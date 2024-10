Juana Repetto se cansó de las críticas tras compartir su colapso en las redes: “No tengo vergüenza”

Desde su cuenta personal, Juana Repetto salió a defenderse de los cuestionamientos por su colapso (Video: Instagram)

A través de las redes sociales, Juana Repetto buscó hacerse un hueco para llegar a su más de un millón de seguidores. Desde temas relacionados con la maternidad hasta momentos de vulnerabilidad, la actriz encontró un espacio donde mostrar su realidad, con sus altibajos. Sin embargo, esta exposición la llevó a convertirse en el blanco de las críticas, en especial luego de compartir su malestar por haberse quedado sin la ayuda de su empleada doméstica y, además, lidiar con la crianza de su hijo Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. “No tengo vergüenza de angustiarme y de estar colapsada”, señaló como respuesta a los condicionamientos.

Desde el interior de su auto, y con un par de anteojos negros cubriéndole el rostro, Juana expresó: “Chicas, las amo, están todas desesperadas, indignadas, mandándome las huevadas que están poniendo de mi llanto de ayer. Y yo entiendo, el que ve en un portal o en la televisión, está agotado de lavar pantalones, llora y dice ‘Esta chica es una pel...’”. También se refirió a su reflexión al exponer sus quejas. “Igual yo me sentí un poco pel... ayer cuando subí la historia, pero decidí dejarla y no la borré porque ustedes siempre me agradecen tanto que yo me muestre como soy”.

Sosteniendo esa misma línea, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto continuó: “Y si la gente es básica y ve un pedacito de la historia, no es mi problema. Yo sé que el que me sigue y puede observar un poquito más allá, entiende que una está agotada por la entrega, porque hace más de tres años y pico que yo crío con mucha presencia, porque estoy construyendo una casa, porque tengo rota la bacha de mi casa...”. Tras enumerar los inconvenientes que azotaron su vida con el pasar de los días, la influencer sentenció: “Me pasaron muchas cosas juntas y colapsé. Y a todas nos pasa, y la que dice que soy una pel... y no colapsa, la felicito. Que me pase su receta”, ironizó.

“Me pasaron muchas cosas juntas y colapsé", explicó Juana en alusión a su dinámica familia que comparte con su marido e hijos

El desencadenante de la tajante respuesta fue una historia que subió Juana el martes pasado. Con los ojos enrojecidos y al borde del llanto, comentó: “Les juro que estoy agotada. Me está pasando de todo. Grace, la señora que trabajaba en casa, nos abandonó directamente, nunca más volvió y mi casa es un quilombo”.

Visiblemente angustiada, aprovechó para referirse a la situación que atravesaba con su hijo menor. “Estoy cansada de lavar pantalones cagados y de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres, le está moviendo algo, entonces necesita más apego, más teta”, comentó con un tono que denotaba su hartazgo.

Al borde de las lágrimas, Juana Repetto se refirió a las complicaciones que vivió en su hogar (Video: Instagram)

Una vez más, Repetto mencionó sus complicaciones con el pequeño. “Lo quiero acompañar de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. A mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde en querer o decidir aprender a hacer caca en el baño”, aseguró en ese entonces. Con los sentimientos a flor de piel, Juana no pudo ocultar más su estado anímico desbordó: “Bueno, ok. Me largué a llorar hablándole a un teléfono. Tranquilas, hoy tengo terapia”.

Esto disparó la preocupación de sus fanáticos lo que la llevó a emitir un breve comunicado: “Perdón el drama, me recompuse. Yo seguiré mostrando las cosas tal cual son porque ustedes son lo más y siento que nos hace bien mutuamente. Así que gracias”. Minutos más tarde, compartió el mensaje de apoyo de una usuaria y respondió: “Desequilibrada ja ja ja. Desborde me quedo corta. Las quiero”.