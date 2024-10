Se conocieron detalles de cómo inicio la relación entre Pampita y Martín Pepa

Yanina Latorre reveló detalles del comienzo de la relación de Pampita y Martín Pepa (Video: LAM)

Pampita parece estar viviendo una historia de amor escrita por el destino. Después de su reciente separación de Roberto García Moritán, la modelo comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida amorosa, esta vez junto al polista Martín Pepa, un hombre con el que se la vio compartiendo una gala en el Teatro Colón, en el que la banda de jazz Escalandrum le rindió homenaje a Ástor Piazzolla.

El romance tiene un tinte casi místico porque, como ella misma aseguran que les dice a sus amigas, “se lo mandó la Virgen de Luján”. Fue Yanina Latorre quien reveló en LAM detalles desconocidos de este vínculo que crece día a día. Todo comenzó hace varios años, cuando Pampita y Martín, ambos adolescentes, coincidieron en el viaje de egresados. Fue ahí donde se encendió una chispa que, por azares de la vida, nunca llegó a convertirse en algo serio. “Ahí nació un ‘alguito’ que nunca se dio”, reveló Latorre, quien también contó que “él es polista, no es de una familia de estirpe. La mamá y el papá no. Empezó de abajo”.

Pero la vida, con su habilidad para entrelazar caminos, los volvió a cruzar: “Él estuvo casado, se separó hace 4 años, tiene un hijo de 6 o 7 años, la exmujer vive en los Estados Unidos, por eso él va y viene todo el tiempo”, afirmó la panelista sobre el oriundo de La Pampa, que es descripto como un “caballero, divertido y muy laburante”. Actualmente posee una residencia en The Hamptons, en Long Island, Estados Unidos, aunque su corazón parece latir al ritmo de los encuentros furtivos que mantiene con Pampita en cada uno de sus viajes.

El empresario australiano, James Packer, junto a su mano derecha en la Argentina, Martín Pepa (Fotos: Gentileza MP)

Pero quien se lleva todas las fichas respecto de la unión de la modelo y conductora y el argentino que maneja la carrera del hijo del magnate australiano James Packer, según Yanina, fue propiciado por Silvia, la madre del polista, quien ha cultivó una estrecha relación con Pampita a lo largo de los años.

Cada año, Pampita realiza una peregrinación a Luján, un ritual de fe que comparte con Silvia. Fue en la última caminata, en medio del fervor religioso y la emoción de la peregrinación, que la mujer, quizás viendo una oportunidad del destino, le propuso a la modelo un encuentro con su hijo. “Ya que vos estás soltera y Martín está soltero, ¿por qué no van a comer?”, fueron las palabras que marcaron el inicio de esta historia. Y como si de un conjuro se tratara, a partir de ese momento, los mensajes, las flores diarias y las salidas comenzaron a fluir.

“Él le manda flores todos los días, ella está fascinada”, continuó la panelista, que afirmó que para Pampita, no es solo casualidad. “Me lo mandó la Virgen”, reveló a sus amigas, instante en que en el estudio de LAM comenzaron las risas y miradas cómplices, que se cortó con un “no, se lo mandó la suegra”, a cargo de Ángel de Brito.

Pampita habló sobre los rumores de romance con Martín Pepa

Pero no todo quedaría allí, ya que “este sábado en Nordelta, en la casa de Pampita va a ocurrir, y para mí es demasiado rápido, la presentación formal de él a sus hijos”, un hecho que sorprendió al resto de los presentes y generó una grieta entre los que aseguran que es demasiado pronto, y los que afirman que en realidad ellos se conocen hace muchos años y este nuevo paso es profundizar en una relación que en un principio era solo de amistad.

Por ahora, Pampita y Martín no han oficializado nada. Para ellos, tal vez no haga falta. Y tal como la propia modelo aclaró: “Voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a disfrutar con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos. No tengo que estar dando explicaciones porque me parece que es una época que una puede salir. Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que la pase bien. Y no tengo por qué no hacerlo”.