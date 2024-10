El emotivo posteo de la mamá de Jimena Barón tras cumplir su sueño de conocer Disney: “Estoy muy movilizada”

Crédito: @mcgabrielabaron (instagram)

En los últimos días Jimena Barón le cumplió el sueño más anhelado de su madre, Gabriela, al llevarla a conocer los parques temáticos de Disney en Orlando, Estados Unidos. El viaje familiar, que también incluyó a su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y a su hermana Isabel, estuvo marcado por momentos de profunda emoción y diversión, a pesar de que fue temporalmente interrumpido por la llegada del huracán Milton. Sin embargo, ni el mal clima pudo apagar la felicidad de la familia.

A pesar de los momentos de tensión que trajo consigo la tormenta, Jimena, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cumplir los sueños de los seres queridos. Pero, ahora, fue su madre, quien conmocionó a todos con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 57 mil seguidores.

Crédito: @mcgabrielabaron (instagram)

“Cómo puedo transmitir lo que viví en esta maravilla de viaje, mi corazón está lleno de todas las emociones vividas y de todos los juegos de los parques, porque me subí a todos”, expresó Gabriela, refiriéndose a la inolvidable experiencia en Disney.

La publicación estuvo llena de agradecimientos y recuerdos que quedarán grabados en la memoria de todos los involucrados. “Gracias @jmena por cumplirme un sueño que sinceramente pensé que nunca lo haría y por transmitirme la confianza para jugar con libertad y ser tan feliz”, añadió emocionada, destacando el apoyo incondicional de su hija durante toda la aventura.

Crédito: @mcgabrielabaron (instagram)

La experiencia no solo fue un viaje a los parques temáticos más famosos del mundo, sino también una lección personal para Gabriela, quien confesó haber superado sus propios miedos durante este paseo: “Me llevo todos los momentos y sensaciones de las montañas rusas a las que pensé que quizás no me iba a animar a subir pero superé todos mis miedos”. Esta reflexión se extendió más allá de las atracciones de Disney, ya que la mamá de la actriz aprovechó para hablar sobre la importancia de la mentalidad positiva en la vida: “Entendí que la actitud mental que tenemos, nos puede restringir o hacer vibrar los mejores instantes de la vida, en todo sentido lo digo”.

En su emotivo mensaje, Gabriela no dejó de agradecer también a los demás miembros de la familia que formaron parte del viaje. “Gracias al equipo que hicimos con vos y con @isabaronok y Momito y también con mi sobrina @micaance, gracias por cuidarnos y divertirnos tanto”, mencionó, destacando la unión que fortaleció aún más esta inolvidable experiencia.

Crédito: @mcgabrielabaron (instagram)

“Estoy muy movilizada y emocionada por todo lo que recibí, Disney superó mis tan añejas expectativas, gracias gracias gracias Dios. Los amo familia”, concluyó, cerrando un post lleno de amor y gratitud.

Al ver el posteo, la respuesta de Jimena no tardó en llegar. Como una muestra del profundo lazo que comparte con su madre, la cantante le escribió en los comentarios: “No puedo creer el viaje que hicimos. Por siempre en mi corazón. Te lo mereces tanto ma”, a lo que Gabriela respondió con un mensaje cargado de amor: “Te amo tanto hija, mi agradecimiento es eterno”.

Crédito: @mcgabrielabaron (instagram)

A las pocos minutos de haberlo subido, la publicación de Gabriela se llenó de “me gusta”, tuvo más de 76 mil en menos de 24 horas y cientos de comentarios por parte de los internautas quienes reflejaron la emoción al ser partícipes de este sueño hecho realidad.