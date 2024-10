Yuyito González respondió al pedido de su hija Brenda: “Me reclama porque paso mucho tiempo con Javier Milei”

Desde el anuncio de su noviazgo con Javier Milei, la vida de Yuyito González volvió a estar marcada por la presencia de las cámaras, los flashes y las preguntas de los periodistas. Pero con tanto tiempo invertido en su relación, la exvedette comenzó a distanciarse de su hija. Así lo marcó la propia Brenda Di Aloy en la pista del Cantando 2024. Ante ese panorama, este martes, la novia del economista fue consultada por su relación con la joven.

Tras los dichos de su hija en el reality, González comenzó hablando sobre su posible participación en el Cantando 2024. La respuesta de la artista fue clara y, a la vez, cargada de humor. “No, al bar no, voy a ir a visitar a Brendita que me anda reclamando públicamente y dice que es la hija abandonada”, dijo la actriz en diálogo con Intrusos (América TV).

Uno de los puntos que Yuyito dejó claro en la conversación es que, a pesar del reclamo de su hija, su vida ha cambiado significativamente desde que comenzó su relación con Milei, y eso incluye el tiempo que puede dedicarle a su familia. “Yo estoy de novia, le dedico mucho tiempo a mi novio, entonces de tener una mamá full time, 24 por 7, a tener una mamá que está mucho con su novio, estamos construyendo nuestra relación”, explicó la conductora, dejando en claro que la dinámica familiar ha sufrido una transformación considerable, y que tanto ella como sus hijos están adaptándose a esta nueva realidad.

Durante su participación en el certamen, Brenda Di Aloy habló del noviazgo de la conductora con Javier Milei y confesó que se siente “abandonada” (Candela Teicheira)

Con un tono que refleja la mezcla de orgullo por su nuevo vínculo amoroso y comprensión hacia las quejas de Brenda, Yuyito expresó que sus hijos, al ser ya adultos, deberían entender esta etapa de su vida. “Ellos son grandes, ya tienen que entender todo”, comentó, insinuando que espera cierta madurez y aceptación de su parte.

A pesar de los reclamos, Yuyito González parece estar disfrutando de una nueva etapa en su vida. En ese sentido, el cronista le consultó: “¿Estás mudada a la Quinta (de Olivos)?”. Si bien no descartó la idea, Yuyito respondió en qué fecha planea instalarse junto a su pareja: “No, no estoy mudada. Nos vemos todos los días (con Milei), estamos juntos lo más que podemos. Lo tenemos planificado más para enero, que yo termino mi programa en diciembre”.

El reclamo público de Brenda

Brenda Di Aloy contó por qué su madre no fue todavía a verla en el Cantando: “Hace mucho que no hablamos”

El viernes pasado, en el Cantando, Fer Dente, conductor a cargo mientras Flor Peña está de gira con Mamma Mia!, no dudó en preguntarle a la joven si su madre estaría presente para apoyarla. “¿Va a venir acá o no va a venir acá?” indagó sin vueltas. La respuesta de Brenda fue inmediata, pero no del todo segura: “Me gustaría decir que sí con certeza”, comentó, dejando entrever que la situación familiar estaba complicada.

Según Brenda, el distanciamiento se incrementó notablemente desde que su madre comenzó una nueva relación amorosa. “No sé nada, en vez de ‘no hay plata’, no sé nada. Yo soy la hija abandonada, se puso de novia y se corrió la atención”, confesó Di Aloy con un tono de resignación.

El origen de esta situación salió a la luz hace poco, cuando Brenda comentó en una entrevista que sentía que su relación con su madre había cambiado drásticamente desde que Yuyito inició su romance con Milei. La joven incluso insinuó, medio en broma, medio en serio, que si su madre decidía cantar en el reality un tema de Lali Espósito —quien mantiene una fuerte enemistad con el presidente— ella podría llegar a “desheredarla”.

Lejos de coincidir con los dichos de la joven, Yuyito reaccionó con sorpresa: “¿Dijo eso? Está hecha una atrevida. No, nada que ver”. Esta no es la primera vez que Brenda se pronuncia públicamente sobre el nuevo romance de su madre. En una entrevista anterior con Teleshow, la joven había expresado su asombro al enterarse de la relación entre Yuyito González y el presidente Javier Milei. “Cuando me contó lo de Milei, no sabía qué pensar. Le dije que no se metiera en esa”, confesó en esa ocasión.