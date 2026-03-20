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El cruce en redes sociales de Neymar y San Lorenzo previo a la visita del Santos al Nuevo Gasómetro

El astro brasileño se mostró deseoso de viajar a Argentina para jugar contra el Ciclón

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Una imagen que fusiona al
Una imagen que fusiona al futbolista Neymar en su etapa con Santos y a la vibrante afición de San Lorenzo, tras el reciente cruce de comentarios en redes sociales entre el jugador y el club argentino.

Neymar transmitió un mensaje de agradecimiento y entusiasmo dirigido a los hinchas de San Lorenzo por medio de su cuenta en X (ex Twitter), tras confirmarse que Santos y el equipo de Boedo compartirán el Grupo D en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

“Feliz y entusiasmado por los desafíos que tengo con el Santos. Me alegra el cariño demostrado por los aficionados de San Lorenzo. Estoy seguro de que harán una gran fiesta el día del partido. Nos vemos allí”, publicó el delantero brasileño, quien firmó con el número 10 del Peixe. Y la cuenta oficial del Ciclón no tardó en responder, con una imagen de la cancha llena de gente: “Te vas a enamorar, Ney”.

La historia reciente entre Neymar y equipos argentinos se amplió luego de que Santos consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana 2025, tras evitar el descenso en el torneo local. Este cruce marcará la tercera ocasión en que el futbolista enfrenta a un club argentino en un certamen oficial.

El club San Lorenzo compartió
El club San Lorenzo compartió una imagen de su estadio e invitó a Neymar Jr. a "enamorarse", a lo que el futbolista respondió con agradecimiento y entusiasmo.

El antecedente más recordado data de 2012, cuando Neymar fue titular en ambos partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez. En ese cruce, el conjunto de Liniers ganó 1-0 en la ida, Santos empató la serie en la vuelta (1-0), y los brasileños avanzaron por penales (4-2). En 2015, ya como jugador de Barcelona, el delantero fue protagonista en la final del Mundial de Clubes frente a River Plate, torneo que terminó con victoria catalana por 3-0 en Japón.

Para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, San Lorenzo recibirá a Santos en el Nuevo Gasómetro entre el martes 28 y el jueves 30 de abril, por la tercera fecha. El encuentro de vuelta está programado para darse entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo, con el conjunto paulista actuando de local en el Estadio Urbano Caldeira. En la zona también estarán Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Neymar y un mensaje amistoso
Neymar y un mensaje amistoso con San Lorenzo (REUTERS/Thiago Bernardes)

Al margen de su participación en el Brasileirao, este certamen internacional será clave para un Neymar que busca meterse en última instancia en la lista de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo. El entrenador italiano lo excluyó nuevamente en la selección brasileña de cara a los amistosos de fines de marzo y el atacante de 34 años tiene claro que deberá tener un trimestre en su máximo esplendor para tener chances de disputar su cuarta cita mundialista (ya estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

El último antecedente entre San Lorenzo y Santos data de la Fase 3 de la Libertadores 2021: el Ciclón cayó 3-1 como local y luego igualaron 2-2 en Brasilia. Los de Boedo fueron derivados a la Sudamericana y quedaron afuera en primera ronda. Los santistas quedaron terceros en la Libertadores, cayeron a octavos de final de Sudamericana, eliminaron a Independiente y se despidieron en cuartos ante Libertad de Paraguay. En tanto, en 2006 se cruzaron por los octavos de final de la Sudamericana: San Lorenzo se impuso 3-0 en la ida como local y Santos hizo lo propio 1-0 en San Pablo. Luego el elenco argentino quedó afuera con Toluca de México por gol de visitante (3-3 el global).

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