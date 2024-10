El contundente pedido de Mirtha Legrand al recibir el Martín Fierro de brillante: “¡No cierren el INCA!”

Durante la primera entrega de los Premios Martín Fierro al Cine y a las series argentinas, este lunes Mirtha Legrand se llevó un reconocimiento a su extensa carrera de más de 80 años en la industria. En la Usina del Arte, la diva subió al escenario a recibir su estatuilla por el Martín Fierro de brillante y, apenas se acercó al micrófono pronunció unas acaloradas palabras que despertaron los aplausos del público de forma unánime y de pie. “¡Por favor, no cierren el INCAA!”, comenzó diciendo la estrella de la televisión. “Es lo primero que se me ocurre, por favor no cierren el INCA”, pidió, tomada de la mano de Luis Ventura, presidente de APTRA.

“Decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas porque hay una que me falta, 36 me dicen. Bueno, las voy a contar en mi casa”, agregó entre risas. “Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, muy merecido el aplauso porque fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso. Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista”, siguió la conductora.

Acto seguido, Chiquita volvió a referirse a la importancia de mantener abierto el Instituto Nacional de Cine. “Así que en mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. A esa gente no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premios”, sostuvo firme.

Mirtha Legrand recibió el título de doctora honoris causa de la UBA (RS Fotos)

“Bueno, me vestí, desde las 18 de la tarde que me estoy vistiendo y me tienen ahí escondida, sentada, pero estoy encantada de haber venido, de festejar esta fiesta maravillosa, de los premiados, que son realmente excepcionales y de este público que es divino. Y como decía el Martín Fierro - hablando de entregar el Martín Fierro -, ‘los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si se pelean los devoran los de afuera, así que no nos dejemos devorar’”, finalizó, recitando los versos de José Hernández, ante los fervientes aplausos de todos los presentes.

Cabe recordar que hace unos días, Mirtha recibió uno de los honores más prestigiosos que otorga el ámbito académico: el título de doctorado honoris causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este acontecimiento, que tuvo lugar en el majestuoso Salón de Actos de la Facultad de Derecho, marcó un hito en la vida de Legrand, quien con más de 50 años al frente de su emblemático programa de almuerzos televisivos, ha demostrado un compromiso inquebrantable con la cultura y el entretenimiento. Su carrera, que abarca desde el cine hasta la televisión, fue destacada por las autoridades universitarias, quienes valoraron su aporte al mundo de las artes y la comunicación.

A lo largo de más de cinco décadas, su programa, Almorzando con Mirtha Legrand, se ha mantenido como un referente en el entretenimiento, caracterizado por sus entrevistas a figuras relevantes del ámbito político, cultural y social. Este reconocimiento por parte de la UBA no solo destaca su trayectoria profesional, sino también su capacidad para adaptarse a los cambios en el mundo del espectáculo, manteniéndose vigente y relevante a lo largo de los años.

Legrand, emocionada y visiblemente conmovida durante la ceremonia, agradeció este galardón y lo dedicó a su público, al que consideró su mayor fuente de inspiración. “Siempre he sentido un gran respeto por la educación y por todo lo que la Universidad de Buenos Aires representa para nuestro país”, expresó durante su discurso.