Jorge Lafauci, de jurado implacable de Showmatch a su presente retirado de los medios: “Con Tinelli nos escribimos todos los días”

Jorge Lafauci calificó con un "3" a Silvia Süller en "Bailando por un sueño"

Cada tanto, sus devoluciones (implacables) como jurado del Bailando por un sueño aparecen en YouTube o alguna red social. Con su estilo único, Jorge Lafauci se ganó el título de “malvado” por sus filosos comentarios sobre las performances de los participantes que se presentaban en la pista más famosa del país. Para ese momento, año 2006, el reconocido periodista de espectáculos ya tenía una carrera consolidada, pero fue recién en ese momento que su figura se popularizó. Casi dos décadas después, ya retirado tanto de la televisión como de la radio, celebra hoy 81 años.

“Mi vida está tranquila. Soy un señor, jubilado, que tiene sus actividades. No estoy alejado de los medios. Me la paso mirando televisión. El programa ¡Ahora caigo!, de Darío Barassi, me fascina. Además, voy mucho al cine y al teatro”, dice. De esto último dan testimonio sus redes: su perfil de Instagram funciona como una vidriera de las últimas obras a las que asistió. Desde el musical School of Rock, el musical pasando por Rent hasta Felicidades y Esperando la Carroza. No se perdió ninguna. “Todas las semanas tengo algo para ver, sobre todo sábados y domingos”, se jacta Jorge, del otro lado del teléfono.

Es una tarde calurosa de octubre y faltan apenas unos días para su cumpleaños. Con la excusa de saber cómo va a festejarlo y cómo se encuentra en este momento, Teleshow se puso en contacto con el también conductor radial y autor del libro “Un siglo de secretos en el espectáculo” (Planeta), para mantener una charla en la que hará un repaso de su carrera, sus vínculos y su relación de pareja con Roberto Ávila.

“Si tuviera que describir este momento presente, diría que, dentro de todos los achaques que uno puede tener a esta edad, estoy muy bien. Tengo amigos en todas partes. Incluso dentro del espectáculo. Con Marcelo Tinelli, por ejemplo, tenemos una relación estupenda. Nos escribimos todos los días. Hablamos de todo un poco: su carrera, la mía, su novia Milett Figueroa. Justamente el otro día le dije que me parece muy linda”, cuenta Jorge y aclara: “No me ofreció ser jurado del Cantando 2024 y, aunque me lo hubiera ofrecido, ya no quiero tampoco hacer eso. Prefiero verlo desde mi casa”. También aprovecha para desmentir los rumores sobre una supuesta “distancia” con Marta González: “Somos amigos eternos. Yo le hablo y le escribo. Siempre le escribo”.

Jorge Lafauci en sus días de jurado de "Bailando por un sueño" junto a Moria Casán, Reina Reech, Marcelo Tinelli y la visita especial de Diego Maradona (Foto/@jorgesantoslafauci)

Jorge Lafauci se ganó el título de “malo” por sus filosos comentarios sobre las performances de los participantes de "Bailando por un sueño". Rara vez ponía puntajes elevados

De graduado de la UBA a presidente de APTRA

Jorge Lafauci inició su carrera en el diario Crónica, donde arrancó como redactor. Rápidamente, su talento lo llevó a ser jefe de redacción y, luego, se consolidó en el puesto de director de reconocidas publicaciones, como TV Guía, Radiolandia, Antena, Siete Días, Teleclic y Semanario. También lideró revistas internacionales, como TV y Novelas y Eres en México.

Graduado de la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también supo ejercer la docencia, Jorge asegura que fue su amor por la literatura, el cine y el teatro, lo que lo llevó hacia el periodismo de espectáculos. Su debut en televisión fue en los años noventa en el programa Indiscreciones junto a Lucho Avilés. También trabajó con figuras como Moria Casán, en A la cama con Moria y Monumental Moria, y participó en ciclos como Yo amo a la TV y Zap, conducido por Marcelo Polino. Más acá en el tiempo, fue panelista de Bendita TV y de la conductora Viviana Canosa en Más Viviana.

En tanto, en la radio se destacó durante décadas como conductor al aire de Radio 10, la emisora donde durante años animó su propio espacio dominical, convertido en un clásico del periodismo de espectáculos y por el que desfiló lo más granado del cine y del teatro nacional. “Los domingos extraño la radio”, asegura.

Entre 1984 y 1995, fue tres veces presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, institución que entrega los premios Martín Fierro. “Ser presidente de APTRA durante casi una década fue muy importante para mí. Fueron muchos años. En la actualidad soy socio. Tengo una muy buena relación con Luis Ventura. Él me llama presidente, encima”, cuenta Lafauci risueño y se sincera acerca de las nuevas variantes de este premio. “Para mí el Martín Fierro es de la Televisión y de la Radio. Lo del Cine es un invento. Pero bueno, son cosas que agregó (Luis) Ventura, que hoy es el presidente. Yo no estoy de acuerdo”, dice con su habitual honestidad brutal.

Como socio de APTRA, en junio pasado, Jorge Lafauci emitió su voto correspondiente al Martín Fierro de la Radio (Foto/@jorgesantoslafauci)

En 2017 publicó "Un siglo de secretos en el espectáculo", su primer libro

Padre, abuelo y marido

A pesar de su alto perfil mediático, Lafauci supo mantener su vida privada alejada de la prensa. “Estoy hace 20 años en pareja con Roberto Ávila, con quien me casé en 2015. En primeras nupcias me casé con Noemí Carrizo, somos padres de Georgina y hoy tenemos dos nietos, Ariel y Bárbara. Con ellos me veo bastante porque los viernes, en general, voy de visita a lo de mi hija que vive en el Once. De hecho, este domingo, lo más probable es que festeje mi cumpleaños con una comida en su casa”, cuenta.

Acerca de la relación con su marido, a quien conoció en 2004 y le lleva 27 años, Jorge dirá que el vínculo que los une después de tanto tiempo es “como una amistad”. “Por ejemplo, él, ahora, salió a hacer cosas. Yo también hago las mías. Después cenamos juntos. Vamos al teatro. Nos acompañamos mucho”, se sincera.

Por estos días, Jorge disfruta de la lectura, que sigue siendo una de sus pasiones. “Siempre estoy leyendo. Ahora estaba leyendo Otras voces, otros ámbitos de Truman Capote, y Archivo Itelman”, cuenta el hombre que ya se entregó a un ritmo de vida más tranquilo, que logró desde que se jubiló. “Ya estoy más bien retirado. Pero me entero de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo”, se despide. Como dice el refrán: “El zorro pierde el pelo pero no las mañas”.

Jorge Lafauci junto Roberto Ávila, su pareja desde hace 20 años, con quien se unió en matrimonio legalmente en 2015 (Foto/@jorgesantoslafauci)

Jorge Lafauci y su hija Georgina, fruto de su relación con la periodista Noemí Carrizo (Foto/@jorgesantoslafauci)