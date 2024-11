Apareció un audio del Turco Naim separado de Emilia Attias: “No quiero bancarme verla yendo de fiesta en fiesta”

Este viernes en LAM (América), Yanina Latorre difundió un audio que le envió El Turco Naim cuando se separó de Emilia Attias a mediados de este año. “Cuando ella se jugó a contar la historia de la separación, es porque tenía un audio del Turco contando la historia”, introdujo Ángel de Brito a modo de contexto, dado que el humorista está molesto con la situación de que se hable sobre su vida íntima junto a la actriz, madre de su hija Gina.

“Ya que el Turco el otro día me trató de que no tengo nada que hacer, de que soy una chismosa... ¿Vos querías una chismosa? Acá tenés. Igual no es duro el audio, pero reconoce lo que yo conté”, introdujo luego la panelista antes de darle play al audio en cuestión. “La verdad que es duro, viste. Es duro, pero bueno, qué va a ser...”, se escucha la voz del humorista, abatido con la situación de la separación, hablándole a una persona de la que no se reveló su identidad.

“Son cosas que pasan. Por mi hija, yo realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el escarnio acá. Ver toda la secuencia de ella yendo de fiesta en fiesta, y yo bancándome la secuencia de los periodistas”, dijo el actor en relación a la decisión que tomó luego de la separación de radicarse en Ecuador.

“Me voy, que haga lo que quiera. Es bomba, es joven, que sea feliz. Y bueno, es la madre de mi hija. Por más que haya diferencias, uno quiere que la otra persona esté feliz. Necesito irme un tiempo. Tengo todo en Ecuador. Tengo laburo, tengo casa, tengo todo”, cerró el humorista en el audio que reprodujo Latorre.

Turco Naim

Desde que anunció su separación de Emilia Attias hace casi seis meses, el Turco Naim comenzó una nueva etapa de su vida en Ecuador. Alejado de los escándalos mediáticos y en busca de tranquilidad, el actor eligió las playas de Montañita como el escenario ideal para reinventarse y reconectar consigo mismo.

En la localidad costera abrió un bar, desde el cual contó cómo se sentía: “Yo soy protagonista de mi propia vida. No sufro por nada ni por nadie. Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”, explicó el humorista, en diálogo con Poco Correctos (El Trece) sobre la nueva etapa de su vida tras separarse de Attias.

En ese contexto, el Pollo Álvarez quiso saber cómo organizaba su vida para continuar la relación con su hija Gina: “Yo voy para Argentina, me quedo unos días. Ahora ella viene en enero para acá. Aquí también conoce a todo el mundo. Ella hace surf desde muy chiquita”, reveló el Turco Naim sobre la hija que tuvo con Emilia Attias. Una vez ya establecido en su nuevo hogar, El Turco decidió abrir un bar, al cual nombró Arena Guadua: “Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando, me voy adaptando y de eso se trata. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero. Practico surf y ya soy parte de este lugar desde hace mucho tiempo. Siempre sentí hambre por este lugar y justamente se dio este año que se fueron los últimos inquilinos del lugar y lo pude atrapar”.

El Turco Naim contó cómo es su vida tras la separación de Emilia Attias

Semanas atrás, el actor había regresado a la Argentina para visitar a su hija en su cumpleaños. “Si la vida me concediera un deseo, sería que este día durara para siempre”, había escrito el actor en sus redes sociales, sintetizando en una breve frase el amor que siente por su hija y cuánto la extrañó todo este tiempo. “Te amo más, más, más y más que a todo mi Gigi”, agregó el Turco, para acompañar la foto del reencuentro.