Cande Tinelli se sumó a una plataforma de contenido para adultos: las sensuales imágenes de su desembarco

Cande Tinelli anunció su llegada a una plataforma para adultos (Video: Gentileza Divas Play)

Conocida por su avasallante personalidad, Cande Tinelli dejó en claro que no se lo piensa dos veces a la hora de emprender nuevos proyectos. En esta ocasión, la influencer sorprendió a sus seguidores al anunciar su incorporación a una plataforma donde varias celebridades argentinas comparten contenido exclusivo para adultos. Con su estilo inconfundible y su marcada presencia en redes sociales, la pareja de Coti Sorokin compartió con orgullo esta nueva tarea que llevará a cabo y que varios de sus fanáticos podrán apreciar.

Así las cosas, Cande decidió salir de su zona de confort y apoyarse en su personalidad auténtica y su estética única. A poco tiempo de conocerse su incorporación a la plataforma de contenido para adultos, la noticia fue compartida por ella en su perfil. “Bienvenida”, escribió la cuenta oficial del sitio web donde se podrá acceder a una serie de fotos y videos en los que expresará su sensualidad al máximo. En el primer adelanto, la hija de Marcelo Tinelli lució una musculosa blanca atada por encima del ombligo y ropa interior del mismo color con detalles en encaje y dos aperturas en la parte superior de la prenda. Además, acompañó este look con su larga cabellera oscura suelta y un delicado maquillaje en colores cálidos.

A esta imagen se le sumó un breve video de la diseñadora posando con su vestuario. Desde abajo hacia arriba, la influencer posó mientras la cámara captaba en detalle todos los diseños de los tatuajes que lleva plasmados en su piel. Por tratarse de una toma más de cerca, se pudo apreciar que en su cuello colgaba un collar con el dije de una cruz plateada.

Con un look total-white, Cande anunció su llegada a la plataforma de contenido para adultos (Foto: Gentileza Divas Play)

Cabe mencionar que esta plataforma logró captar la atención de varias celebridades argentinas, uruguayas y paraguayas que venden su contenido a través de esta página y generan ganancias diarias en dólares. Entre ellas, figuras como Wanda Nara, Flor Vigna, Silvina Escudero, Charlotte Caniggia, Belén Francese, Karina Jelinek, Ivana Nadal, Fernanda Callejón, Anabel Cherubito, Barby Silenzi, Adabel Guerrero y Celeste Muriega. También se le sumaron algunas exparticipantes de la última edición de Gran Hermano, entre las cuales se destacan Agostina Spinelli, Isabel De Negri y Catalina Gorostidi.

No es la primera vez que Cande revoluciona las redes sociales con sus jugados posteos. A mediados de este año, la cantante pasó un par de días en España y disfrutó del verano europeo. Esta no solo fue la oportunidad perfecta para mostrar sus trajes de baño a la par de las tendencias, sino también realizar una profunda reflexión por las críticas hacia su cuerpo. “Con mis kilitos de más, a mantener el bronceado”, escribió y, tan solo unos minutos más tarde, una catarata de mensajes que le llegaron fueron compartidos por ella misma en sus historias. “¿Sos tarada o solo practicás? Digo, por la historia que subiste. No vaya a ser que se mate alguien por tu culpa, ¿no?”, fueron las palabras que eligió una usuaria en ese entonces.

En varias ocasiones, Cande intentó llevar a reflexionar sobre las críticas que recibe por su físico (Instagram)

Lejos de pasarlo por alto, la influencer, quien en varias ocasiones se refirió a su lucha contra los trastornos alimenticios y dejó en claro lo orgullosa que estaba de su cuerpo, dejó en claro su postura. “Sos vos tarada, creo. ¿O no viste mis historias hablando de trastornos y de cómo se contradicen los comentarios? ¿Qué parte no entendiste? No seguiste el hilo. Es irónico por los comentarios que me dijeron anteriormente. No saquen de contexto las cosas, giles. Tarada la que no lee bien o habla sin saber, como esta chica”, sentenció Tinelli quien, previamente, recibió comentarios sobre su peso. que usó para marcar su postura.