El sensual look de Emilia Attias que enloqueció a sus fans en redes sociales

Emilia Attias impactó en Instagram con fotos de un vestido blanco de encaje, combinando sensualidad y frescura.

A cinco meses de separarse del Turco Naim , la actriz se centra en su carrera en el mundo del modelaje.

Sus seguidores elogiaron su capacidad para reinventarse y su osadía al vestir.

Lo esencial: Emilia Attias, reconocida actriz y modelo, utilizó su ruptura con el Turco Naim como motor para reinventarse. Enfocada en su carrera, destacó en las redes sociales con un vestido de encaje blanco que mostró su estilo moderno y atrevido. Complementado con accesorios llamativos y un peinado suelto y húmedo, el conjunto evocaba una estética urbana y fresca. Las reacciones en Instagram no se hicieron esperar, con comentarios que resaltaron su belleza y audacia en un año de cambios personales.

A cinco meses de su separación del Turco Naim, Emilia Attias buscó la forma de dar vuelta la página y enfocarse en una nueva etapa de su vida. Con esa idea, la actriz puso toda su energía en su carrera como modelo: desde entonces, la artista resaltó por sus osadas producciones de fotos, su presencia en videoclips o sus trabajos con importantes marcas. En ese contexto, la joven causó furor en las redes al compartir imágenes con un llamativo look.

Con un look atrevido y moderno, Attias impactó a sus casi dos millones de seguidores al compartir un carrusel de fotos de una de sus salidas por Puerto Madero. El outfit de la actriz consistía en un vestido largo de encaje blanco, que permitía ver parcialmente su silueta. El tejido de la prenda le daba al conjunto un toque de sensualidad y frescura, especialmente en combinación con el entorno nocturno en el que se encontraba.

El look se completaba con accesorios llamativos, entre ellos, una cadena gruesa plateada que sumaba un aire de rebeldía y carácter al conjunto. Su peinado, con el pelo mojado y suelto, le daba un aspecto despreocupado y natural, resaltando un estilo urbano y desenfadado. En cuanto al calzado, la artista eligió combinarlo con unas botas negras de suela gruesa, un contraste interesante que rompía con la delicadeza del encaje y aportaba un toque de fuerza y originalidad al look completo.

Los seguidores de Attias no tardaron en expresar su admiración tras la publicación de sus recientes fotos en Instagram. La actriz, que suele recibir el apoyo incondicional de su amplia base de fans, acumuló elogios por su llamativo look. Comentarios como “Hermosa”; “Radiante”; “Qué fuego”; “De verdad no puede ser”; “La más hermosa del mundo” y “¡Qué mujer!” inundaron su perfil, destacando tanto su belleza como su audacia al vestir. Estas reacciones reflejan el fuerte vínculo que mantiene con su audiencia, quienes no solo celebran su estilo y su presencia, sino también su capacidad para reinventarse en un año de cambios personales y profesionales.

Días atrás, la artista había disfrutado de una tarde de diversión, tragos y música junto a sus amigos. Con el objetivo de abstraerse de sus compromisos y del trabajo, la modelo visitó un llamativo bar flotante en Puerto Madero. Mientras los últimos rayos de luz resaltaban en el cielo de Buenos Aires, la actriz filmaba su llegada al lugar. “Entrando, qué bien nos hace esto”, escribió la influencer en su story de Instagram para compartir la experiencia con sus seguidores.

En una de sus primeras stories, la influencer grabó el show de su amiga, Rocío Igarzabal, quien musicalizaba la tarde. “La Rosa tocando antes de que caiga el sol”, escribió para alentar a la artista. En el video podía verse a la cantante con un conjunto más informal, compuesto por un top negro y una campera de jean azul claro, estilo casual. Ya en horas de la noche, Attias se mostró bailando y disfrutando. Luego, la joven compartió en su cuenta una foto junto a Zaira e Igarzabal. “Amo este grupo”, resaltó la modelo al mostrarse abrazada junto a sus amigos.