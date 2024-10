Pedro Rosemblat habló de su relación con Lali y reveló detalles de la conexión de su madre con Susana Giménez

Pedro Rosemblat habló de Lali y Susana Giménez

Con una sonrisa que revelaba lo que las palabras no podían ocultar, Pedro Rosemblat habló de su presente junto a Lali Espósito, al dejar entrever la profunda conexión que los une. El periodista, conocido por su estilo irreverente y su aguda visión política, no pudo evitar referirse a la reciente entrevista de su novia con Susana Giménez, un encuentro televisivo que destapó secretos y emociones.

“Mariana se sabe desenvolver perfectamente en esas situaciones, no hubo nada incómodo”, comentó el comunicador sobre el brillante desempeño de la cantante en el living de la diva. Aunque no pudo ver la entrevista en directo, debido a que él mismo estaba siguiendo cada una de las instancias de la entrevista que le realizó al Indio Solari, las redes sociales se encargaron de ponerlo al tanto de los momentos más destacados. “El protagonismo estaba centrado en el tema que sacó, y charlaron un poco de la vida, y parte de la vida de Mariana tiene que ver con su vida amorosa, que me encuentra a mí como protagonista en este momento”, agregó en charla con LAM, al dejar en claro que la joven, con su carisma desbordante, sabe exactamente cómo tomar el control de cada situación.

La revelación de que ambos están conviviendo ya no podía ser ocultada. “Es cierto que convivimos, ambos cocinamos y nos complementamos”, confesó con la misma naturalidad con la que se habla de un proyecto compartido. Y, en medio de esta cotidianidad de platos y risas compartidas, una frase que destilaba amor y compromiso resonó: “Es el amor de mi vida”. La vida amorosa de Lali, que siempre fue un tema de interés para la prensa, ahora lo incluía a él, a Pedro, como el protagonista de esa historia de amor que, según sus propias palabras, es compartido.

Pero el relato tomó un giro inesperado cuando Rosemblat confirmó un detalle que hasta el momento para una parte del público se mantenía como desconocido: la conexión entre su madre y Susana Giménez. Desde hace años, su madre es la asesora de imagen de Su, tejiendo una relación profesional con la conductora que deja huella en los pasillos de la televisión argentina. “No la conozco a Susana”, admitió él, aunque recordó una anécdota curiosa: “En el año 2000 o 20001 fue Maradona una vez de invitado y fui, y creo que fue la única vez que fui al estudio”. La relación, sin embargo, no se extendió a lo personal, algo que el periodista no descarta que cambie en el futuro.

Con el estilo franco que lo caracteriza, no evitó entrar en el terreno político, una esfera siempre presente en sus análisis. Confesó no compartir la admiración que Susana expresó por Javier Milei, al señalar: “No comparto que dijo que Milei es un genio”. Para Rosemblat, todo el mundo puede volverse peronista, un comentario que parece destilar tanto ironía como una convicción sincera.

Antes de concluir, el periodista dejó una puerta abierta a lo que podría ser un encuentro inolvidable: “A Susana la re invitaría a Gelatina, estaría bueno”. Su streaming, que ganó notoriedad por sus entrevistas crudas y profundas, podría ser el escenario ideal para que ambos compartieran una conversación sincera. “Hay un montón de cosas para charlar”, dijo, vislumbrando los temas que podrían surgir en ese ansiado diálogo: las leyendas de la televisión, los mitos de la cultura popular, y quién sabe, tal vez algún que otro debate político.

Una cosa es clara: Pedro Rosemblat y Lali Espósito están viviendo un momento único, entrelazando sus carreras y sus vidas personales con la soltura y el brillo que solo dos grandes pueden tener.