Quién es Kate Cassidy, la novia de Liam Payne que estuvo con el cantante en la Argentina antes de su muerte

Liam Payne y su novia Kate Cassidy

La trágica muerte de Liam Payne en Buenos Aires generó gran conmoción en el mundo y, al empezar a reconstruir sus últimas horas de vida, aparecieron distintos detalles que dieron cuenta de sus actividades. Si bien en Instagram no estaba activo desde mayo pasado, en su cuenta oficial de Snapchat venía compartiendo distintas postales de su estadía en la Argentina, la cual había comenzado el pasado 30 de septiembre.

Pero al país no llegó solo, sino que contó con la compañía de Katelyn Kate Cassidy, su novia desde finales de 2022, luego de que el exintengrante de One Direction rompiera su tormentosa relación con Maya Henry. Con Kate aparece en la última foto que publicó en vida, apenas 56 minutos antes de caer desde un tercer piso en un hotel de Palermo. Ambos aparecían posando frente a un espejo; él con el torso desnudo, ella con un bikini negro y un pareo con transparencias. Si bien, estas publicaciones fueron compartidas horas antes de que se conociera el deceso de Payne, todo parece indicar que fueron tomadas en días anteriores.

Liam y Kate fueron fotografiados por primera vez en noviembre del 2022, ambos tomados de la mano. Ella es una influencer de moda y viajes de 25 años, nacida en los Estados Unidos y logró conquistar el corazón del cantante luego de algunos traspiés amorosos. El 14 de febrero de 2023 la pareja decidió hacer oficial su relación al celebrar su primer San Valentín juntos, compartiendo en sus redes sociales distintos momentos vividos como para dar cuenta de que el vínculo venía sólido.

La última foto que Liam Payne subió a sus redes sociales: acompañado por su novia Kate Cassidy (Foto/Snapchat)

Cassidy cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram y 138 mil en TikTok, lo que redunda en una activa presencia en las redes sociales. A través de sus publicaciones, comparte su vida con sus seguidores, incluyendo sus looks de tendencia y sus viajes por lugares de todo el mundo, casi siempre acompañando al británico. Además, brindaba detalles sobre su relación con el músico y publicaba numerosos videos de momentos juntos.

Pocas semanas atrás, exactamente el 1° de septiembre, Kate subió a su Instagram una foto junto a Liam en una celebración de casamiento, en donde se los puede ver a ambos muy enamorados posando uno al lado del otro. Apenas tres días después, el 4 de septiembre, publicó más imágenes del cantante disfrutando de un viaje en Grecia, lo que mostraba la buena sintonía entre los dos.

A fines del mes pasado, la pareja movió su rumbo hacia la Argentina. Llegaron vía Ezeiza el 30 de septiembre y varias fans directioners lo recibieron a él en el aeropuerto internacional. Si bien no tenía shows pactados, Liam presenció el que dio su excompañero de One Direction, Niall Horan, en el Movistar Arena realizado el pasado 2 de octubre. Tras esto, la pareja estiró la estadía en el país por unos días más y se instalaron en una casa de campo.

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, contó cómo fue su vuelta a Miami tras su estadía en Buenos Aires con el cantante

Pero en un momento, ella pareció cansarse de estar muy lejos de su casa y abandonó la Argentina, aunque sola, sin la compañía de Liam. Así lo contó ella misma, fiel a su estilo influencer, a través de un video que subió a su cuenta de TikTok. “Viajando desde Sudamérica de vuelta a Florida conmigo”, comenzó diciendo con su voz en off sobre unas imágenes en la que se vio cómo sus valijas dejaban la casa de campo que compartía con su novio y se introducían en el mismo auto que la llevaría al aeropuerto.

En el video, Kate fue relatando los pormenores del viaje de regreso a su país natal, desde la espera en el lounge del aeropuerto hasta llegar a su casa en Miami. “Estaba lista para volver... Honestamente, amo Sudamérica, pero odio estar mucho tiempo en un mismo lugar. Se supone que íbamos a estar por cinco días, pero se convirtieron en dos semanas y yo necesitaba volver a casa”, contó ella.

“Por supuesto, mi asiento era 1D. Algo que creo que pasa cada vez que vuelo”, dijo y se rió del inevitable link entre One Direction y su lugar en primera clase del avión. “Me sentía algo ansiosa antes de volar, así que me comí algunos dulces en el lounge del aeropuerto. No había opción de comida, así que fui por unas galletas y un helado, además de una copa de champán”, describió mientras mostraba lo que ingirió antes de subirse a su vuelo.

“Tuve que comprarme una almohada para el cuello. Siempre tengo una conmigo, pero le dejé la mía a Liam”, contó después mientras se acomodaba en su butaca. Y luego pasó a mostrar parte de su cena: “Obviamente, comí un bife. Nunca es suficiente carne después de estar en Argentina durante dos semanas”, contó.

Kate Cassidy (Foto/Instagram)

Hasta el momento, y mientras se siguen investigando los motivos de la muerte de Liam, Kate no se expresó en público acerca de la muerte de su novio.