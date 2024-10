Coty Romero reflexionó tras su escandalosa renuncia al Cantando 2024: “Siento que no tengo que estar ahí”

Coty Romero anunció su salida de Cantando 2024 en plena transmisión en vivo, sorprendiendo al público y a sus compañeros.

La joven, exparticipante de Gran Hermano 2022, dijo que la discusión que tuvo con Gladys La Bomba Tucumana fue uno de los factores que precipitaron su decisión.

Según explicó, el ambiente del programa le resultaba “incómodo” y con su salida buscaba proteger su bienestar personal.

Lo esencial: la decisión de Coty Romero de abandonar Cantando 2024 se dio durante la gala del martes, donde expresó que el ambiente del certamen ya no le era agradable. Romero, conocida por su paso en Gran Hermano 2022, manifestó que desde hacía semanas tenía en mente dejar el concurso y alejarse de los conflictos. La joven mencionó, entre otros factores, una fuerte discusión con Gladys La Bomba Tucumana. Su partida se da en el contexto de un viaje que tiene planeado para diciembre.

Tras su salida del Cantando 2024, la palabra de Coty Romero a Teleshow

Este martes a la noche la gala del Cantando 2024 (América) fue escenario de una inesperada decisión. En vivo, y ante la mirada incrédula de los presentes, Coty Romero anunció su retiro definitivo del certamen. La joven correntina, exparticipante de Gran Hermano 2022, se presentó en el streaming del programa, y con una mezcla de determinación y tristeza, expresó: “Por el momento de mi vida en el que estoy, decido bajarme del Cantando. Estoy agradecida con todos, pero lo decidí hace bastante. Siento que no quiero estar en este momento acá”.

La audiencia quedó atónita, y quienes compartían el piso con Karina Mazzocco, conductora reemplazante de Florencia Peña, no ocultaron su asombro. Fue entonces que la joven reveló que ya tenía en mente abandonar el programa en diciembre debido a un viaje personal planeado para esa fecha. Sin embargo, el tenso cruce que tuvo con Gladys “La Bomba” Tucumana precipitó su decisión, algo que confesó “estaba pensando hace rato”.

Así renunció Coty Romero en vivo al Cantando 2024

La acalorada discusión con la intérprete de “La pollera amarilla” fue la gota que derramó el vaso para Coty. Sumida en ese clima de constantes rumores y conflictos, la joven señaló que ya no encontraba el disfrute ni la experiencia enriquecedora que fue a buscar al sumarse al programa.

En declaraciones exclusivas a Teleshow, Romero enfatizó que “no me sentía del todo cómoda”, y explicó que su intención original había sido aprender y divertirse, pero que “últimamente era exponerme a un montón de cosas”.

Laura Ubfal, Romina Uhrig y Juan Otero, el hijo de Flor Peña, entre otros, fueron mencionados como figuras que contribuyeron a su incomodidad. “Venían inventando cosas de mí y no me venía gustando ese ambiente… ya pasé por esto”, afirmó. Con un dejo de nostalgia por sus compañeros, Coty explicó que había conversado con ellos dos semanas atrás y que recibió su apoyo para llevar adelante la difícil decisión.

"La salud mental está por delante de cualquier cosa", dijo Coty

Antes de retirarse, Romero aprovechó la ocasión para pedir que se considerara a Coy Scaglione, otra participante que abandonó previamente el certamen debido a la dificultad de compaginar los horarios con su rol de madre. “Me parece que estaría bueno que le den ese lugar“, comentó, evidenciando su deseo de que alguien con ganas genuinas de participar ocupe su espacio en la competencia. “Lo pedí por todos lados, ojalá se dé“, destacó sobre sus últimos movimientos en la previa de su despedida.

Apenas unas horas antes de su sorpresivo anuncio, Coty aún no tenía certezas de si realmente lo haría, ya que como ella misma explicó: “Al final ayer fui otra vez al programa. No me tocaba ir al stream ni al programa, pero fui porque también venía con esa idea de despedirme bien de ellos y no solamente por mensaje”.

Gladys La Bomba Tucumana abandonó el Cantando 2024 tras una pelea con Coti Romero al aire

Sin embargo, la tensión con La Bomba Tucumana y una controversia reciente en torno al hijo de la cantante, Tyago Griffo, encendieron los ánimos y, finalmente, llevaron a la joven a reafirmar su salida. “Me parece que me estaban matando por haber contado algo que encima era de público conocimiento y que me estaban matando a mí en vez de por lo menos, no sé, exponer ese tema, porque sé que es delicado y todo lo que quieran, pero me parece que la tele es el mejor lugar para mostrar ese tipo de cosas y la justicia no se hace cargo”, detalló.

A pesar de la carga emocional de su partida, Romero afirmó estar “más que bien” y dejó en claro que su prioridad era su bienestar. “Siento que no tengo que estar ahí. O sea que no es mi lugar, que no me suma para nada y que voy a priorizar estar bien”. Con un tono de firmeza, enfatizó que su viaje programado para diciembre seguía en pie, sin posibilidad de cambios, y que su retiro era simplemente un adelanto de algo inevitable.