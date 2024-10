“No podrías vivir en Gaza porque sos judío y te liquidarían”: la respuesta de Miguel Wiñazki a Norman Briski luego de su discurso en los Martín Fierro

El discurso de Norman Briski en los premios Martín Fierro

El actor Norman Briski sumó anoche un premio a su destacada carrera: fue galardonado con un Martín Fierro por su trayectoria en la nueva fiesta de premiación al Cine y las Series, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) . Al agradecer la distinción, Briski realizó un fuerte discurso político en el que abordó diversos temas, entre ellos el recorte del Gobierno al sector y la guerra en Medio Oriente, que se profundizó a partir del ataque terrorista perpetrado por Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Ése día, miles de terroristas se infiltraron en el sur de Israel. Arrasaron comunidades enteras, violaron, torturaron, masacraron civiles y soldados, y se llevaron más de 200 rehenes.

“Gaza, Gaza, Gaza, Gaza jamás será vencido, jamás será vencido Gaza”, vociferó Briski con rostro adusto.

Y continuó: “No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”.

El mensaje generó distintas reacciones. A diferencia de lo que sucedió cuando subió al escenario, más de la mitad del auditorio, colmado de estrellas del espectáculo, escuchó en silencio. Hubo una minoría que aplaudió y celebró esta parte del discurso, que no aludió a los 101 rehenes que continúan bajo el control de Hamas ni a las crueles atrocidades perpetradas por la organización terrorista en el ataque del año pasado.

A la par, en las redes sociales, caja de resonancia de este tipo de eventos, comenzaron a florecer cientos de mensajes que acusaban a Briski de antisemita. El prestigioso periodista y escritor Miguel Wiñazki fue una de las figuras reconocidas que recogió el guante y replicó los dichos del actor que recientemente formó parte de El Encargado y participó a lo largo de su vida en decenas de películas y series.

“Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos Norman Briski y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, posteó Wiñazki.

La respuesta de Miguel Wiñazki a Norman Briski

Sabrina Ajmechet, diputada nacional del PRO, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del foro argentino contra el antisemitismo, también se refirió a los dichos de Briski. En diálogo con Infobae, planteó: “Las 101 personas que hoy siguen secuestradas por Hamás no son un juego de palabras”.

“Hamás es una organización terrorista, nadie que esté del lado de la democracia puede querer una victoria de Hamás. Lo peor que nos pasa en este momento de fuerte antisemitismo es cuando alguien judío sale con este tipo de expresiones, que banalizan el 7 de octubre y la amenaza que no sólo existe actualmente sobre Israel sino sobre todos los judíos en el mundo”, agregó Ajmechet.

La transmisión oficial reflejó el rostro de Francella mientras Norman Briski pronunciaba su discurso

El discurso de Norman Briski en los premios Martín Fierro

Además de referirse a la guerra en Medio Oriente, el actor ironizó sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y las recomendaciones que le había dado para realizar su agradecimiento en el escenario de la Usina del Arte. “¡Nos están afanando la ficción!”, exclamó en dos oportunidades, despertando la ovación de los presentes.

“La IA, la inteligencia artificial, la industria argentina me dice que hable sobre los entornos, lo que está pasando en el mundo”, introdujo antes de hacer referencia Gaza. Y una vez terminada esa parte de la alocución continuó: “Saludos a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria, somos héroes de este trabajo tan hermoso”.

Pidió aplausos para el fallecido cineasta y dirigente político Fernando “Pino” Solanas, para el actor mexicano Cantinflas, para el productor y actor Hugo del Carril, para Eva Perón, para Norma Plá -ícono de las protestas contra el gobierno a favor de los jubilados en la década del 90′- y para Norta Cortiñas, emblema de la defensa de los DDHH en Argentina que falleció este año.

“Saludo a todas las luchas, porque deberíamos estar junto a todas las luchas”, dijo Briski. “Mi consejo es así... las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada”, agregó. Y completó: “A filmar, a filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar”.