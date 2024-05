Pablo Turturiello debuta como protagonista en Rent junto a Ángela Torres: “Soy un alma vieja en un cuerpo de 25 años”

Adelanto de Rent, con Ángela Torres y Pablo Turturiello (exclusivo Infobae)

Pablo Turturiello es uno de los actores que pisan fuerte en la escena teatral argentina. Este viernes 3 de mayo debuta como protagonista en Rent junto a Ángela Torres, el musical que estrena en el Teatro Ópera, en la calle Corrientes, con dirección de Fer Dente. Conocido como Turtu, el actor y cantante de 25 años es uruguayo de origen y vino a vivir a Argentina apenas dos meses antes de comenzar la pandemia de coronavirus. “Llegué en el 2020 y me encerraron”, dice en tono de broma, pero con la certeza de haber iniciado una nueva vida en una ciudad que le era ajena, aunque no tanto. Su madre es argentina y tenía algunos amigos en el país, y aun así los primeros tiempos no fueron fáciles.

Sin embargo, su vocación pudo más y en 2021 participó en Rent, pero en versión de streaming. “También trabajé con Marcelo Tinelli, en Cantando 2020″, dice orgulloso de su carrera musical. El joven fue pareja de Floppy Tesouro en el certamen de canto, y pudo demostrar sus cualidades en cada gala. Además, fue parte de la serie juvenil de Disney+, FreeKs, y también del especial Cuando Frank conoció a Carlitos, donde interpretó nada menos que a Frank Sinatra.

Este debut lo tiene muy entusiasmado y un tanto ansioso. “Estoy feliz, muy feliz y emocionado ante esta oportunidad. Sinceramente, lo que más siento en este momento es que me lo merezco, por todo el trabajo que vine haciendo y todo el camino que he recorrido”, asegura apenas comienza la entrevista con Teleshow.

Pablo Turturiello durante uno de los ensayos (Bautista Araya)

“La obra, si bien tiene un contexto muy puntual en lo histórico, en la Nueva York de los años 80, con mi personaje infectado de VIH cuando nada se sabía todavía de la enfermedad, trae un mensaje general que le va a llegar al público joven”, cuenta sobre la pieza teatral que aborda temáticas como el arte, la fama y los conflictos de un grupo de jóvenes bohemios en la ciudad de los rascacielos.

—¿Qué tenés en común con Roger, tu personaje?

—Nada, no me reflejo con él. Yo soy lo menos bohemio que hay, soy una persona muy clásica, en verdad vengo de una familia muy convencional, mis papás son contadores y siempre viví en un barrio muy tradicional de Montevideo, donde uno crece, se casa, trabaja... De todos modos, a pesar de eso rompí con el mandato familiar, pero mis papás lo tomaron genial, porque priorizan que yo me sienta a gusto con lo que hago. Interpretar a Roger es todo un desafío para mí porque es la antítesis de lo que soy yo. Creo que por eso me apasionó tanto también.

Ángela Torres y Pablo Turturiello en Rent

—De alguna manera, aunque no te definís como bohemio, sos el que tomaste otro camino...

—Sí, totalmente. Siempre perseguí mis sueños y mis padres me apoyaron en todo momento en lo que quise hacer. De hecho, ahora aunque siguen viviendo en Uruguay, cruzan el charco cada tanto y me vienen a ver.

—¿Sos más clásico que bohemio?

—Totalmente. Yo soy mucho más formal, me gusta leer el diario en papel, tengo hábitos muy clásicos. Diría que soy un alma vieja en un cuerpo de un chico de 25 años.

—¿Tus padres te van a acompañar al estreno?

—Sí, van a estar conmigo. Siempre me acompañan.

"Tenemos mucha química", dice Pablo Turturiello sobre trabajar con Ángela Torres

—¿Cómo fue el momento en que quedaste seleccionado para protagonizar la obra?

—Yo ya conocía a Fer (Dente) de otras producciones, ya había trabajado con él, siempre en su rol de director. Así que me llamaron para audicionar, hice el casting y me llamaron cuando quedé seleccionado como protagonista. Para mí fue muy emocionante, y un privilegio poder debutar en la calle Corrientes con este musical.

—¿Cómo es trabajar con Ángela?

—¡Es espectacular! Yo ya la conocía de antes, bueno en realidad la había visto en una fiesta. Cuando nos pusimos a trabajar, enganchamos enseguida, tenemos mucha química. Se nota mucho cuando los actores complementan, porque eso trasciende y el público se da cuenta.

—¿En qué lugar del espectáculo te sentís más cómodo?

—Lo que más hice siempre fue teatro, así que para mí subirme al escenario es como algo muy natural. Pero también me gustan mucho la televisión y las series en plataformas. Tuve un papel muy chiquito en El amor después del amor, la biopic de Fito Páez, en donde hice de Federico Moura, y me encantó. A mí me gusta actuar, cantar. En Rent, mi personaje es el que menos baila, pero me siento muy cómodo porque es el lugar en donde soy más fuerte.

"Roger es todo un desafío para mí porque es la antítesis de lo que soy yo", asegura Turturiello sobre su personaje

—¿Quiénes son tus referentes en la actuación?

—Me gustan mucho Robert De Niro, Martin Scorsese. Obviamente, en teatro Elena Roger es una de las actrices y cantantes indiscutidas. Y tengo que mencionar a Fer Dente, desde ya, porque es muy creativo, me da la oportunidad de proponer cosas, de incorporarlas a la obra. Me siento muy feliz trabajando con él.

Rent, el musical que revive la bohemia juvenil de los años 80

Ambientada en la ciudad de Nueva York, de la década del 80, Rent cuenta la historia de un grupo de jóvenes que viven de manera poco convencional los desafíos que se presentan en la vida. La aparición de HIV es uno de los ejes fundamentales de la pieza teatral estrenada hace más de 25 años, que ganó importantes premios, como un Pulitzer y un Tony al mejor musical.

Fer Dente durante los ensayos de Rent

En esta oportunidad, Ángela Torres se pone en la piel de Mimi, una bailarina y cantante, y Pablo Turturiello encarna a Roger, el joven de quien ella se enamora, a pesar de las adversidades que deben afrontar con pasión y mucha valentía. Bajo la dirección exhaustiva de Fernando Dente, la obra que se presentará en el Teatro Ópera este viernes 3 de mayo aborda temáticas muy actuales como la pasión y la lucha por alcanzar los propios sueños, la resiliencia, el arte, la marginalidad y la discriminación.

Al elenco protagónico se le suman en los roles principales: Sacha Bercovich, Ana Devin, Eugenia Gil Rodríguez, Juan Manuel Outerio, Tomas Wicz y Francisco Vázquez. Completan el elenco Matías Acosta, Evelyn Basile, Francisco Cruzans, Paz Gutiérrez, Anita Petrich, Marcia Rubido, Lucía Tanco, Santiago Toledo, Noelia Vera y Valentín Zanelli.

Rent se entrena este viernes en el Teatro Ópera (Bautista Araya)

Fotógrafo y filmmaker: Bautista Araya