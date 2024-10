Coy Scaglione, la hermana de Furia, renunció a Cantando 2024 y dio sus motivos: “Juliana me banca en la decisión”

Coy Scaglione, la hermana de Furia, renunció a Cantando 2024 y dio el motivo (Video: Intrusos, América)

Vientos de cambio para Cantando 2024 que sufre una baja dentro de sus filas. Coy Scaglione, la hermana de Furia de Gran Hermano 2023, que ganó popularidad gracias al apoyo que le dio durante su paso por el reality show de Telefe, anunció su renuncia al programade talento que conduce Florencia Peña. A través de sus redes y después en charla con Teleshow, confirmó su decisión.

“¡Hola a todos! Quería contarles que hoy decidí abandonar el certamen de Cantando, teniendo en cuenta que pedí contemplación, para ir y cantar ese mismo día, ya que estoy viviendo esta experiencia junto a nuestra bebé”, comenzó diciendo, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. “Sin ánimos de creerme una estrella, teniendo una conversación amena con el Chato, las dinámicas del reality no pueden ser modificadas y lo entiendo”, aseguró.

“Estoy enormemente agradecida. ¡Que continúen los éxitos para mis compañeros que son excelentes artistas!”, señaló Georgina, su verdadero nombre, mientras realizaba los agradecimientos correspondientes a sus compañeros, como a la producción. “Enormemente gracias a Marcelo, Chato, Laflia y en especial a los artistas más maravillosos que tuve el honor de conocer: Flor Zapana y Nico Repetto”, afirmó, mientras destacaba el trabajo de su coach y de su partenaire.

El comunicado de Coy Scaglione sobre su renuncia a Cantando 2024 (Instagram, Coyscaglionerod)

En diálogo con Teleshow, la hermana de Juliana se refirió a la prioridad que le da a su maternidad de Rubí, su hija de un año y medio, y el apoyo que le dieron tanto su mediática hermana como su marido. “No pueden modificar las dinámicas del reality por lo que yo necesite. Es completamente entendible”, se lamentó por las grabaciones del programa que complicaron su participación.

“Llevo a mi bebé a todos los programas y a veces no cantamos. Nos pasó tres veces. Solicité únicamente que se contemple que estoy con la bebé, así puedo cantar ese mismo día que me citan, pero no es posible. Lo acepto y comprendo perfectamente”, aseveró. Coy también resaltó cómo su hermana fue un gran sostén para su participación. “Furia y mi esposo me bancan siempre, de hecho, ella me ofreció venir con nosotras y cuidarla, para que yo continúe en el certamen. Mi hermana es lo más dulce que hay”, resaltó, sobre su gran vínculo.

Coy y su partenaire, Nico Repetto, interpretando "Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper (Cantando 2024, América)

¿Tiene intenciones de continuar en el mundo de la farándula? “¡Siempre las puertas abiertas a lo que se avecine!”, expresó Coy, que continúa al lado de Furia y está abocada a hacer crecer sus redes. “Furia hoy va a estar a las 18 hs en el stream de Crudo TV y por la noche en su stream por YouTube y TikTok a las 22 horas. Yo por ahora me voy a dedicar a cuidar a la bebé y en breve con mi canal de meditación por TikTok”, detalló. “Meditamos y comparto info que me hace sentir plena. Despertando de conciencia”, se presenta en la red social.

En su paso por el talent show mantuvo cruces con Marcelo Polino como con Pepe Ochoa, pero Coy desde sus redes fue mostrando otro lado: allí mostraba cómo se preparaba para las galas, además de compartir divertidos videos del backstage e imágenes de sus actuaciones. A tono con su búsqueda, también comparte consejos de mindfulness y de pensadores. “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Sabés quién dijo eso? Obvio que yo no. Fue Sócrates. Interesantísima reflexión”, asegura en uno. “No hay que ir para atrás ni para darse impulso. Esto lo dijo Lao Tsé” y “lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás; lo dijo Tales de Mileto”, concluye, en otros mirando a la cámara.