La inesperada boda de Cecilia Caramelito Carrizo: “Queremos celebrar nuestra vida juntos”

Cecilia Caramelito Carrizo, reconocida por su etapa como animadora infantil en la televisión argentina, sorprendió a sus seguidores al anunciar su boda con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos. Tras más de 25 años juntos, y luego de una separación temporal que incluyó un breve romance con el actor Coco Sily, la pareja ha decidido pasar por el altar el próximo 7 de noviembre. En diálogo con Teleshow, la conductora confirmó la feliz noticia. “¡Sí!, nos casamos el 7 de noviembre, estamos muy felices al igual que nuestros hijos y nuestras familias y amigos”, compartió entusiasmada.

Más adelante, Caramelito se refirió al sentido de este paso trascendental en su relación. “Queremos celebrar nuestra vida juntos, nuestro amor”, expresó. Con respecto al festejo, la animadora contó que será una celebración para sus amigos y familiares. “Vamos a tener una ceremonia de civil y haremos un brindis, todo muy íntimo”, aseguró.

El vestido, un regalo inesperado del universo

El vestido de Cecilia Caramelito Carrizo para su boda (Instagram)

Otro de los detalles que Cecilia Carrizo compartió con Revista Gente fue la emotiva manera en que consiguió su vestido de novia. Inicialmente, tenía pensado usar un mono de lino color nude, pero la intervención inesperada del diseñador Mariano Toledo, quien la contactó sin saber que estaba a punto de casarse, le cambió los planes. Toledo le recomendó a Marcela Daff, una diseñadora que aceptó la propuesta de inmediato y, según comentó Carrizo, le tomó las medidas para un vestido especial que llevará el día de su boda. “Siento que es un regalo del universo. Mariano me llamó sin saber que me casaba”, relató la actriz y conductora, emocionada por este inesperado giro.

Un amor de décadas que superó las dificultades

Después de más de 25 años juntos, Caramelito Carrizo y su pareja decidieron pasar por el registro civil (Instagram)

Caramelito y Damián Giorgiutti han compartido casi tres décadas juntos, tiempo en el que formaron una familia con sus dos hijos, Lolo (15 años) y Benito (18 años). Sin embargo, en 2023, la relación atravesó un momento difícil. Carrizo enfrentó un año doloroso marcado por el fallecimiento de su hermano Martín Carrizo y la ruptura con Damián.

En ese entonces, Giorgiutti decidió poner fin a la relación, algo que destrozó a la animadora. “Estuve muy pero muy mal. Me preguntaba tanto qué había pasado que me di cuenta de que me estaba saturando con una pregunta cuya respuesta era relativa”, reveló Carrizo, reflexionando sobre la separación. “Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él, y entiendo que puede ser lo mejor”, agregó en ese momento.

A pesar de esa ruptura, el contacto entre ambos nunca se perdió debido a la relación que mantenían por sus hijos. Según contó la conductora en una entrevista en el programa Agarrate Catalina, después de varios meses separados, comenzaron a tener conversaciones para intentar reparar su vínculo, lo que eventualmente llevó a la reconciliación.

Cabe recordar que durante el tiempo que estuvieron separados, Cecilia tuvo un breve pero mediático romance con el actor y humorista Coco Sily. Aunque el vínculo entre ambos no prosperó, generó cierto revuelo en los medios y especulaciones sobre la posibilidad de una relación más seria. No obstante, ese capítulo quedó atrás cuando Carrizo y Giorgiutti decidieron darle una nueva oportunidad a su amor.

En este contexto, la pareja optó por retomar su relación de manera definitiva, y lo que parecía el fin de su historia, se transformó en un nuevo comienzo con la decisión próxima de casarse y sellar su unión para siempre.

