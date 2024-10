Fue a The Floor, reveló su profesión y dejó a Guido Kaczka sin palabras (Video: El Trece/ The Floor, la conquista)

The Floor (El Trece), el programa conducido por Guido Kaczka, se destaca por ser el escenario de divertidas anécdotas, llamativas historias de vida o inesperadas respuestas de algunos participantes. Incluso, algunos, hasta se animan a llevar divertidos accesorios para llamar la atención del conductor. En ese marco, en una nueva emisión del ciclo, Lucía, una joven escritora de 31 años, logró dejar sin palabras a Guido al detallar a qué género literario se dedica.

Como cada noche, el programa elige a los retadores mediante “el random”. Así, Andrés fue el seleccionado por la luz y decidió tener su mano a mano con Lucía, en la categoría de “Huecos y orificios”. Con la intención de conocer mejor a los participantes y quitar un poco de la presión ante el duelo, Kaczka se tomó unos segundos y les preguntó a qué se dedicaban.

“Soy ilustrador freelance. Diseño personajes de fantasía para algunos clientes”, contó Andrés acerca de su profesión. En seguida, Guido quiso saber si tenía clientes en el exterior y, al responder que sí, el conductor no ocultó su alegría: “Eso es buenísimo”. Tras este breve intercambio, el conductor centró su atención en Lucía que, al contar su profesión, generó una catarata de preguntas: “Soy streamer. Escritora de erótica y metafísica”.

“¿De erótica? O sea, cuentos…”, comenzó diciendo Guido sin animarse a decir las palabras. Fue entonces cuando la joven agregó: “Eróticos”. Con la intención de saber un poco más acerca del tema, Kaczka volvió a preguntar: “¿Qué onda? Se conocen y…?”, dijo para luego hacer un movimiento con el cuerpo que provocó la risa de los presentes. “(Se conocen y) pasan cosas”, respondió la streamer sin dudarlo y, entre risas, el animador bromeó haciendo referencia al segundo género literario: “Justamente, es la materia”.

Lucía dio detalles de su profesión a Guido Kaczka y lo dejó nuevamente sin palabras (Video: El Trece/ The Floor, la conquista)

Luego de una corta pausa, el programa regresó y el conductor de Los 8 Escalones explicó en qué consistía la categoría. “La categoría es la de ella, ‘Huecos y orificios’. Cosas que tienen huecos, que tienen orificios, agujeros”, detalló y fue interrumpido por Lucía: “Y pasan cosas”. Estas tres palabras le causaron sorpresa, se perdió el hilo del programa y después de unos segundos de silencio, arrancó el enfrentamiento: “A conquistar”

Las imágenes fueron pasando por la pantalla y, a causa de los nervios, Andrés no logró responder de manera correcta, perdió segundos en el reloj y fue derrotado. La escritora, en tanto, logró avanzar en el programa de conocimiento, volvió a salir victoriosa y dio más detalles acerca de su trabajo: “Tengo todos cuentos cortos. También hago por encargo”.

Este último dato vino de la mano de algunas preguntas por parte de Kaczka acerca de los pedidos de la gente. “Me detallan más o menos por dónde quieren que vaya y se los escribo”, dijo. Nuevamente, el conductor se mostró incómodo y cambió el rumbo de la conversación.

El susto de Guido Kaczka con el bolso de una joven

Días atrás, Guido fue el protagonista de un aterrador momento a causa del accesorio de una competidora. Anabela, una joven tatuadora de 27 años, eligió una cartera que tenía la forma de una cabeza cortada, con sangre en la zona del cuello cercenado, un grito plasmado en sus labios y un avanzado estado de descomposición.

Anabella fue a The Floor y asusto a Guido Kaczka con su accesorio

“Ah, no, ¡mirá lo que tenías! ¿Esto es una cartera? No, no puede ser”, comenzó diciendo el conductor. Luego agregó: “O sea, ¿acá guardas cosas? ¿Qué tenés? Ay, le abre la cabeza de atrás. Ay, qué guachada, ¿vos usás esto?”, dijo con notable impresión en su voz. Lejos de mostrar timidez por sus gustos, respondió con soltura: “Sí, sí, yo hago esto también”.