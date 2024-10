En sus memorias, una ex novia de Liam Payne compartió capítulos oscuros de su vida junto al cantante

Liam Payne y Maya Henry en octubre del 2021 (REUTERS/Tom Nicholson)

Esta semana, apenas dos días antes de que muriera Liam Payne en Buenos Aires, la modelo estadounidense Maya Henry habló de su tortuosa relación con el excantante de One Direction. Ellos habían comenzado a salir en 2019, luego de que él se separara de Cheryl Cole -con quien tuvieron a su hijo Bear Grey- y estuvieron juntos hasta 2022, con algunos altibajos en el medio.

Tras la ruptura definitiva, la cual estuvo marcada por acusaciones de infidelidad de parte de él, ella se volcó a la escritura y le dio forma a una novela titulada Looking Forward, que desde su portada adelanta que está “inspirada en hechos reales”. Por estos días se encuentra promocionándola y en las entrevistas profundizó detalles de la historia narrada, específicamente el hecho de que la protagonista debió someterse a un aborto.

“Al crecer en un exclusivo barrio de Tennessee, Mallory Hunt nunca encajó. Gordita y morena en un mar de futuras debutantes rubias, se consuela con su familia unida y su mejor amiga Luna. Juntas, las chicas se unen a través de su banda favorita, 5Forward, imaginando futuros emocionantes y glamorosos”, se resume en la sinopsis del libro de Maya. “Años más tarde, Mallory, se adentra de repente en el mundo del modelaje de alta costura. Se transforma de marginada de un pequeño pueblo a modelo, conociendo a personas que solo ha visto en revistas...incluyendo a Oliver Smith, ¡el guapo ex miembro de 5Forward!”, desarrolla y los links hacia One Direction y Liam Payne son más que evidentes.

“De Dubái a París, de Londres a Coachella, Mallory se encuentra desesperadamente enamorada del exboybander a pesar de la fama, la atención y los demonios personales que los amenazan a ambos. A medida que su historia de amor de fantasía pasa de la intimidad privada a la crisis pública, Mallory aprende el dolor y la angustia cuando tu amor pasa de la fantasía de la infancia al drama de la vida real”, cierra la descripción del libro de la exnovia de Liam.

Portada de Looking Forward, el libro que la modelo Maya Henry escribió inspirado en su propia vida

En declaraciones con la revista People, Maya ahondó acerca de que Mallory, la protagonista de su libro, se sometió a un aborto casero luego de que su pareja, Oliver, un joven cantante que alcanzó la fama luego de participar en un programa de talentos, le dice: “Abortas o me pierdes”. “Lo que pasé en la vida real es muy parecido a lo que pasó Mallory en el libro. Tuve algunas complicaciones y tuve que ir sola al hospital”, dijo la modelo al respecto cuando le preguntaron cuánto de lo narrado en la novela le había pasado de verdad.

“Si fuera por mí, no lo habría hecho. Pero si hubiera tomado una decisión diferente, habría perdido a la persona que amaba. Sin duda, hubo conversaciones difíciles al respecto. Pero mirando atrás ahora, las cosas pasan por una razón”, dijo.

El lunes pasado, Henry también estuvo de invitada en el podcast The Internet Is Dead, y volvió a referirse a este duro hecho. Incluso, y ante el revuelo que se generó tras la salida del libro, dijo que no tenía recibir algún tipo de denuncia: “Si me vas a demandar por privacidad sobre algo que en realidad es verdad, no voy a dejar que me impidas usar mi voz... Hay tantas cosas que haces que no son, como, no te importa llevar una vida privada”, manifestó. Según Henry, Payne estaba tan preocupado porque su reputación se viera afectada en público que la convenció de tener un aborto en casa, sin ninguna ayuda, cuando ella tenía solo 19 años. Por otra parte, dejó en claro que se sintió abandonada por el cantante luego de haber tomado esa decisión. “Y luego lo hago en casa y él se va”, resumió ella.

Liam Payne y Maya Henry durante una gala de moda en el Royal Albert Hall de Londres, en diciembre de 2019 (Photo by Samir Hussein/WireImage)

En agosto de 2020, Liam y Maya se habían comprometido después de que el exmiembro de One Direction le pidiera casamiento con un anillo de USD 3 millones. Sin embargo, en junio de 2021 se rompería ese compromiso y la pareja atravesó su primera separación. “Lo siento más que cualquier otra cosa en estos momentos, estoy más decepcionado conmigo mismo, porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones”, había declarado Payne en aquel momento.

“No estaba dando una muy buena versión de mí, no apreciaba mi relación y no me gustaba cómo era. Honestamente puedo decir que me siento mejor ahora. No me siento bien haciendo lo que hice, pero tenía que suceder. Fue lo mejor para los dos. Sé que yo era el problema. Necesito recomponerme”, dijo Liam.