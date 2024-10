Luis Brandoni: “No me parece que sea alarmante el recorte del INCAA”

La ceremonia de los Martín Fierro de Cine y Series celebrada el último lunes en la Usina del Arte dejó mucha tela para cortar luego de los encendidos discursos ante los embates del gobierno de Javier Milei contra la cultura y también las universidades públicas. “No cierren el INCAA”, manifestó Mirtha Legrand sin medias tintas, resumiendo una postura casi generalizada pero a la que no adhirieron algunos actores presentes en el recinto como, por ejemplo, Luis Brandoni.

Así las cosas, esta tarde Brandoni se presentó en el horario que Marcelo Bonelli conduce en TN y manifestó su postura ante esta situación. “Hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, estos premios Martín Fierro históricamente fueron para la televisión. Hoy no hay televisión, no hay un solo actor que trabaje en la televisión, no hay un programa de ficción. ¿Esto a quién se le debe? Por eso los ratings han bajado enormemente”, comenzó expresando el intérprete de películas exitosas como Esperando la Carroza y 100 veces no debo, entre muchas otras.

“Los Martín Fierro, que toda la vida fueron a la televisión, durante décadas, hoy tuvieron que recurrir al cine y a las series porque no tenían otra cosa. Este es un problema y de eso, anoche, no habló nadie. No hay una sola ficción, no hay música, no hay humor, no hay tiras... Nadie dijo nada de la televisión. ¿No es llamativo que nadie diga: ‘Que el año próximo vuelva el Martín Fierro a la televisión’?”, insistió Brandoni con su punto.

“Yo quiero saber si efectivamente se desfinanció el INCAA. El INCAA costaba una fortuna. ¿Están seguros de que se desfinanció el INCAA? Sí, claro, se recortó, por supuesto, pero no me parece que sea alarmante. No va a terminar el INCAA. Agitaron el asunto como si lo hubieran cerrado. También dijeron que iban a vender el cine Gaumont, que está impecable y se sigue haciendo cine. Con la cultura hay que tener cuidado porque hemos atravesado épocas larguísimas de no tener las garantías constitucionales. ¿Cuántos años tuvimos de estado de sitio? Muchísimos. Y sin embargo la cultura siguió existiendo, se siguió haciendo cine, se siguió haciendo teatro. Tenemos un teatro que tiene una enorme tradición que es reconocida en el mundo entero...”, argumentó el actor cuando la mesa del programa le refirió algunos de los discursos que se escucharon durante la gala.

Mirtha Legrand, homenajeada por su carrera cinematográfica en el Martín Fiero de Cine: “¡Por favor, no cierren el Incaa!”

Luego, se reprodujeron las palabras de Mirtha Legrand y en ese momento Brandoni contrapuso su opinión. “No sé quién le dijo a Mirtha que se va a cerrar el INCAA. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año. Vamos a ver si se puede resolver. No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar el INCAA”, aseguró.

También le mostraron el discurso de Norman Briski y tras el tape dijo lo propio. “Cada uno es responsable de las cosas que dice. Y de la responsabilidad que significa eso. Lo que dijo Norman Briski me parece un verdadero despropósito, pero tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Por supuesto que no comparto con lo que dijo. Además se están robando la ficción. ¿Quién se está robando la ficción? ¿Querrá decir que el gobierno se está robando la ficción? Los canales de televisión no son del Estado, salvo uno. No hay un solo actor que esté trabajando en televisión. La asociación kirchnerista de actores no dijo una palabra todavía. ¿Ustedes escucharon alguna queja de eso? Son kirchneristas. Era la Asociación Argentina de Actores cuando nosotros éramos dirigentes, durante más de 100 años. Ahora no dijeron una palabra. La rama de la profesión que más trabajo nos daba la televisión. Y hace más de un año que no hay un solo programa de ficción. Sí, estamos comprando ficción turca, una cosa insólita”, agregó Brandoni.