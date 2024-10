Juana Repetto contó en qué actriz se apoyó cuando decidió ser madre soltera: “Hacelo, vos podés sola”

En su charla con Fer Dente, Juana Repetto dio a conocer cómo vivió la llegada de Toribio y dónde consiguió ayuda (Video: Noche al Dente - América)

La influencer Juana Repetto, conocida por las polémicas que suele armar cada vez que sube contenido a sus redes, compartió detalles de su camino hacia la maternidad y expuso las dificultades emocionales que experimentó tras convertirse en mamá de su primer hijo, Toribio. Su testimonio fue parte de Noche al Dente (América): ante el conductor Fer Dente, la hija de Reina Reech se sinceró y recordó las complicaciones que afrontó después del parto de Toribio y cómo Sofía Gala la ayudó en ese entonces.

Al recordar su primer parto, Juana describió cómo sus emociones no coincidían con las expectativas que tenía acerca de la maternidad: “A mí me pasó que nació Toribio y yo tenía como muy idealizada la maternidad porque era el gran sueño de mi vida. Sin embargo, cuando lo tuve a Toro fue como... Me empezó a pasar que comencé a sentirme muy mal emocionalmente y pensaba: ‘Tengo el hijo que deseé toda mi vida. Estamos los dos bárbaros. Está todo bien. Nuestra conexión fluye espectacular’”, comenzó la actriz.

Y siguió: “Hay mujeres que no les baja la leche, que se sienten mal. Yo tenía todo. Estaba todo bien. Pero estaba emocionalmente mal. Dije: ‘¿Qué estoy loca? ¿Qué me está pasando? Si estoy cumpliendo el sueño de mi vida y no me siento del todo feliz. ¿Qué me pasa?’”, recordó la influencer, quien sentía que algo no encajaba a nivel anímico luego de traer a su hijo al mundo. “Por suerte tenía un grupo de madres, una red, y se los comenté: ‘Lo que me pasa no es normal, ¿no?’. Ahí empecé a indagar y dije: ‘Yo esto lo tengo que compartir’”, contó en el ciclo. Luego agregó: “Yo festejo que hoy se hable y es re importante porque te juro que vos te sentís una rara ahí”.

Juana recordó cómo atravesó el nacimiento de su primer hijo, Toribio y cómo recibió ayuda (Instagram)

Durante la entrevista, el presentador también le preguntó a Juana sobre la decisión de convertirse en madre soltera y quién la ayudó en ese camino. “¿Es verdad que Sofía Gala fue una de las que te ayudó?”, indagó Dente, con un tono cauteloso. Por su parte, ella aseguró que la hija de Moria Casán fue una influencia clave. “Yo estaba laburando con Sofía y nos veíamos bastante. Y ella tenía a Dante bastante chico y justo se acababa de separar del papá de su hijo. Ella estaba como muy bien y muy resuelta con su bebé”.

“Ella me decía: ‘Hacelo, porque vos podés sola’. Y yo lo pensé y ella me expresó: ‘Dale, mandale’”, agregó la actriz en alusión al apoyo que recibió de su amiga. Por su parte, Dente acotó: “Claro, estabas buscando la manera de serlo, pero ya tenías decidido que querías ser madre”. Y, a modo de cierre, ella sentenció: “Desde siempre. Este era el deseo más grande de mi vida y la decisión más correcta, sin dudas. Y ahora tengo a esas dos bellezas”.

Juana Repetto le hizo frente a las críticas por haber colapsado en las redes sociales (Video: Instagram)

Su charla en el programa de Fer Dente mostró un lado vulnerable de la maternidad de la actriz. Sin embargo, no fue la primera vez en que dejó entrever el lado oculto. Tan solo unas semanas atrás, Juana expresó su agotamiento por la gran cantidad de tareas que debía enfrentar en su rol. Si bien fue cuestionada en incontables ocasiones, esto no le fue impedimento para seguir expresándose públicamente. “No tengo vergüenza de angustiarme y de estar colapsada”, aseguró, luego de explicar que la empleada de su hogar había renunciado y debía balancear el cuidado de sus hijos con el de su hogar.

Y cerró: “Siempre trato ser lo más sincera y realista posible porque, cuando comparto, también me hace bien leerlas a ustedes. Sé que del otro lado hay muchas que están pasando por una situación similar”.