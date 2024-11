El mal momento de Isabel Macedo tras ser picada por una araña venenosa: “¡Miren lo que es esto!”

Isabel Macedo relató la gravedad de la picadura de una araña y qué recomendaciones siguió para protegerse (Video: Instagram)

Isabel Macedo suele compartir en sus redes sociales detalles tanto de su vida privada como de sus compromisos laborales. En este equilibrio, dio a conocer a sus seguidores un desagradable encuentro con la llamada araña de rincón o rinconera, un arácnido conocido por su peligrosidad. La actriz de Margarita quiso advertirles sobre el peligro que representan estos insectos al narrar su experiencia y mostrar cómo evolucionó la picadura que sufrió.

Con la llegada del verano y a medida que producen temperaturas elevadas, los insectos comienzan a aparecer en los hogares, y no siempre las precauciones son suficientes para evitar su ingreso. Por ello, la actriz advirtió lo ocurrido al utilizarse a sí misma como ejemplo. Todo comenzó compartiendo imágenes de su pierna inflamada y enrojecida. “Miren lo que es esto… ¡El tamaño!”, comentó en el video donde mostró el estado de su piel, sin saber del todo lo que había ocurrido al momento

Allí se podía apreciar la zona rojiza en el centro, que corresponde al área de la picadura. Esta apariencia poco común y abultada reflejaba la gravedad de la lesión provocada por el insecto. La artista acompañó la imagen diciendo: “Actualización de la picadura. Al menos ya sé que fue una araña. Ahora les cuento en la próxima historia”, mostrando así la evolución del incidente.

Inicialmente, Macedo pensó que se trataba de una reacción leve; sin embargo, el médico le ofreció más información de la situación y, en un breve video, explicó la verdadera dimensión del incidente. “Les actualizo sobre la picadura. Era mucho más grave de lo que pensaba. Fue una araña de rincón o rinconera, como quieran llamarla, que va siempre de a dos. Me cambiaron todos los medicamentos. Gracias por los miles de mensajes que me mandaron, ¡son lo más! Y gracias a mi doctor, un genio, que me dijo todo, y ahora estoy mejor. Creo que destrabé mi primera fobia”, explicó, en un intento de restarle importancia a lo ocurrido.

La actriz mostró la reacción que tuvo tras ser picada por una araña venenosa

En ese mismo clip relató los pasos que siguió tras el diagnóstico para asegurarse de que no hubiera más arañas en su hogar, especialmente considerando el riesgo para sus hijas, Belita y Julia. “Pero me dejó todo su veneno, por eso se ve un punto… Parece que es gravísimo, que es una de las especies peores, que van siempre de a dos. Me dijeron que dé vuelta el cuarto, el colchón, saque las sábanas, porque están en el respaldo o ahí. Dimos vuelta todo, tiramos producto para matarlas y estaban las dos enganchadas”, detalló en otra publicación. Estas medidas, aunque drásticas, permitieron a Isabel retomar la calma y minimizar el riesgo para su familia.

Esta situación con el insecto no es el primer accidente doméstico que Isabel comparte con sus seguidores. A comienzos de 2023, la actriz tuvo que ser atendida de urgencia luego de una caída mientras asistía a su hija mayor. “Y así terminé la noche, bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, compartió en sus redes, donde se mostró agradecida por la rápida ayuda de su familia.

La herida de Isabel tras caerse en el baño (Instagram)

Desde la cama del hospital, la artista mostró fotos de las heridas, incluyendo una lastimadura inflamada y con un poco de sangre. Afortunadamente, la actriz pudo asegurar a sus seguidores que no había sido nada grave, demostrando nuevamente su transparencia y empatía al compartir estos momentos personales.