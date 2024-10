Indio Solari contó por qué le dijo no a Netflix, los youtubers y el elogio a las nuevas artistas: “Hay que mirar a las muchachas”

La esperada entrevista de Pedro Rosemblat con el Indio Solari se emitió el domingo pasadas las 20 h. Bajo el nombre de El Indio Solari en Gelatina el músico arrancó la entrevista hablando de cómo su música sigue atravesando las diferentes generaciones, el rol de lo digital y los youtubers en la difusión de su arte y hasta tuvo palabras elogiosas para las mujeres cantantes de nuestro país.

“¿Cómo estás pensando hoy este universo en el cual nada escapa de la digitalidad?”, abrió el juego el conductor. “Es un universo que me dejará de lado, pero ¿quién soy yo para que me tome en cuenta el destino y todo eso? Realmente yo creo que los padres se quejan de que los hijos están todo el tiempo con los jueguitos y yo creo que están aprendiendo un nuevo lenguaje, una manera de comunicarse diferente en esta especie de cosa loca”, opinó.

“Por ejemplo, mi hijo juega a los jueguitos con otros dos y yo creo que eso tiene algún significado. No creo que sea una especie... De movida, Dios no es porque Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza. No nosotros a imagen y semejanza de él. Yo soy agnóstico. Agnóstico es aquel que dice que es una gloria que lo excede, que ignora. Yo ignoro si hay Dios o no hay Dios. No tomo partido por nada”, reflexionó.

“Siempre hay una generación que sufre con los cambios pero yo creo que va a pasar algo bueno”, enfatizó. “Yo creo que lo digital, la manipulación que se puede hacer del sonido y la imagen es infinitamente superior a la que se podía hacer cuando yo empecé en RCA”, aseguró.

Indio Solari habló sobre por qué le dijo no a Netflix, los youtubers y el elogio a las nuevas artistas (El Indio en Gelatina, Gelatina)

Luego el entrevistador indagó en la música que está creando este último tiempo que circula en las plataformas, momento en el que terminó revelando que le dijo que no a Netflix, la mega plataforma de streaming. “Yo estoy haciendo distintas cosas. Hay como una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras y la vamos a producir nosotros porque estaba interesada Netflix, pero vimos lo que había hecho con el Rock de Latinoamérica y dijimos ‘ni en pedo’”, señaló en alusión al documental Rompan todo: La historia del rock en América Latina, que se estrenó en 2020. “Hay artistas que no son de rock. Está visto de una manera casi como si no estuvieras a favor de esa contracultura”, aseveró.

“Argentina es un lugar de rock. Les llama la atención a los mismos artistas. No sé si quedan muchos lugares así. Por ejemplo la difusión que está teniendo la música mía en este momento con los youtubers de todo el mundo, como Yakarta, Kentucky y lo que se te ocurra. Hay un tipo allá porque alguien le mandó la imagen de Tandil y de Olavarría. Y eso no existe. Después aparece el hecho de ‘queremos ver qué hace este tipo o esta banda y encima fogoneado por los fanáticos de acá que son de fierro. Me encuentran en un lugar y entran todos en el chat a darles consejos. Los tipos por ahí tenían 3 mil seguidores y de pronto van a parar a 50 mil. Adoran a Los Fundamentalistas y a Los Redondos”, resaltó.

Indio Solari: "Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas"

También el Indio destacó la impronta que vienen teniendo las mujeres artistas de nuestro país. “Decías en una entrevista que en los 70 la búsqueda de los músicos era diferenciarse y no repetir la fórmula del éxito de otros. Señalabas que en el 2000 ya parecía que todo se empezaba a... “, fue la consulta que inició el periodista. “Ir atrás de los exitosos”, intervino el cantante. “Hoy pareciera que esa tendencia se profundizó”, agregó Pedro, pero el legendario músico se mostró esperanzado.

“Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces pero sigue siendo... Yo creo que los grupos y los solistas que son mujeres son menos cultoras. No vivieron tanto el rock como el porcentaje de mujeres que hay hoy en el rock. Siempre fue menor. Era la novia de uno y qué sé yo. Como no han gastado ese momento de poner en medida tus conocimientos, tu sapiencia, tus emociones y tus cosas con respecto a la cultura, que es lo que se supone que hay que dedicarse”, sostuvo.