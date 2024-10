La hija de Yuyito González le reclamó a su mamá que la acompañe al Cantando 2024: “Hace mucho que no hablamos”

Brenda Di Aloy contó por qué su madre no fue todavía a verla en el Cantando: “Hace mucho que no hablamos”

Este viernes Brenda Di Aloy, una de las participantes del Cantando 2024, lanzó en vivo un pedido cargado de emoción: quiere que su madre, Amalia Yuyito González, la apoye en el concurso televisivo que se transmite por América TV. Entre reclamos y sinceridad, la joven influencer dejó en claro que la relación con su madre actualmente está marcada por un distanciamiento.

Fer Dente, conductor a cargo mientras Flor Peña está de gira con Mamma Mia!, no dudó en preguntarle directamente si su madre estaría presente para apoyarla. “¿Va a venir acá o no va a venir acá?” indagó sin vueltas. La respuesta de Brenda fue también inmediata, pero no del todo segura: “Me gustaría decir que sí con certeza”, comentó, dejando entrever que la situación familiar estaba complicada.

Según Brenda, el distanciamiento se incrementó notablemente desde que su madre comenzó una nueva relación amorosa. “No sé nada, en vez de ‘no hay plata’, no sé nada. Yo soy la hija abandonada, se puso de novia y se corrió la atención”, confesó Di Aloy con un tono de resignación.

Siempre rápido para usar el humor, Dente agregó que Yuyito estaba “con la campera de cuero como loca, entrenando mucho”, en referencia a su relación con Javier Milei. “Hay que traerla a Yuyito y que ventile porque desconozco. No me dice ‘sí, obvio’ y eso me molesta demasiado”, disparó Brenda, refiriéndose a la comunicación entre ambas.

Amalia Yuyito González y Brenda Di Aloy durante una visita a los estudios de Infobae (Candela Teicheira)

Así la cosa, el momento más emotivo llegó cuando, frente a las cámaras, la influencer le envió un mensaje directo a su madre. Mirando fijamente a la cámara, sus palabras fueron claras: “Mamá, por favor te lo pido. Ya sé que no hablamos hace bastante y que estamos cada una en su mundo, pero estaría muy bueno que vengas para apoyarme. Todos quieren que vengas y apoyes a tu hija”, expresó. La súplica pública de la modelo puso en evidencia que ella tiene intenciones de que la conductora la apoye en este nuevo desafío en su incipiente carrera.

El audio que Milei le mandó a Brenda

Hace unos días en el programa que conduce por el streaming La Casa, la Influencer habló de su relación con Javier Milei y dio más detalles de la reunión que tuvo con el Presidente el día que se conocieron. Incluso compartió el particular audio que le mandó el líder libertario una vez que la situación tomó estado público.

Todo se disparó a raíz de que Brenda utilizó el término “padrastro” para referirse al primer mandatario. “Yo me quedé con la duda respecto a cómo le caía a Javier”, explicó la joven en el piso de Tengo capturas, el ciclo de streaming que conduce en La Casa. “Entonces, le escribí a mi mamá y le puse: ‘Che, ¿hablé bien? ¿está todo bien? Díganme cualquier cosa’. Y me respondió él con un audio”.

Brenda Di Aloy dio a conocer el audio que le mandó Javier Milei

A continuación, la participante del Cantando 2024 puso al aire el mensaje del Presidente y abrió un nuevo capítulo en esta historia. “Hola, hija, ¿cómo estás?”, se escuchó en la voz de Milei, lo que generó un gran revuelo en el estudio. De manera abrupta, Brenda pausó la grabación y esperó a que todos se calmaran. Tras conseguirlo, explicó la confusa situación: “Yo en WhatsApp tengo las transcripciones de los audios. Entonces, leí eso y pensé que me lo mandó mi mamá. Después escuché su voz y era él. Además, a él le di el nombre de padrastro, entonces me llama hija”, comentó la influencer, quien agregó que no tiene el teléfono personal del primer mandatario y confió en que los pueda visitar en el piso. “Esto es un programa serio”, argumentó.

Si bien su intención era mostrar un fragmento, lo cierto es que la insistencia del equipo cambió sus planes y puso completo el mensaje en altavoz. “Te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien y me hiciste quedar como un caballero. Te agradezco infinitamente, Brendi”, expresó Milei hacia la hija menor de su actual pareja. Como broche de oro de aquella anécdota, un productor consultó: “¿Le podés pedir autorización para que podamos utilizar la parte de ‘hola, hija’ en el programa? Para que cada vez que te menciones a vos se oiga”. Entre risas, ella lanzó: “¡Me encanta!”.