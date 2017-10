—Yo era como un psicoanalista de los actores, Juan Carlos Mareco un día me llama y me dice que está enamoradísimo de Ana María Picchio y que iban a casar: "Vamos a hacer la primera nota juntos con vos". Voy a la casa al otro día y Ana María Picchio no llegaba, él estaba ansioso, llamaba, no había celulares, daba ocupado. De repente le digo: "Mirá, me voy a ir". "Bueno, pero hablá con Ana María a ver qué pasa" me pide. Me voy y le hablo a Ana María, que me dice: "¿Te digo la verdad? Esto se terminó, fue una cosa muy momentánea, no tengo ganas de seguirlo ni hacer prensa, ni nada, por eso no fui". Voy a lo de Mareco, que me citó y le digo: "Mirá, no sigue". Se puso a llorar abrazado a mí diciendo: "Yo la quiero, yo la quiero". Esta es una anécdota.