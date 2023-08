Caramelito Carrizo confirmó su reconciliación con su exmarido y habló de su vínculo con Coco Sily: “No es una situación linda”

Cecilia Caramelito Carrizo confirmó su reconciliación con su exmarido y contó cómo es su vínculo con Coco Sily: "No es una situación linda" (Video: Intrusos, América)

Hace tan solo unos días que se supo que Cecilia Caramelito Carrizo había retomado su relación de pareja con su exmarido, Damián Giorgiutti y que había roto el vínculo que la unía sentimentalmente a Coco Sily. La noticia cayó de sorpresa en el público ya que hacía dos semanas atrás los dos se habían mostrado juntos en la entrega de los Premios Martin Fierro, a donde Caramelito había acompañado al humorista cuando ganó la estatuilla por su labor en Noche de Mente, por la TV Pública.

Así las cosas, en esta oportunidad, al aire de Intrusos (América), la exconductora infantil rompió el silencio y blanqueó su reconciliación con el padre de sus dos hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado en diciembre luego de 25 años de matrimonio. “Tendría para contarte que empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que incluso cómo se había dado la circunstancia se sabía, y digo ‘se sabía’ porque principalmente quienes lo tenían que saber lo sabían. Y en este caso en particular, hablamos de Coco. Él siempre supo todo, y no solo supo, me supo acompañar de una manera tan amorosa y tan hermosa, que bueno, después terminó siendo que aquello que empezamos a imaginar no continuó”, comenzó contando la actriz.

En cuanto a si ella se imaginaba una vuelta con Giorgiutti, Caramelito fue contundente. “Es realidad el tema es que había muchas cosas que seguir hablando y que la verdad que yo no pensé que tenían posible solución, de hecho no había tenido solución en ese momento, y hoy estamos reanundando de alguna manera el vínculo y viendo qué se puede arreglar”.

Con respecto a lo que hablan los demás acerca de su situación personal, la exconductora se mostró enojada. “La verdad que lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad es que lo lamento por el que lo hace. No voy a estar feliz ni dicharachera ni nada. Y no voy a estar así porque no es una situación ideal ni linda. La verdad que no”.

Cecilia Caramelito Carrizo confirmó su reconciliación con su exmarido y contó cómo es su vínculo con Coco Sily: "No es una situación linda" (Video: Intrusos, América)

“Con Coco mantenemos una excelente relación, de hecho yo trabajo en la radio que él dirige y para mí es hermosa la relación que tengo con él y la que sigo teniendo con él en lo personal y en lo laboral, porque sería una pena que algo malo o feo se interpusiera porque no sería justo para ninguno de nosotros”, destacó.

Hace pocos días atrás, el que habló al respecto fue el humorista y contó cómo estaba sobrellevando esta situación. También en una entrevista para Intrusos, Coco se explayó: “Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol, una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente ni problema ni es de esas separaciones complicadas”. Y luego, visiblemente angustiado, había agregado: “Hace poquito tiempo estábamos juntos, pero bueno yo no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Pero esto no sucedió y está todo bien, son las reglas de la vida”.

Caramelito Carrizo blanqueó su reconciliación con su exmarido y habló sobre su vínculo actual con Coco Sily (Archivo)

Después, aunque también se mostró sorprendido por la decisión que había tomado su exnovia, contó que había decidido apoyarla.“Estamos todos sorprendidos, no hay ningún problema, no hemos discutido. Como dos personas adultas evaluamos las cosas, ella plantea una situación que está viviendo, yo la puedo entender y poder dar un paso al costado para que ella tome la mejor decisión”, concluyó luego de desearle lo mejor a Cecilia.

Seguir leyendo: