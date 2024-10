Suma críticas el discurso de Norman Briski a favor de Palestina: “Es una basura humana y lo demostró”

Discurso de Norman Briski en los Martin Fierro

Este lunes, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó las distinciones a lo mejor del cine y las series. En ese contexto, el actor Norman Briski fue galardonado con un premio Martín Fierro por su trayectoria. Sin embargo, durante su discurso de agradecimiento, el artista sorprendió al auditorio con un mensaje político en el que abordó la situación en el Medio Oriente tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

Luis Brandoni opinó sobre el discurso político de Norman Brisky

Además, en su intervención, Briski expresó su apoyo al pueblo de Gaza, afirmando: “Gaza jamás será vencido. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”. Este comentario generó diversas reacciones entre los asistentes, quienes en su mayoría escucharon en silencio, y otros observaban con total sorpresa las palabras que pronunciaba el actor. Rápidamente, las repercusiones del discurso se hicieron eco en las redes sociales, donde personalidades como Victoria Vanucci, Miguel Wiñazki, Baby Etchecopar, Chiche Gelblung, Luis Brandoni, Ignacio Goano y Romina Manguel se manifestaron en contra de las palabras del artista.

Uno de los primeros en opinar fue el prestigioso periodista y escritor Miguel Wiñazki, una de las figuras que replicó los dichos del actor. “Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos, Norman Briski y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, posteó Wiñazki en sus redes sociales.

Miguel Wiñazki apuntó contra Norman Briski

A través de su Instagram también se expresó Victoria Vanucci: “No quiero polémica alguna ni que se tome desde un mal lugar, esto viene de mi corazón. Lo digo con el mayor de los respetos, los Martin Fierro son importantes para todos, nadie puede negar el premio a la trayectoria a Norman Briski, sos un excelente actor. Pero si te dan un premio, ¿por qué no hablás de eso? Nadie quiere escuchar tu opinión pública sobre la guerra, ni siquiera creo que hayas estado en Gaza, dejalo para los que saben, que si estudian y pueden explicarlo mejor que vos, que aprovechás ese lugar para influenciar a otros”.

En un tomo similar a la modelo opinó uno de los colegas de Briski, Luis Brandoni. “Cada uno es responsable de las cosas que dice. Lo que dijo Norman Briski me parece un verdadero despropósito, pero tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. No comparto nada de lo que dijo”, comentó el artista en diálogo con TN.

Romina Manguel apuntó contra Norman Briski en su cuenta de X

Por su parte, Chiche Gelblung aprovechó un espacio en su programa para apuntar con dureza contra el actor: “¿Vieron el discurso de Norman Briski ayer en los Martín Fierro? Es un hijo de mil p...porque es un judío nazi. Siempre fue nazi, siempre fue un hijo de mil p... Norman Briski es un sorete, una basura humana, y ayer lo demostró. ¿Te parece que un discurso pro Hamás es lo adecuado? ¿Después de la masacre que cometieron?. Él siempre fue un sorete y va a morir sorete. No se puede defender a alguien que dijo eso. Cualquier persona de bien debería sentirse molesta con esas palabras; está gagá, no tiene cabeza”.

El periodista Nacho Goano también criticó a Briski y sumó a través de su cuenta en X: “Para los que aplauden las palabras de Norman Briski anoche en los Martín Fierro, debieran agradecerle a Israel que está librando sola una guerra contra el terrorismo mientras ustedes juegan a ser rebeldes progresistas...”. Al mismo tiempo, Romina Manguel sostuvo: “A los aplaudidores del abominable pro Hamas les sugiero que su desprecio a Israel se haga extensivo a los hijos de ese pueblo que financian sus películas y series. Si les damos tanto asco como para apoyar a quienes nos asesinan, ¿por qué trabajan con ellos y aceptan su dinero? Asco selectivo. Eso son”.

Nacho Goano se expresó en contra del discurso de Norman Briski en los Martín Fierro de cine y series (captura X)

Fiel a su estilo, Baby Etchecopar apuntó con vehemencia: “Siempre admiré a Norman Briski. Qué pena este final.. no siempre el talento va de la mano con la coherencia. Qué triste, su apoyo al extremismo habla de él”.

Baby Etchecopar se pronunció contra Norman Briski en sus redes sociales (Captura Instagram)