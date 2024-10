La angustia de Juana Repetto: “La señora que trabajaba en casa me abandonó y no puedo más con todo, estoy colapsada”

La angustia de Juana Repetto por su hijo Belisario (Video: Instagram/juanarepettook)

Juana Repetto tiene una gran presencia en sus redes sociales y siempre se hace tiempo para interactuar con sus seguidores. Allí, la influencer comparte las luchas diarias de ser madre de dos niños pequeños, los viajes y travesuras que realizan en familia y más aspectos de su rutina, como la preparación para ir al colegio. Ella no tiene inconvenientes en mostrar sus frustraciones y angustias, como lo que reflejó en las últimas horas y está relacionado con el pequeño Belisario.

La actriz reveló que su hijo menor está haciendo la transición de los pañales a utilizar ropa interior. “Les juro que estoy agotada. Me está pasando de todo”, comenzó diciendo en el video que subió en sus historias de Instagram, con una mezcla de cansancio y angustia en la voz. “Grace, la señora que trabajaba en casa, nos abandonó directamente, nunca más volvió y mi casa es un quilombo”, agregó, sumando una razón más a por qué su vida está colapsada.

Pero esto no es todo, ya que Belisario se encuentra muy demandante y eso provoca que tenga pocas horas de sueño: “Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres, le está moviendo algo, entonces necesita más apego, más teta”, aventuró. Además, detalló las consecuencias que esta situación tiene en ella: “Cada vez estoy con menos resto, cada vez estoy más cansada”.

Juana Repetto junto a su hijo Toribio y Belisario

“Lo quiero acompañar de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él, él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuanto tarde en querer o decidir aprender a hacer caca en el baño”, confesó. Sin embargo, la emoción la desbordó, le puso fin a la grabación de la historia y le dejó una aclaración a su millón y medio de seguidores: “Bueno, ok. Me largué a llorar hablándole a un teléfono. Tranquilas, hoy tengo terapia”, cerró con ironía.

Luego de unos minutos retomó la anécdota junto a la siguiente aclaración escrita en letras blancas: “Perdón el drama, me recompuse. Yo seguiré mostrando las cosas tal cual son porque ustedes son lo más y siento que nos hace bien mutuamente. Así que gracias”. Con respecto a la situación que está atravesando con su hijo menor no dio más detalles, pero no tuvo reparos en agradecer el apoyo que recibe de parte de las personas que están del otro lado de la pantalla.

“Frené para recomponerme un poco porque me parecía muchísimo ese llanto en Instagram. Sigo eligiendo mostrar mi vida tal cual es”, le aseguró a los internautas y agregó: “Siempre trato ser lo más sincera y realista posible porque, cuando comparto, también me hace bien leerlas a ustedes. Sé que del otro lado hay muchas que están pasando por una situación similar”.

El mensaje que le dejó una de sus seguidoras a Juana Repetto (Foto: Instagram/juanarepettook)

“No me pasa a mí sola, no estoy sola. Para eso está bueno tener esta comunidad”, cerró la hija de Reina Reech. Horas después de mostrar sus sentimientos en las redes, compartió el mensaje que recibió por parte de una de sus seguidoras que se solidarizó con la etapa que está atravesando Beli, apodo que usa la familia para el pequeño y Juana lo agradeció con las siguientes palabras: “Desequilibrada jajaja. Desborde me quedo corta. Las quiero”.

Días atrás, la hija de Nicolás Repetto ya se había manifestado sobre este tema: “Tema pañal está extremadamente complicado y yo extremadamente agotada y colapsada por esto y dos millones de cosas más”, escribió en sus historias completamente abatida por la situación. Algo que se volvió recurrente en su vida, y un nuevo motivo para interactuar con sus seguidoras.