios. Una imagen retrata a un gato tricolor, sentado con aire indiferente ante un fondo celeste, recordando la omnipresencia felina y el cariño de los turcos por estos animales. Otra foto muestra la majestuosidad de una galería cubierta: arquitectura clásica, columnas, lámparas, mesas dispuestas y un techo vidriado que baña el salón de luz natural, evocando la elegancia de los cafés históricos.

Una impresionante galería histórica en
Una impresionante galería histórica en Estambul, adornada con una cúpula de cristal y detalles ornamentados, ofrece un espacio vibrante para el turismo y el ocio
Un emblemático tranvía rojo número
Un emblemático tranvía rojo número 47, conocido como el Nostálgico

No podía faltar el costado gastronómico: vitrinas doradas repletas de baklavas, delicias turcas y pastelería tradicional, dispuestas en bandejas y mostradores que invitan a probar todo. El Grand Bazaar, con su techo decorado, banderas turcas, textiles y el bullicio de los pasillos, suma el costado más vibrante y comercial al álbum del viaje.

En su reciente visita a
En su reciente visita a Estambul, China Suárez y Juanma Cativa se deleitaron con una amplia selección de dulces tradicionales turcos expuestos en una vibrante tienda local.

Las imágenes de calles angostas decoradas con paraguas de colores suspendidos en el aire, y la imponente silueta de la mezquita y sus minaretes recortados sobre el cielo, cierran el diario visual de una ciudad donde lo histórico y lo moderno conviven a cada paso.

Así, antes de volver a la Argentina y retomar la rutina familiar, la China Suárez y Juanma Cativa se permitieron absorber una vez más la magia, la energía y el color de Estambul, sumando recuerdos y experiencias a una vida vivida entre dos orillas y dos mundos.

Durante el recorrido las distintas
Durante el recorrido las distintas mezquitas del a ciudad fueron protagonistas
Suárez y Cativa disfrutaron de
Suárez y Cativa disfrutaron de un animado paseo turístico por los pasillos llenos de vida y color del Gran Bazar de Estambul
Cativa viajó a Estambul una
Cativa viajó a Estambul una semana atrás para ser parte del cumpleaños 34 de la actriz (Instagram)

El peluquero viajó a Estambul una semana atrás para ser parte de los festejos de cumpleaños de la actriz de Casi Ángeles. Su festejo número 34 fue a lo grande con un festejo que comenzó navegando por el Bósforo a bordo de un yate. La actriz estuvo acompañada por Icardi, su actual pareja, su mamá Marcela Riveiro, sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, y un grupo íntimo entre los que se encontraban Juanma, Tomás Garrahan, Marcelo Mancha Latorre y la niñera de los pequeños.

Este no fue la única celebración. Al día siguiente de la celebración recorriendo uno de los lugares más emblemáticos de Estambul, todo el grupo acompañó a Icardi en el partido de ida de octavos de final de la Champions League, en el que el Galatasaray se enfrentó al Liverpool. Al terminar el encuentro, y con los mismos looks que llevaron a la cancha, se subieron a un avión privado rumbo a Milán, ciudad donde el futbolista tenía agendada una audiencia de conciliación por la división de bienes con Wanda Nara.

Ya en la capital de la moda, Mauro organizó una cena en un conocido restaurante argentino frecuentado por varias personas famosas. En esta estuvo el mismo grupo que en Turquía y se sumaron Alejandro Bernardez y su esposa, Sebastián Bernardez, Massimiliano Lombardi y Mónica Rodegher.

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