Coty Romero renunció en vivo al Cantando 2024: “Seré esclava de mis palabras”

Coti Romero renuncio en vivo al Cantando 2024

Momento de extrema tensión se vivió en la emisión del martes en el Cantando 2024 (América) cuando de pronto y al aire, Coty Romero anunció que se bajó del certamen. Durante el programa, Karina Mazzocco, quien está reemplazando a Florencia Peña en la conducción, pidió un enlace con el stream del ciclo y desde allí fue que la exparticipante de Gran Hermano comunicó la noticia.

“En el momento en el que estoy en mi vida ahora decido bajarme del Cantando. Estoy agradecida con todos, pero lo decidí hace bastante. Siento que no quiero estar en este momento ahora acá. Tenía un viaje planeado para diciembre y me iba a bajar, pero me parece que lo voy a adelantar”, comenzó diciendo la correntina ante la sorpresa de todos en el piso.

“Decido bajarme y seré esclava de mis palabras, pero es mi decisión y estoy en un momento de mi vida en el que puedo decidir. Así que hoy decido que me bajo del Cantando”, dijo Coty, quien el pasado lunes mantuvo una fuerte discusión con Gladys La Bomba Tucumana, la cual provocó la deserción intempestiva de la cantante de cumbia.

“Renuncio. Agradecida con todos, igual, es una producción increíble”, agregó Romero y justo ahí se le quebró la voz por el llanto. “Estoy mil veces agradecida, siempre voy a estar para lo que necesiten, pero en este momento de mi vida siento que no tengo que estar acá, simplemente”, pudo pronunciar. Luego, Mazzocco le pidió que vaya hacia el estudio para poder contar su situación sobre la pista en la que hasta ayer nomás estuvo compitiendo.

Pocos minutos después, sobre la pista y recibiendo el apoyo de casi todos los presentes, Coty reafirmó su postura. “A veces, como lo dije, uno toma una decisión y es eso. Es ponerse por delante, a veces la salud mental o lo que sea, te obliga a ponerte por delante de cualquier cosa. De igual manera, yo me tenía que bajar del programa si es que seguía, porque tengo un viaje que lo vengo planeado hace un montón. Viajo en diciembre...”, reiteró la correntina. “Bueno, falta un montón, te podrías quedar un poquito más, pero tal vez vos deseás no formar más parte de este grupo...”, analizó Mazzocco. “Es que yo necesito estar con mi familia, ahora. Me quiero ir a Corrientes. No quiero ser irrespetuosa y faltar a una sentencia, a una gala...”, argumentó Romero.

En ese punto, intervino Nacha Guevara desde su asiento en el jurado. “Necesitás el silencio, estar rodeada con la gente que te quiere, que te contenga. Tenés ya una historia de inconvenientes serios. Entonces tenés que cuidarte, mami. Porque sos muy jovencita y la vida es maravillosa. Y no podés estar aquí sufriendo, esto no es para sufrir. Así que mira... Yo te deseo que encuentres lo que estás buscando, primero. Y luego aparezcas en los medios. Los medios son muy difíciles y si uno está muy fragil, son peligrosos. Así que te deseo que encuentres paz, felicidad y las cosas buenas que te merecés”, le aconsejó la artista.

“A veces pasa que al perro lo pinchan, lo pinchan, lo pinchan, y cuando muerde, el perro es el malo”, se defendió Coty ante su reacción de la jornada anterior. Sin querer darle más espacio a la situación, Karina Mazzocco la despidió del estudio. “Tranquila, gracias por haberte acercado y saludarnos”, le dijo la conductora. “Gracias porque siempre me trataron bien y soy parte de la familia”, cerró Romero.